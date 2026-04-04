Trump o zawodnym "partnerze" NATO. Uderzył w "New York Times": "Standardy zatrudniania i edukacji w 'NYT' znacząco upadły"

Na zdjęciu Donald Trump w Białym Domu / autor: PAP/EPA
Donald Trump we wpisie na Truth Social nazwał dziś NATO „poważnie osłabionym i niezwykle zawodnym partnerem”. Prezydent USA skrytykował też dziennik „New York Times”.

Upadający „New York Times”, którego brak wiarygodności i ciągłe ataki fake newsów na waszego ulubionego prezydenta, MNIE, doprowadziły do całkowitego SPADKU nakładu, nazwał naszego poważnie osłabionego i niezwykle zawodnego „partnera” NATO North American Treaty Organization. Poprawna nazwa to North Atlantic Treaty Organization

— napisał Trump w serwisie Truth Social.

To bardzo ciekawy błąd! Standardy zatrudniania i edukacji w „NYT” znacząco upadły

— dodał.

Zawierał złą pełną nazwę organizacji”

„NYT” opublikował wczoraj błędną nazwę NATO w tytule jednego z artykułów. Zapowiedziano publikację korekty w dzisiejszym numerze.

Tytuł piątkowego artykułu o groźbach prezydenta Trumpa na temat opuszczenia NATO zawierał złą pełną nazwę organizacji. To Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, a nie Organizacja Traktatu Północnoamerykańskiego

— napisał dziennik.

W opublikowanej 1 kwietnia br., rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Telegraph” prezydent USA powiedział, że poważnie zastanawia się nad wycofaniem Stanów Zjednoczonych z Sojuszu, który nazwał „papierowym tygrysem”. Miał to ogłosić - jak zapowiedział w kolejnej wypowiedzi dla agencji Reutera - w środowym orędziu, jednak ostatecznie nie powtórzył w nim groźby wyjścia USA z Sojuszu.

