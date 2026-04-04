Erdogan rozmawiał z Rutte. Wyraził nadzieję ws. szczytu NATO w Ankarze. "Uczynią Sojusz bardziej odpornym i skutecznym"

Na zdjęciu flaga NATO / autor: Fratria
Dziś odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem a szefem NATO Markiem Rutte. Przywódca z Ankary wyraził lipcowy szczyt NATO w Turcji podejmie decyzje, które wzmocnią odporność i skuteczność Sojuszu w obliczu przyszłych wyzwań - przekazało biuro Erdogana.

Najbliższy szczyt NATO odbędzie się w dniach od 7 do 8 lipca w stolicy Turcji, Ankarze. Erdogan stwierdził w rozmowie z sekretarzem generalnym NATO, że „proces, który rozpoczął się od ataku przeciwko Iranowi, doprowadził do geostrategicznego impasu i że społeczność międzynarodowa powinna zintensyfikować wysiłki na rzecz zakończenia tej wojny” - napisano w oświadczeniu kancelarii Erdogana.

Czytaj także

Turecki prezydent skomentował wsparcie NATO udzielane jego państwu w celu ochrony przestrzeni powietrznej, mówiąc, że „solidarność w tym aspekcie po raz kolejny dowiodła siły odstraszającej Sojuszu”.

Erdogan zapewnił też Rutte, że Ankara kontynuuje wysiłki na rzecz pokojowego zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej. W sobotę wizytę w Turcji składa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Turcji podkreślił też, że ma nadzieję, iż szczyt NATO w Ankarze „przyniesie decyzje, które uczynią Sojusz bardziej odpornym i skutecznym w obliczu przyszłych wyzwań” - podało prezydenckie biuro Erdogana.

Czytaj także

Adam Bąkowski/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

