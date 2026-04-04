RELACJA. 1502. dzień wojny na Ukrainie. Rosyjski ropociąg w porcie w Primorsku uszkodzony po ataku ukraińskich dronów

autor: PAP/EPA

Trwa 1502. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czytaj także

Niedziela, 5 kwietnia 2026 r.

18:11. MSZ: nie mamy nic wspólnego z incydentem dotyczącym materiałów wybuchowych przy gazociągu w Serbii

Ukraina kategorycznie odrzuca próby powiązania państwa z incydentem dotyczącym materiałów wybuchowych znalezionych przy gazociągu w Serbii – oświadczył rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj. Stwierdził, że najprawdopodobniej jest to rosyjska operacja pod „fałszywą flagą”.

Kategorycznie odrzucamy próby fałszywego powiązania Ukrainy z incydentem dotyczącym materiałów wybuchowych znalezionych w pobliżu rurociągu TurkStream w Serbii

— napisał Tychyj.

17:23. Szef MSZ Węgier powiązał incydent przy gazociągu z Ukrainą

W zamieszczonym na Facebooku nagraniu Peter Szijjarto powiązał incydent przy gazociągu z ostatnim sporem z Ukrainą dotyczącym dostaw ropy i gazu na Węgry.

W ostatnich dniach i tygodniach Ukraińcy organizowali blokadę naftową (Węgier - PAP), a potem próbowali nałożyć na nas pełną blokadę energetyczną, atakując dronami rurociąg TurkStream. Teraz mamy dzisiejszy incydent

— wymienił szef węgierskiej dyplomacji, nawiązując do wystosowanych wcześniej w tym tygodniu rosyjskich oskarżeń wobec Kijowa o ostrzał TurkStream i sytuacji wokół rurociągu Przyjaźń.

16:30. Syria: Prezydent Ukrainy potwierdził wizytę w Damaszku, gdzie ma odbyć „ważne spotkania”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że przybył do stolicy Syrii, Damaszku. Zełenski zaznaczył, że Ukraina kontynuuje aktywną dyplomację na rzecz bezpieczeństwa, a przed stronami stoją ważne spotkania, do których przygotowano kilka merytorycznych formatów rozmów.

Kontynuujemy naszą aktywną dyplomację na rzecz rzeczywistego bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Przed nami ważne spotkania – przygotowaliśmy kilka merytorycznych formatów

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

15:55. Reuters: Zełenski przebywa w Syrii, gdzie ma spotkać się z prezydentem Szarą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski składa w niedzielę wizytę w Syrii, gdzie ma spotkać się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą – poinformowała agencja Reutera za dwoma syryjskimi źródłami.

Jedno ze źródeł, doradca syryjskiego rządu, przekazało agencji Reutera, że rozmowy mają dotyczyć obronności w kontekście wojny w regionie.

W grudniu 2024 r. islamiści po latach wojny domowej obalili wieloletniego przywódcę Syrii Baszara al-Asada. Nowym prezydentem został Ahmed al-Szara, znany wcześniej pod pseudonimem wojennym Abu Muhammad al-Dżaulani.

15:26. Szef MSZ Ukrainy złożył życzenia Wielkanocne

Wesołych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich, którzy dziś je obchodzą” - napisał Andrij Sybija na portalu X.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym partnerom na całym świecie za wsparcie i solidarność. Razem opowiadamy się za wartościami, które jednoczą świat demokratyczny

— dodał szef dyplomacji Kijowa.

14:46. Ukraińskie Wojsko: zaatakowaliśmy rafinerię w obwodzie niżnonowogrodzkim Rosji i ropociąg w Primorsku

Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy w mieście Kstowo w obwodzie niżnonowogrodzkim Rosji, wywołując duży pożar, oraz port w Primorsku - poinformował dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), major Robert „Madiar” Browdi.

Według Browdiego po ataku dronowym Ukrainy na terenie rafinerii w Kstowie, należącej do rosyjskiego koncernu Łukoil wybuchł pożar. Informacje z kanałów monitorujących ogólnodostępne źródła informacji (OSINT) sugerują, że pożar ma znaczny zasięg. Oficjalnie podano, że na terenie zakładów wystąpiło „niewielkie zadymienie spowodowane szczątkami” bezzałogowców - dodał.

14:14. Władze Rosji: ropociąg w porcie w Primorsku uszkodzony po ataku ukraińskich dronów

Rurociąg naftowy na terenie rosyjskiego portu w Primorsku, niedaleko granicy z Finlandią, został uszkodzony w wyniku ataku ukraińskich dronów – poinformowały w niedzielę regionalne władze, cytowane przez agencję AFP.

Odłamki zestrzelonych bezzałogowców uszkodziły odcinek ropociągu na terenie portu w Primorsku

— przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko na Telegramie. Nie podał skali ani charakteru zniszczeń.

12:30. Wywiad Zełenskiego dla AP

Rosja udostępniła Iranowi dane wywiadowcze dotyczące izraelskiego systemu energetycznego – łącznie około 50–53 obiektów. Pomagają Iranowi w przeprowadzaniu ataków. Mówimy o infrastrukturze cywilnej, a nie o czymś o charakterze militarnym - powiedział prezydent Ukrainy w wywiadzie.

Przypomina to życie Ukraińców pod rosyjskimi atakami, gdy atakują oni nasze sieci energetyczne czy wodociągi. Oczywiście, Rosja dzieli się z Iranem całym doświadczeniem zdobytym podczas wojny z Ukrainą. Tak było w przypadku „szahidów”, tych samych dronów, których używają Rosjanie, tylko pod inną nazwą i zmodernizowanych do nowszych generacji - dodał.

12:10. Zełenski złożył życzenia wielkanocne

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył życzenia wielkanocne chrześcijanom obrządku zachodniego. Życzył wszystkim Bożej łaski oraz spokojnego życia na ukraińskiej ziemi, wyrażając przekonanie, że siła ducha i to, co najlepsze w ludziach, pokonają zło, wojnę i niesprawiedliwość.

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy dziś świętują Wielkanoc w Ukrainie i na całym świecie. Życzę wszystkim Bożej łaski oraz spokojnego życia na naszej ziemi i pod ukraińskim niebem, których bronią nasi dzielni żołnierze. Niech siła każdego z nas, naszego ducha, wszystkiego, co najlepsze w ludziach – niech to wszystko pewnie pokona zło i ciemność, Shahedy i rakiety, niesprawiedliwość i okupację”

– napisał Zełenski. Zaznaczył, że w trudnych dla narodu ukraińskiego i całej ludzkości czasach nadzieja – na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem - staje się silniejsza niż kiedykolwiek.

„Niech dzisiaj zostaną wysłuchane wszystkie modlitwy o ochronę przed złem. Niech wiara jednoczy dobre serca i wzmacnia tych, którzy bronią swoich domów. Niech każdy naród zbliży się do prawdziwego bezpieczeństwa. Wierzymy w pokój! Wierzymy w Ukrainę!”

– podkreślił Zełenski.

11:50. Wojsko potwierdza atak na rafinerię w obwodzie niżnonowogrodzkim Rosji i ropociąg w Primorsku

Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy w mieście Kstowo w obwodzie niżnonowogrodzkim Rosji, wywołując duży pożar, oraz port w Primorsku - poinformował dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), major Robert „Madiar” Browdi.

Według Browdiego po ataku dronowym Ukrainy na terenie rafinerii w Kstowie, należącej do rosyjskiego koncernu Łukoil wybuchł pożar. Informacje z kanałów monitorujących ogólnodostępne źródła informacji (OSINT) sugerują, że pożar ma znaczny zasięg. Oficjalnie podano, że na terenie zakładów wystąpiło „niewielkie zadymienie spowodowane szczątkami” bezzałogowców - dodał.

10:10. Ukraińcy podają straty Rosjan

09:00. Władze: ropociąg w porcie w Primorsku uszkodzony po ataku ukraińskich dronów

Rurociąg naftowy na terenie rosyjskiego portu w Primorsku, niedaleko granicy z Finlandią, został uszkodzony w wyniku ataku ukraińskich dronów – poinformowały w niedzielę regionalne władze, cytowane przez agencję AFP.

„Odłamki zestrzelonych bezzałogowców uszkodziły odcinek ropociągu na terenie portu w Primorsku” – przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko na Telegramie. Nie podał skali ani charakteru zniszczeń.

Według rosyjskich władz obrona przeciwlotnicza zniszczyła 19 ukraińskich dronów. Nie ma informacji o ofiarach lub rannych.

Primorsk leży nad Zatoką Fińską, która jest częścią Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 50 km w linii prostej od granicy z Finlandią i ok. 100 km od Petersburga.

W ostatnich tygodniach Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską infrastrukturę eksportową ropy naftowej, uderzając m.in. w bałtyckie porty w Ust-Łudze i Primorsku.

08:21. Rosyjskie straty wojenne

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę śmierć poniosło 1303550 żołdaków Władimira Putina.

06:12. Rosyjskie drony zaatakowały Odessę

W wyniku ataku ranne zostały 2 osoby.

00:02. Ponad 200 ukraińskich żołnierzy walczy przeciwko rosyjskiej flocie cieni

Ponad 200 ukraińskich żołnierzy walczy przeciwko rosyjskiej flocie cieni w zachodniej Libii - podało francuskie radio RFI, dodając, że są oni obecni w trzech lokalizacjach.

Jak poinformowały dwa libijskie źródła, pragnące zachować anonimowość, ponad 200 ukraińskich oficerów i ekspertów zostało rozmieszczonych w Libii, w porozumieniu z rządem, na którego czele stoi Abd al-Hamid ad-Dubajba.

Jak podaje RFI, żołnierze ukraińscy stacjonują w Akademii Sił Powietrznych w Misracie, gdzie znajdują się siły tureckie, włoskie oraz Dowództwo USA w Afryce (AFRICOM), a także brytyjskie centrum wywiadowcze.

Ukraińskie wojsko posiada również drugą bazę, w pełni wyposażoną do wysyłania dronów powietrznych i morskich, w mieście Az-Zawija, około 50 kilometrów na północ od stolicy, blisko kompleksu naftowego Mellitah, jednego z największych działających w Libii.

4 marca 2026 roku Rosja oskarżyła Ukrainę oraz brytyjski wywiad o atak na tankowiec Arctic Metagaz, przewożący skroplony gaz ziemny (LNG), który zatonął na Morzu Śródziemnym, pomiędzy Maltą a Libią.

Libia pozostaje podzielona między rządem uznawanym przez społeczność międzynarodową a a administrację generała Chalify Haftara na wschodzie kraju, wspieranego przez Rosję, która posiada swoje oddziały wysyłane do krajów Globalnego Południa, zbudowane na bazie Grupy Wagnera.

W październiku 2025 roku Moskwa oskarżyła premiera Libii o wspieranie „ugrupowań ukraińskich” i zapewnianie im „wsparcia logistycznego”.

red/PAP/Facebook/X

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

