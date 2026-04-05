Trwa 38. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że wojsko amerykańskie uratowało drugiego pilota z załogi myśliwca F-15 zestrzelonego w piątek nad Iranem. W misji poszukiwawczo-ratunkowej uczestniczyły „dziesiątki samolotów” i nie zginął żaden Amerykanin - dodał. Donald Trump wystosował wczoraj kolejne ostrzeżenie wobec Iranu. W serwisie Truth Social napisał, że wtorek będzie w Iranie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Domagał się w nim po raz kolejny otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz i groził oponentom, że „znajdą się w piekle”. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Poniedziałek, 6 kwietnia 2026 r.
17:34. CNN: Trump nie zgodził się na 45-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem
Prezydent USA Donald Trump nie zgodził się na 45-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem - przekazała w poniedziałek stacja CNN, powołując się na przedstawiciela Białego Domu.
Propozycja zakładająca 45-dniowy rozejm i otwarcie cieśniny Ormuz została przygotowana przez mediatorów. Plan przesłano USA i Iranowi w niedzielę wieczorem.
16:01. Irańskie media: atak Izraela i USA na kompleks petrochemiczny w Marwdaszt na południu kraju
Irańskie media poinformowały, że wojska Izraela i USA zaatakowały kompleks petrochemiczny w Marwdaszt w prowincji Fars, na południu kraju. Wcześniej Izrael przekazał, że armia tego państwa uderzyła w inny kompleks irańskiego przemysłu naftowego, w Asalujeh nad Zatoką Perską.
Państwowe agencje prasowe Iranu, Fars i Tasnim, przekazały, że dzisiejszy atak na kompleks w Marwdaszt, liczącym ponad 100 tys. mieszkańców, wywołał rozległy pożar. Według tych doniesień ogień udało się już opanować. Podkreślono, że pożar i sam ostrzał nie pociągnęły za sobą ofiar w ludziach ani poważniejszych zniszczeń.
15:40. Rząd Izraela: przeprowadziliśmy atak na dużą skalę na największy w Iranie kompleks petrochemiczny
Minister obrony Izraela Israel Kac poinformował w poniedziałek, że armia tego kraju przeprowadziła zakrojony na szeroką skalę atak na największy w Iranie kompleks petrochemiczny, znajdujący się w miejscowości Asalujeh na południu kraju.
Izraelska armia z impetem zaatakowała największy kompleks petrochemiczny w Iranie (…), odpowiadający za około połowę produkcji petrochemicznej kraju
— oświadczył Kac w nagraniu wideo. W opinii izraelskiego ministerstwa „to poważny cios”, który oznacza straty dla irańskiej gospodarki sięgające „dziesiątek miliardów dolarów”.
14:53. MAEA: działania militarne w pobliżu elektrowni jądrowej w Iranie grożą „poważnym wypadkiem radiologicznym”
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) ostrzegła w poniedziałek, że trwające działania militarne w pobliżu irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehr mogą spowodować „poważny wypadek radiologiczny”, którego potencjalne skutki będą odczuwalne również poza granicami kraju - przekazała stacja CNN.
W niedzielę jeden z pocisków spadł nieopodal elektrowni. Irańska agencja Tasnim przekazała, że miejsce to stało się celem ataku już po raz czwarty od początku wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od 28 lutego.
13:50. Costa: Wszelkie ataki na infrastrukturę cywilną i energetyczną, są niedopuszczalne
Wszelkie ataki na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza na obiekty energetyczne, są niezgodne z prawem i niedopuszczalne - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, komentując sytuację na Bliskim Wschodzie. Costa ocenił, że po pięciu tygodniach wojny na Bliskim Wschodzie stało się jasne, że tylko rozwiązanie dyplomatyczne pozwoli wyeliminować jej podstawowe przyczyny.
„Eskalacja konfliktu nie doprowadzi do zawieszenia broni i pokoju. Doprowadzą do tego jedynie negocjacje, a mianowicie wysiłki podejmowane obecnie przez partnerów w regionie” — podkreślił. Jak dodał, wszelkie ataki na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza na obiekty energetyczne, są „niezgodne z prawem i niedopuszczalne”.
„Dotyczy to zarówno wojny Rosji w Ukrainie, jak i wszystkich innych konfliktów
— napisał Costa.
13:15. Co najmniej cztery ofiary śmiertelne w Hajfie po irańskim ataku
Ratownicy wydobyli cztery ciała spod gruzów kilkupiętrowego budynku mieszkalnego w Hajfie na północy Izraela, który został zniszczony dzień wcześniej przez irański pocisk balistyczny - poinformowała organizacja humanitarna Czerwona Gwiazda Dawida (Magen Dawid Adom).
MDA, izraelski odpowiednik Czerwonego Krzyża, przekazał, że z rumowiska wydobyto ciała mężczyzny i kobiety w wieku około 80 lat, a także około 40-letniego mężczyzny i kobiety w wieku około 35 lat.
Ofiary - starsze małżeństwo, ich syn oraz jego partnerka - najprawdopodobniej próbowały schronić się na klatce schodowej budynku i zostały przysypane, gdy zawaliła się konstrukcja - przekazał portal Ynetnews. Poprzedni bilans mówił o dwóch ofiarach śmiertelnych.
10:45. Nie żyje szef wywiadu irańskiej Straży Rewolucji Islamskiej
10:15. Iran i USA otrzymały od Pakistanu plan zawieszenia broni
Iran i USA otrzymały od Pakistanu plan zakończenia działań wojennych, który może wejść w życie jeszcze dziś i doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz - przekazała agencja Reutera, powołując się na źródło znające tę propozycję.
Pakistan opracował i w przekazał nocą plan zakończenia działań wojennych, który zakłada dwuetapowe podejście z natychmiastowym zawieszeniem broni, a następnie zawarciem kompleksowego porozumienia. - Wszystkie elementy muszą zostać uzgodnione dzisiaj – powiedziało źródło, dodając, że wstępne porozumienie będzie miało formę memorandum, sfinalizowanego za pośrednictwem Pakistanu.
09:15. Marynarka wojenna odrzuciła żądanie Trumpa w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz
Marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) stanowczo odrzuciła żądanie Donalada Trumpa dotyczące otwarcia cieśniny Ormuz. Wcześniej prezydent USA w pełnej przekleństw wypowiedzi zagroził eskalacją ataków w razie utrzymania blokady cieśniny.
Na koncie przypisywanym marynarce wojennej IRGC w serwisie X w niedzielę późnym wieczorem pojawił się wpis, w którym zadeklarowano, że „cieśnina Ormuz nigdy nie powróci do dawnego stanu, zwłaszcza dla Ameryki i Izraela” - przekazał portal brytyjskiej stacji Sky News. Marynarka IRGC zapowiedziała, że jest w trakcie finalizowania przygotowań operacyjnych do planu zaprowadzenia „nowego porządku w Zatoce Perskiej”.
08:40. Wywiad: Korea Północna dystansuje się od Iranu, by mieć szansę na poprawę relacji z USA
Korea Północna dystansuje się od swego wieloletniego partnera, Iranu – przekazał południowokoreański deputowany Park Sun Won, przytaczając raport służb wywiadowczych Seulu. Celem Pjongjangu ma być zachowanie możliwości poprawy relacji z USA po wojnie na Bliskim Wschodzie.
Według południowokoreańskiej Narodowej Służby Wywiadowczej (NIS) od czasu rozpoczęcia przez Izrael i USA 28 lutego nalotów na Teheran Pjongjang nie wysłał broni do Iranu ani nie złożył publicznych kondolencji po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w pierwszym dniu wojny. Reżim Kim Dzong Una nie pogratulował też objęcia władzy synowi zabitego duchownego, Modżtabie Chameneiemu. Do sytuacji na Bliskim Wschodzie północnokoreańskie MSZ ustosunkowało się jedynie w dwóch stonowanych oświadczeniach, unikając bezpośredniej krytyki prezydenta USA Donalda Trumpa.
08:16. Wykonano egzekucję mężczyzny skazanego za udział w antyrządowych protestach
W Iranie wykonano karę śmierci na mężczyźnie skazanym za próbę wtargnięcia do magazynu z bronią na terenie obiektu wojskowego podczas antyrządowych protestów w styczniu - poinformowały media irańskie, cytowane przez agencję Reutera.
Skazaniec Ali Fahim to czwarta osoba poddana egzekucji w związku z tym incydentem. Wcześniej stracono Amirhosejna Hatamiego Mohammadamina Biglariego i Szahina Wahedparasta. Władze poinformowały, że oskarżeni próbowali przejąć broń i sprzęt wojskowy podczas protestów, określając ich jako „podżegaczy” działających na szkodę bezpieczeństwa narodowego. Według Amnesty International w najbliższych dniach ma zostać stracony kolejny mężczyzna związany z tą sprawą. Alarmowała, że kilku oskarżonym grozi egzekucja w związku z protestami, a w niedawnym raporcie dodała, że zatrzymani w takich przypadkach byli poddawani torturom i wytaczano im „rażąco niesprawiedliwe procesy”.
Wymierzone we władze Iranu protesty wybuchły na przełomie grudnia i stycznia. Ich bezpośrednią przyczyną były kwestie gospodarcze i zapaść irańskiej waluty, jednak szybko przerodziły się w antyrządowe wystąpienia i objęły wszystkie prowincje kraju. Aby stłumić protesty, rząd zastosował największe represje w historii kraju - podkreślił Reuters.
07:01. 13 ofiar, w tym 6 dzieci, w amerykańsko-izraelskich atakach na prowincję Teheran
Trzynaście osób, w tym sześcioro małych dzieci, zginęło w nocy z niedzieli na poniedziałek w amerykańsko-izraelskim ataku na dzielnicę mieszkaniową w powiecie Baharestan w prowincji Teheran. Kolejne uderzenia zniszczyły również infrastrukturę cywilną w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Technologicznego Sharif.
Irańska agencja prasowa Fars, powołując się na informacje przekazane przez lokalnego urzędnika, poinformowała, że celem tego tragicznego w skutkach nalotu były dwa budynki mieszkalne. Wśród zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych w tej prowincji znalazły się cztery dziewczynki oraz dwaj chłopcy w wieku poniżej dziesięciu lat.
Inne pociski spadły w pobliżu kampusu Uniwersytetu Technologicznego Sharif. Uszkodzeniu uległą infrastruktura przesyłowa, co doprowadziło do przerw w dostawach gazu w całej okolicy. Agencja Tasnim opublikowała ponadto zdjęcia poważnie uszkodzonego meczetu uniwersyteckiego, pokazujące powybijane okna oraz zarywające się stropy budynku.
06:00. Media: co najmniej dwie ofiary śmiertelne w Hajfie po irańskim ataku
Ratownicy wydobyli w poniedziałek rano dwa ciała spod gruzów sześciopiętrowego budynku mieszkalnego w Hajfie, który został zniszczony w niedzielę przez irański pocisk balistyczny. Jak poinformowała stacja N12, dwie osoby wciąż pozostają zaginione.
To złożona sytuacja, która wymaga zaawansowanych działań ratowniczych. Zamierzamy działać zdecydowanie, profesjonalnie i dokładnie aż do odnalezienia zaginionych
— oświadczył w nocy na miejscu zdarzenia generał dywizji Shai Klapper, dowódca izraelskiego Dowództwa Frontu Wewnętrznego.
Według mediów kilka innych osób znajdujących się w budynku odniosło rany i trafiło do szpitala.
Pocisk, który uderzył w Hajfę, był jednym z czterech wystrzelonych przez Iran w niedzielę. Kolejny z nich uderzył w ważny park przemysłowo-chemiczny na południu Izraela, w pobliżu Beer Szeby.
05:38. Axios: USA, Iran i mediatorzy prowadzą rozmowy w sprawie 45-dniowego zawieszenia broni
USA, Iran i regionalni mediatorzy prowadzą rozmowy w sprawie 45-dniowego zawieszenia broni, które ma zapobiec eskalacji wojny – podał portal Axios, powołując się na źródła. To ostatnia próba osiągnięcia porozumienia przed upływem ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa.
Jak podają źródła portalu, porozumienie miałoby składać się z dwóch faz. Pierwsza to trwający 45 dni rozejm, z możliwością przedłużenia, w trakcie którego negocjowano by warunki trwałego pokoju. Drugą fazą byłoby ostateczne porozumienie kończące wojnę. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja.
Według portalu bezpośrednią komunikację za pomocą wiadomości tekstowych prowadzą także wysłannik Trumpa Steve Witkoff i irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghczi.
04:30. Co najmniej 13 osób zginęło w amerykańsko-izraelskim ataku na miasto Kom
Co najmniej 13 osób zginęło w poniedziałek o świcie w amerykańsko-izraelskim nalocie na budynek mieszkalny w świętym dla szyitów mieście Kom w środkowym Iranie – podały irańskie media. Dokładny cel tego ataku pozostaje nieznany, a ratownicy wciąż przeszukują gruzowisko.
Telewizja Al Hadath podała, że celem ataku mogła być „wybitna irańska osobistość”.
Pierwsze meldunki mówiły o zabitych pięciu cywilach. Lokalne władze zwróciły uwagę, że liczba ofiar „prawdopodobnie wzrośnie w miarę postępów w odgruzowywaniu”.
Kom to kluczowe centrum religijne, które według doniesień było już wcześniej atakowane w trakcie obecnego konfliktu.
Irańska agencja Fars poinformowała także o serii potężnych eksplozji we wschodnich, zachodnich i południowo-wschodnich dzielnicach Teheranu. Państwowa telewizja, cytowana przez AFP, poinformowała, że w wyniku ataku na uniwersytet część stolicy została pozbawiona dostaw gazu.
02:04. Szef parlamentu Iranu ostrzega USA przed „niebezpieczną grą”
W odpowiedzi na kolejne groźby prezydenta Donalda Trumpa pod adresem Teheranu, przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ostrzegł USA przed „niebezpieczną grą”. „Lekkomyślne posunięcia” mogą podpalić cały region - napisał Ghalibaf na X.
Ghalibaf, jeden z czołowych przywódców Iranu w czasie wojny, podkreślił, że „zbrodnie wojenne” „nic nie dają”.
Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem jest „poszanowanie praw narodu irańskiego i zakończenie tej niebezpiecznej gry”.
Jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do wtorku wieczorem, straci wszystkie elektrownie i mosty - zagroził w niedzielę prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikiem „Wall Street Journal”. W sobotę Trump mówił, że daje Iranowi czas do poniedziałku wieczorem.
00:05. Trump grozi Teheranowi „piekłem”
Prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę, że wojsko amerykańskie uratowało drugiego pilota z załogi myśliwca F-15 zestrzelonego w piątek nad Iranem. W misji poszukiwawczo-ratunkowej uczestniczyły „dziesiątki samolotów” i nie zginął żaden Amerykanin - dodał.
Trump podkreślił, że na jego rozkaz „wojsko amerykańskie wysłało dziesiątki samolotów uzbrojonych w najgroźniejszą broń świata, żeby odzyskać (zaginionego wojskowego - PAP)”, a w akcji „nie było ofiar wśród Amerykanów”.
Po kilku godzinach we wpisie na platformie Truth Social Trump przyznał, że uratowany żołnierz jest ciężko ranny.
Tuż po informacji Trumpa o odnalezieniu żołnierza półoficjalna irańska agencja informacyjna Tasnim, cytowana przez Reutersa, podała za irańskimi siłami zbrojnymi, że nad prowincją Isfahan zestrzeliła trzy amerykańskie samoloty: transportowiec C-130 oraz dwa śmigłowce Blackhawk. Jednostki te miały brać udział w poszukiwaniach zaginionego pilota z załogi F-15.
Komunikat ten, niepotwierdzony dotąd przez władze USA i niemożliwy do zweryfikowania na obecnym etapie, pojawił się krótko po informacji irańskiej Gwardii Rewolucyjnej o zniszczeniu kilku „wrogich obiektów latających” podczas amerykańskiej misji ratunkowej.
Donald Trump wystosował w niedzielę kolejne ostrzeżenie wobec Iranu. W serwisie Truth Social napisał, że wtorek będzie w Iranie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Domagał się w nim po raz kolejny otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz i groził oponentom, że „znajdą się w piekle”.
W poście opublikowanym w sobotę Trump zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz. Ten termin upływa w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).
Natomiast dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło. Rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że „iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie”.
Z kolei w rozmowie z Fox News Trump oświadczył, że wierzy, iż do poniedziałku zawrze porozumienie z Iranem.
Jeśli nie zawrą szybko porozumienia, rozważam wysadzenie wszystkiego w powietrze i przejęcie ropy
— oznajmił Trump.
Poinformował też, że wcześniej w tym roku USA wysłały protestującym w Iranie broń za pośrednictwem Kurdów.
Wysłaliśmy im dużo broni. Wysłaliśmy (broń) Kurdom
— dodał. Podkreślił, że sądzi, iż Kurdowie tę broń zatrzymali.
Prezydent USA powiadomił też, że Irańczycy, biorący udział w negocjacjach, są objęci amnestią.
00:02. Izrael: Iran nadal dysponuje ponad tysiącem pocisków, Hezbollah ma do 10 tys. rakiet krótszego zasięgu
Izrael ocenia, że Iran nadal dysponuje ponad tysiącem pocisków mogących dosięgnąć jego terytorium, podczas gdy arsenał wspieranego przez Teheran Hezbollahu w Libanie obejmuje aż 10 tysięcy rakiet krótszego zasięgu - przekazał w niedzielę Bloomberg, powołując się na izraelskie media.
Biorąc pod uwagę obecną skalę ostrzału Iranu i jego sojusznika Hezbollahu, po ponad pięciu tygodniach konfliktu, szacunki wskazują na potencjalne miesiące dalszych walk – mimo że Izrael i Stany Zjednoczone twierdzą, że ich główne cele są osiągane. Iran i Hezbollah nie komentują rozmiaru swoich składów broni. Żadna ze stron nie wykazuje oznak ustępstw - podkreśliła agencja.
Przed wojną Iran miał posiadać około 2 tys. pocisków balistycznych średniego zasięgu zdolnych do dotarcia do Izraela - poinformowali Bloomberga dwaj wysocy rangą izraelscy urzędnicy. Według Sił Obronnych Izraela ponad 500 pocisków zostało od tego czasu wystrzelonych w kierunku Izraela, wiele zniszczono na ziemi.
Teheran wystrzeliwuje rakiety z kilkudziesięciu tuneli silosowych w odległych regionach górskich, których zniszczenie okazuje się trudne – powiedział oficer sił powietrznych w rozmowie ze stacją Kanał 12.
Nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie zrobić coś więcej, aby powstrzymać ataki
— dodał.
Izrael prowadzi równoległą kampanię w sąsiednim Libanie, aby odeprzeć terrorystyczna organizację Hezbollah, sojusznika Teheranu, który dwa dni po wybuchu wojny z Iranem zaczął ostrzeliwać Izrael. Każdego dnia wystrzeliwuje od 200 do 250 rakiet.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757340-relacja-38-dzien-operacji-przeciwko-iranowi-atak-na-kom
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.