Prezydent USA Donald Trump poinformował, że wojsko amerykańskie uratowało drugiego pilota z załogi myśliwca F-15 zestrzelonego w piątek nad Iranem. W misji poszukiwawczo-ratunkowej uczestniczyły „dziesiątki samolotów” i nie zginął żaden Amerykanin - dodał.
Amerykańskie wojsko przeprowadziło jedną z najodważniejszych operacji poszukiwawczo-ratunkowych w historii USA dla jednego z naszych niesamowitych oficerów, który jest również wysoce szanowanym pułkownikiem i o którym z radością informuję, że jest teraz CAŁY i ZDROWY
— napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Dodał, że na jego rozkaz „wojsko amerykańskie wysłało dziesiątki samolotów uzbrojonych w najgroźniejszą broń świata, żeby odzyskać (zaginionego wojskowego - PAP)”, a w akcji „nie było ofiar wśród Amerykanów”.
„MAMY GO! Moi drodzy Amerykanie, w ostatnich kilku godzinach wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło jedną z najodważniejszych operacji poszukiwawczo-ratunkowych w historii USA”
– napisał Trump. Dodał, że „ten wysoce szanowany pułkownik” „odniósł obrażenia, ale wszystko będzie z nim w dobrze”.
„Ten dzielny wojownik znajdował się na wrogim terytorium, w niebezpiecznych górach Iranu, ścigany przez naszych wrogów”
– ujawnił Trump.
NIGDY NIE OPUŚCIMY ŻADNEGO AMERYKAŃSKIEGO WOJOWNIKA!
— napisał Trump.
Potwierdził też, że pierwszy członek załogi myśliwca został uratowany w sobotę. „Nie potwierdzaliśmy tego, ponieważ nie chcieliśmy narażać na szwank naszej drugiej operacji ratunkowej” - uzasadnił.
Do zestrzelenia amerykańskiego myśliwca F-15 doszło w piątek nad Iranem. Od 28 lutego trwa wojna USA i Izraela z tym państwem.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757294-pilot-zestrzelonego-f-16-uratowany-trump-mamy-go
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.