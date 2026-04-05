Trwa 1503. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 6 kwietnia 2026 r.
16:08. Szef MSZ Ukrainy o ataku na Odessę
„To właśnie Rosja robi naszym dzieciom. Przerażające. Co najmniej trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w nocy w Odessie. Kilkunastu innych zostało rannych” - napisał Andrij Sybiha na portalu X.
Presja na Moskwę musi wzrosnąć, a nie spaść. Rosyjskim mordercom dzieci powinny grozić jedynie sankcje, izolacja i odpowiedzialność
— dodał szef ukraińskiej dyplomacji.
15:39. Władze Ukrainy: siły zbrojne zaatakowały rosyjski okręt rakietowy w Noworosyjsku
Ukraińskie siły zbrojne zaatakowały rosyjski okręt wojenny w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym - przekazał w poniedziałek dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), major Robert „Madiar” Browdi. Na terenie portu wybuchł pożar po nocnym ataku dronów - podała z kolei agencja Bloomberga.
Dziś w nocy ukraińskie siły zbrojne zaatakowały rosyjski okręt wojenny w porcie w Noworosyjsku, a także platformę wiertniczą na Morzu Czarnym w pobliżu okupowanego przez Rosję Krymu – napisał Browdi w komunikatorze Telegram.
13:55. Costa: Ataki na infrastrukturę cywilną i energetyczną są niedopuszczalne
Wszelkie ataki na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza na obiekty energetyczne, są „niezgodne z prawem i niedopuszczalne”. „Dotyczy to zarówno wojny Rosji w Ukrainie, jak i wszystkich innych konfliktów - napisał Costa.
12:45. Pożar na terenie kluczowego portu Rosji nad Morzem Czarnym
Na terenie kluczowego rosyjskiego portu w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, w tym znajdującego się tam terminalu naftowego Szesharis, wybuchł pożar po nocnym ataku dronów - poinformowała agencja Bloomberga, bazując na analizie zdjęć satelitarnych NASA.
Zdjęcia wykonane przez system NASA FIRMS - pozwalający na obserwowanie miejsc na Ziemi, w których trwają pożary - pokazują ogień na terenie portu. Znajduje się tam terminal naftowy Szescharis, należący do rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego Transnieft.
12:30. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską fregatę
Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rosyjską fregatę Admirał Grigorowicz w porcie w Noworosyjsku, celując w jednostkę zdolną do obsługi Kalibru. Dodatkowe ataki objęły platformę wiertniczą Sivash, w ramach skoordynowanej operacji z udziałem dronów i jednostek morskich. Trwa ocena strat
11:07. Ataki na infrastrukturę energetyczną
Rosjanie kontynuują zmasowane ataki na ukraińską sieć energetyczną, powodując przerwy w dostawie prądu w wielu regionach. Mieszkańcy obwodów sumskiego, charkowskiego, odeskiego i chersońskiego nie mają prądu z powodu ataków Rosji. Najbardziej krytyczna sytuacja panuje w obwodzie czernihowskim, gdzie najwięcej osób jest pozbawionych prądu z powodu uszkodzeń kilku obiektów energetycznych.
10:30. Zełenski o ataku na Odessę
Wczoraj w nocy Rosja zaatakowała Odessę dronami. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, przedszkole i podstacja energetyczna. Tysiące rodzin zostało pozbawionych prądu. Ekipy remontowe pracują od nocy, aby przywrócić dostawy prądu. Jak dotąd, tragicznie, w tym ataku zginęły trzy osoby, w tym dziecko – zaledwie dwuletnie. Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim - napisał Zełenski.
Szesnaście osób zostało rannych. Jedenaście z nich trafiło do szpitala, w tym kobieta w ciąży i dwoje dzieci. Najmłodsze nie ma nawet roku. Dwie osoby zostały ranne również w obwodzie charkowskim. Infrastruktura energetyczna została uszkodzona w obwodach czernihowskim, sumskim, charkowskim i dnieprowskim. Dziękuję naszym służbom ratunkowym za pomoc na miejscu — napisał na Twitterze.
09:50. Zniszczenie systemu radarowego
Piloci jednostki @DPSU_ua „Feniks” wykryli i zniszczyli niezwykle rzadki cel – system radarowy Zoopark. Od początku pełnoskalowej inwazji trafiono nawet 15 jednostek tego sprzętu. Ponadto zniszczeniu uległy dwa systemy Grad i jeden system Uragan. Łączna wartość zniszczonego sprzętu wynosi 28 milionów dolarów.
08:02. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 940 żołnierzy (łącznie 1 304 490 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
07:08. Ukraińskie drony uderzyły w Noworosyjsku
Według nagrań i zdjęć udostępnianych w sieci wynika, że ukraińskie drony dokonały nalotu na rosyjski terminal eksportowy ropy naftowej w porcie Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.
06:52. Trzy ofiary śmiertelne zmasowanego rosyjskiego ataku na Odessę
Co najmniej trzy osoby, w tym dziecko, zginęły, a 10 zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Odessę na południu Ukrainy - poinformował w poniedziałek rano szef administracji wojskowej miasta Serhij Łysak.
W następstwie ataku wroga przeprowadzonego wczoraj (w niedzielę - PAP) wieczorem z przykrością informujemy o trzech ofiarach śmiertelnych, w tym dziecku
— napisał Łysak na Telegramie. Dodał, że w wyniku ataku, który uderzył w budynki mieszkalne, rannych zostało również 10 osób, w tym dwie ciężko.
Wcześniej władze informowały, że nocą zaatakowano osiedla mieszkaniowe w kilku dzielnicach miasta. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed rosyjskimi atakami dronów w regionie.
05:50. Zmasowany rosyjski atak na Odessę, są ranni
Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na miasto portowe Odessa na południu Ukrainy - poinformowały nad ranem władze.
W nocy zaatakowano osiedla mieszkaniowe w kilku dzielnicach - oznajmił w Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Serhij Łysak. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały wcześniej przed rosyjskimi atakami dronów w regionie.
W jednej z dzielnic trafiony został wieżowiec. Poważne uszkodzenia od piątego do trzeciego piętra. Ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami
— dodał Łysak. Na miejscu są ratownicy.
00:02. Prezydent Ukrainy potwierdził wizytę w Damaszku i spotkanie z Ahmedem al-Szarą
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że przybył do stolicy Syrii, Damaszku, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą. Zełenski zaznaczył, że Ukraina kontynuuje aktywną dyplomację na rzecz bezpieczeństwa, a przed stronami są jeszcze ważne spotkania.
Kontynuujemy naszą aktywną dyplomację na rzecz rzeczywistego bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Przed nami ważne spotkania – przygotowaliśmy kilka merytorycznych formatów
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Prezydent zaznaczył, że każdy naród i każdy region zasługuje na życie w pokoju.
Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować, aby zapewnić naszym społecznościom większe bezpieczeństwo i możliwości rozwoju. Omówiliśmy sytuację w regionie oraz perspektywy jej poprawy. Rozmawialiśmy również o okolicznościach wojny Rosji przeciwko Ukrainie
— przekazał Zełenski po spotkaniu z al-Szarą.
Strony poruszyły również kwestię roli Ukrainy jako niezawodnego dostawcy produktów spożywczych oraz omówiły wspólne możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego w całym regionie.
Doskonale rozumiemy, przed jakimi wyzwaniami w zakresie energetyki i infrastruktury stoi obecnie Syria. Jesteśmy gotowi współpracować, aby zwiększać potencjał naszych państw i narodów
— podkreślił szef państwa ukraińskiego.
Wcześniej agencja Reutera za dwoma syryjskimi źródłami poinformowała, że prezydent Ukrainy składa w niedzielę wizytę w Syrii, gdzie ma spotkać się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą.
red/PAP/X
