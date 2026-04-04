Mężczyźni od 17 do 45 roku życia, w przypadku wyjazdów zagranicznych dłuższych niż trzy miesiące, muszą uzyskać zgodę Bundeswehry. Ministerstwo obrony potwierdziło dzisiaj informację podaną wcześniej przez dziennik „Frankfurter Rundschau”.
Rzecznik resortu wyjaśnił, że „dopóki służba w Bundeswerze pozostaje dobrowolna, zezwolenie uważane jest (automatycznie) za udzielone”. Nowy obowiązek wynika z ustawy o służbie wojskowej, jednak – jak piszą niemieckie media – większość zainteresowanych nie była tego świadoma.
Ustawa o modernizacji niemieckiej służby wojskowej weszła w życie 1 stycznia. Nowe prawo przewiduje obowiązkowe stawiennictwo przed komisją wojskową młodych mężczyzn, począwszy od rocznika 2008. W ten sposób Bundeswehra planuje pozyskać ochotników, aby zwiększyć o 80 tys. liczebność sił zbrojnych z 180 tys. mężczyzn i kobiet do 260 tys. aktywnych żołnierzy.
Zgodnie z treścią ustawy mężczyźni, którzy ukończyli 17 lat, są zobowiązani do uzyskania uprzedniej zgody właściwego centrum planowania kariery Bundeswehry na pobyt za granicą trwający dłużej niż trzy miesiące
— podał rzecznik ministerstwa. Obowiązek ten wygasa w wieku 45 lat.
Rzecznik nie ujawnił, ile razy od początku roku składano wnioski o zezwolenie na wyjazd. Odpowiadając na pytanie agencji dpa, w jaki sposób wykrywane są naruszenia tego wymogu i jak są one karane, wyjaśnił:
Przepis ten obowiązywał już w czasach zimnej wojny i nie miał praktycznego znaczenia, a ponadto jego naruszenie nie podlega karze.
kk/PAP
