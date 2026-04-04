Byk zabił byłego matadora, pracownika areny walk byków. Mężczyzna został ugodzony rogiem podczas wyładowywania zwierząt w Maladze - poinformowały służby ratunkowe regionu Andaluzji w południowej Hiszpanii.
Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na arenie Plaza de La Malagueta, na krótko przed tradycyjną walką byków odbywającą się ku czci malarza Pabla Picassa, tzw. Corrida Picassiana - przekazała agencja dpa.
Służby ratunkowe zostały natychmiast powiadomione, ale mogły jedynie potwierdzić śmierć mężczyzny.
Podczas „Corridy Picassiany” arena została udekorowana w stylu prac urodzonego w Maladze artysty. Stroje torreadorów również nawiązują do motywów z dzieł Picassa. Według organizatora, pomimo wypadku „Corrida” odbędzie się zgodnie z planem w sobotę wieczorem.
Organizator poinformował, że zmarłym był były matador Ricardo Ortiz. Pochodzący z rodziny tradycyjnie związanej z walkami byków Ortiz zakończył karierę matadora ponad dwie dekady temu.
Walki byków są uważane za tradycję kulturową w Hiszpanii. Pomimo rosnącej krytyki i malejącej liczby widzów na przestrzeni lat, co roku odbywa się do 1,5 tys. większych walk byków.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757282-tragiczna-smierc-bylego-matadora
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.