Aresztowano bossa klanu neapolitańskiej mafii. To jeden z najgroźniejszych poszukiwanych przestępców we Włoszech

Roberto Mazzarella aresztowany / autor: Fratria
Na Wybrzeżu Amalfitańskim na południu Włoch aresztowano jednego z czterech najgroźniejszych poszukiwanych w kraju przestępców, bossa klanu neapolitańskiej mafii Roberto Mazzarellę - podały w sobotę włoskie media. Mafioso z kamorry był z żoną i dziećmi na wakacjach w luksusowym hotelu.

Mazzarella został zatrzymany przez karabinierów w miejscowości Vietri sul Mare, nazywanej „bramą Wybrzeża Amalfi” w hotelu, w którym nocleg kosztuje 1000 euro - poinformowała Ansa.

Boss ukrywał się od stycznia zeszłego roku, gdy prokuratura w Neapolu wydała nakaz jego aresztowania pod zarzutem zabójstwa dokonanego w 2000 roku na tle mafijnym. Ofiarą był brat płatnego mordercy.

Na sporządzonej przez włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych liście najgroźniejszych ukrywających się przestępców Mazzarella był na czwartym miejscu.

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

