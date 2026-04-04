Tragiczna śmierć byłego matadora. Mężczyzna został ugodzony rogiem przez byka podczas wyładowywania zwierząt w Maladze

autor: Fratria

Byk zabił byłego matadora, pracownika areny walk byków. Mężczyzna został ugodzony rogiem podczas wyładowywania zwierząt w Maladze - poinformowały służby ratunkowe regionu Andaluzji w południowej Hiszpanii.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na arenie Plaza de La Malagueta, na krótko przed tradycyjną walką byków odbywającą się ku czci malarza Pabla Picassa, tzw. Corrida Picassiana - przekazała agencja dpa.

Służby ratunkowe zostały natychmiast powiadomione, ale mogły jedynie potwierdzić śmierć mężczyzny.

Podczas „Corridy Picassiany” arena została udekorowana w stylu prac urodzonego w Maladze artysty. Stroje torreadorów również nawiązują do motywów z dzieł Picassa. Według organizatora, pomimo wypadku „Corrida” odbędzie się zgodnie z planem w sobotę wieczorem.

Organizator poinformował, że zmarłym był były matador Ricardo Ortiz. Pochodzący z rodziny tradycyjnie związanej z walkami byków Ortiz zakończył karierę matadora ponad dwie dekady temu.

Walki byków są uważane za tradycję kulturową w Hiszpanii. Pomimo rosnącej krytyki i malejącej liczby widzów na przestrzeni lat, co roku odbywa się do 1,5 tys. większych walk byków.

kk/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

