To jedna z najbardziej niesamowitych inscenizacji Męki Pańskiej! W Manvel w Teksasie odbył się pokaz dronów, podczas którego tysiące zsynchronizowanych maszyn uformowało na niebie scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.
W Manvel w Teksasie kościół przy Masters Road stanął na czele koalicji kościołów, organizując wyjątkowe pokazy świetlne z wykorzystaniem dronów, opowiadające historię Wielkanocy. Wydarzenie było częścią wielodniowego chrześcijańskiego zgromadzenia „Jesus Jesus Jesus”.
„Ludzie pragną czegoś prawdziwego”
Burmistrz Manvel Dan Davis ogłosił na Facebooku, że „na wszystkich platformach społecznościowych scena pokazujaca ukrzyżowanie Jezuza Chrystusa dotarła do ponad 20 milionów osób w ciągu 24 godzin, a wszystko to dlatego, że dotyczy Jezusa”.
Ludzie pragną czegoś prawdziwego, a Jezus jest odpowiedzią. Dzięki wydarzeniu „Jesus Jesus Jesus” zmieniają się życia, zaspokajane są potrzeby, poruszane są serca, a Jego imię jest wywyższane
— napisał.
„Chcemy, aby chodziło o Jezusa”
Jason Lee, pastor kościoła The Church on Masters Road, powiedział, że wydarzenie to nie ma na celu promowania konkretnych kościołów.
Nie chodzi to, by jeden kościół był ważniejszy od innych
— powiedział na łamach chrześcijańskeigo czasopisma Christianity Today Jason Lee.
Chcemy, aby chodziło o Jezusa i o to, by ludzie byli podekscytowani Świętami Wielkanocnymi i pójściem do kościoła gdziekolwiek
— dodał pastor kościoła The Church on Masters Road.
Czytaj także
christianitytoday.com/X/YouTube/FOX 26 Houston/oprac. Natalia Wierzbicka
