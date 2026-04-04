Na Wybrzeżu Amalfitańskim na południu Włoch aresztowano jednego z czterech najgroźniejszych poszukiwanych w kraju przestępców, bossa klanu neapolitańskiej mafii Roberto Mazzarellę - podały w sobotę włoskie media. Mafioso z kamorry był z żoną i dziećmi na wakacjach w luksusowym hotelu.
Mazzarella został zatrzymany przez karabinierów w miejscowości Vietri sul Mare, nazywanej „bramą Wybrzeża Amalfi” w hotelu, w którym nocleg kosztuje 1000 euro - poinformowała Ansa.
Boss ukrywał się od stycznia zeszłego roku, gdy prokuratura w Neapolu wydała nakaz jego aresztowania pod zarzutem zabójstwa dokonanego w 2000 roku na tle mafijnym. Ofiarą był brat płatnego mordercy.
Na sporządzonej przez włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych liście najgroźniejszych ukrywających się przestępców Mazzarella był na czwartym miejscu.
Adrian Siwek/PAP
