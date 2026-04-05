Zatrważające! Iran wykonał kolejne egzekucje. Dwaj mężczyźni zapłacili życiem za udział w antyrządowych protestach

Flaga Iranu / autor: Pixabay/akbarnemati/X/@HRANA_English
Wyroki śmierci wykonano w Iranie na dwóch mężczyznach, którzy w styczniu brali udział w antyrządowych protestach – poinformował Reuters, powołując się na portal informacyjny irańskiego wymiaru sprawiedliwości Mizan.

Według mediów mężczyźni - Mohammad-Amin Biglari i Shahin Vahedparast - zostali skazani za próbę szturmu na obiekt wojskowy i wtargnięcia do magazynu broni podczas gwałtownych protestów na początku roku.

Sąd Najwyższy Iranu orzekł, że oskarżeni „usiłowali popełnić masowe morderstwo”, próbując ukraść broń i sprzęt wojskowy.

W ubiegłym tygodniu w Iranie stracono 18-latka skazanego w tej samej sprawie.

11 Irańczykom grozi egzekucja

Organizacja praw człowieka Amnesty International podała, że 11 Irańczykom grozi natychmiastowa egzekucja za udział w protestach. Osoby te były „poddawane torturom i innym formom złego traktowania, zanim zostały skazane w rażąco niesprawiedliwych procesach opartych na wymuszonych zeznaniach”.

W marcu pierwszy zastępca szefa irańskiego wymiaru sprawiedliwości Hamzeh Chalili powiedział, że sprawy związane ze styczniowymi protestami zostały sfinalizowane, a wyroki są wykonywane.

Antyrządowe wystąpienia w Iranie, które rozpoczęły się pod koniec grudnia 2025 r. od strajku kupców z teherańskiego bazaru, wybuchły z powodów ekonomicznych, przede wszystkim przez gwałtowny spadek wartości irańskiej waluty, ale szybko nabrały politycznego charakteru. Protesty odbywały się we wszystkich prowincjach kraju. W odpowiedzi władze zablokowały internet i połączenia telefoniczne oraz przystąpiły do brutalnego tłumienia demonstracji. Liczba zabitych protestujących wynosi - według różnych niezależnych źródeł - od kilku do nawet około 30 tysięcy.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

