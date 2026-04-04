„Pięć osób zginęło, a 19 zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na rynek w Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy dziś rano” - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża.
Wróg przeprowadził atak dronami FPV (…) zostały zniszczone pawilony handlowe i sklepy. Zginęło pięć osób – trzy kobiety i dwóch mężczyzn
— napisał Hanża w komunikatorze Telegram.
Bestialski poranny atak
Do ataku doszło ok. godz. 9.50 rano (godz. 8.50 czasu polskiego)
- dodało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.
Miasto Nikopol, jest położone nad Dnieprem, w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze, która znajduje się na drugim brzegu rzeki. Jest celem regularnych rosyjskich ataków.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
