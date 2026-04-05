Trwa 1503. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Poniedziałek, 6 kwietnia 2026 r.
00:02. Prezydent Ukrainy potwierdził wizytę w Damaszku i spotkanie z Ahmedem al-Szarą
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że przybył do stolicy Syrii, Damaszku, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą. Zełenski zaznaczył, że Ukraina kontynuuje aktywną dyplomację na rzecz bezpieczeństwa, a przed stronami są jeszcze ważne spotkania.
Kontynuujemy naszą aktywną dyplomację na rzecz rzeczywistego bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Przed nami ważne spotkania – przygotowaliśmy kilka merytorycznych formatów
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Prezydent zaznaczył, że każdy naród i każdy region zasługuje na życie w pokoju.
Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować, aby zapewnić naszym społecznościom większe bezpieczeństwo i możliwości rozwoju. Omówiliśmy sytuację w regionie oraz perspektywy jej poprawy. Rozmawialiśmy również o okolicznościach wojny Rosji przeciwko Ukrainie
— przekazał Zełenski po spotkaniu z al-Szarą.
Strony poruszyły również kwestię roli Ukrainy jako niezawodnego dostawcy produktów spożywczych oraz omówiły wspólne możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego w całym regionie.
Doskonale rozumiemy, przed jakimi wyzwaniami w zakresie energetyki i infrastruktury stoi obecnie Syria. Jesteśmy gotowi współpracować, aby zwiększać potencjał naszych państw i narodów
— podkreślił szef państwa ukraińskiego.
Wcześniej agencja Reutera za dwoma syryjskimi źródłami poinformowała, że prezydent Ukrainy składa w niedzielę wizytę w Syrii, gdzie ma spotkać się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą.
red/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757341-relacja-1503-dzien-wojny-na-ukrainie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.