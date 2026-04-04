Magyar już kombinuje. W przypadku zwycięstwa chce zablokować Orbanowi możliwość powrotu do władzy

Peter Magyar (na zdjęciu) chce zmienić prawo na Węgrzech / autor: Révész Gábor, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Planujemy poprawkę do konstytucji, która zabraniałaby pełnienia funkcji premiera przez okres dłuższy niż osiem lat i miałaby zastosowanie z mocą wsteczną wobec Viktora Orbana” - powiedział w wywiadzie dla portalu 444 lider węgierskiej opozycji Peter Magyar.

Kadencja premiera będzie ograniczona do ośmiu lat (dwóch kadencji) i zostanie to zapisane w konstytucji. Przepis będzie miał zastosowanie z mocą wsteczną, więc Orban nie będzie mógł już ubiegać się o to stanowisko - powiedział przewodniczący Tiszy.

Naród węgierski doświadczył, do czego prowadzi sytuacja, gdy ktoś może być premierem przez 16 lub 20 lat z pełną władzą, a jednocześnie systematycznie i celowo demontuje rządy prawa, likwiduje system kontroli i równowagi, traktuje kraj jak zakładnika i lenno własnej rodziny

— stwierdził Magyar.

Pewność Magyara

Viktor Orban sprawował stanowisko premiera Węgier w latach 1998–2002, a następnie nieprzerwanie od roku 2010 do dziś. Jest najdłużej urzędującym premierem w historii Węgier.

Magyar ocenił też w rozmowie z 444, że szanse na to, że TISZA przegra wybory, „są zerowe i nawet pod koniec kampanii Fideszowi (partii Orbana - PAP) nie uda się wymyślić niczego, co mogłoby to zmienić”.

Wybory na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz w większości tzw. niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 proc.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.

Adrian Siwek/PAP

