Dziś odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem a szefem NATO Markiem Rutte. Przywódca z Ankary wyraził lipcowy szczyt NATO w Turcji podejmie decyzje, które wzmocnią odporność i skuteczność Sojuszu w obliczu przyszłych wyzwań - przekazało biuro Erdogana.
Najbliższy szczyt NATO odbędzie się w dniach od 7 do 8 lipca w stolicy Turcji, Ankarze. Erdogan stwierdził w rozmowie z sekretarzem generalnym NATO, że „proces, który rozpoczął się od ataku przeciwko Iranowi, doprowadził do geostrategicznego impasu i że społeczność międzynarodowa powinna zintensyfikować wysiłki na rzecz zakończenia tej wojny” - napisano w oświadczeniu kancelarii Erdogana.
Turecki prezydent skomentował wsparcie NATO udzielane jego państwu w celu ochrony przestrzeni powietrznej, mówiąc, że „solidarność w tym aspekcie po raz kolejny dowiodła siły odstraszającej Sojuszu”.
„Uczynią Sojusz bardziej odpornym”
Erdogan zapewnił też Rutte, że Ankara kontynuuje wysiłki na rzecz pokojowego zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej. W sobotę wizytę w Turcji składa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Prezydent Turcji podkreślił też, że ma nadzieję, iż szczyt NATO w Ankarze „przyniesie decyzje, które uczynią Sojusz bardziej odpornym i skutecznym w obliczu przyszłych wyzwań” - podało prezydenckie biuro Erdogana.
Adam Bąkowski/PAP
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.