NA ŻYWO

RELACJA. 1503. dzień wojny na Ukrainie. Prezydent Zełenski potwierdził wizytę w Damaszku i spotkanie z Ahmedem al-Szarą

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
Trwa 1503. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 6 kwietnia 2026 r.

00:02. Prezydent Ukrainy potwierdził wizytę w Damaszku i spotkanie z Ahmedem al-Szarą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że przybył do stolicy Syrii, Damaszku, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą. Zełenski zaznaczył, że Ukraina kontynuuje aktywną dyplomację na rzecz bezpieczeństwa, a przed stronami są jeszcze ważne spotkania.

Kontynuujemy naszą aktywną dyplomację na rzecz rzeczywistego bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Przed nami ważne spotkania – przygotowaliśmy kilka merytorycznych formatów

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent zaznaczył, że każdy naród i każdy region zasługuje na życie w pokoju.

Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować, aby zapewnić naszym społecznościom większe bezpieczeństwo i możliwości rozwoju. Omówiliśmy sytuację w regionie oraz perspektywy jej poprawy. Rozmawialiśmy również o okolicznościach wojny Rosji przeciwko Ukrainie

— przekazał Zełenski po spotkaniu z al-Szarą.

Strony poruszyły również kwestię roli Ukrainy jako niezawodnego dostawcy produktów spożywczych oraz omówiły wspólne możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego w całym regionie.

Doskonale rozumiemy, przed jakimi wyzwaniami w zakresie energetyki i infrastruktury stoi obecnie Syria. Jesteśmy gotowi współpracować, aby zwiększać potencjał naszych państw i narodów

— podkreślił szef państwa ukraińskiego.

Wcześniej agencja Reutera za dwoma syryjskimi źródłami poinformowała, że prezydent Ukrainy składa w niedzielę wizytę w Syrii, gdzie ma spotkać się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą.

red/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych