Wojna na Bliskim Wschodzie dotknęła branżę lotniczą. Cztery włoskie lotniska wprowadziły ograniczenia dotyczące paliwa lotniczego

autor: Fratria
Na lotniskach w Bolonii, mediolańskim Linate, w Treviso i Wenecji wprowadzono pierwsze ograniczenia dotyczące paliwa lotniczego - podała w sobotę agencja Ansa. To rezultat wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi, który w odwecie zablokował strategiczną cieśninę Ormuz i atakuje kraje Zatoki Perskiej.

Jak poinformowała włoska agencja prasowa, spółka Air BP Italia, specjalizująca się w paliwach lotniczych i usługach związanych z obsługą tankowania samolotów wyjaśniła w wydanym komunikacie, że do 9 kwietnia na czterech lotniskach będą obowiązywać limity w dostępie do paliwa.

Priorytet w tankowaniu, zaznaczono, będą miały samoloty ratownictwa medycznego, loty państwowe oraz te trwające ponad 3 godziny. Dla wszystkich pozostałych przewidziano reglamentowaną dystrybucję paliwa.

Kryzys na rynku paliw na świecie to rezultat rozpoczętej 28 lutego zbrojnej operacji sił USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz odwetu Teheranu, który zablokował strategiczną cieśninę Ormuz i atakuje infrastrukturę energetyczną krajów Zatoki Perskiej

kk/PAP

