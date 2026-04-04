Kolejny bestialski atak Rosjan! Przeprowadzili szturm na rynek w Nikopolu. Pięć osób zginęło, a 19 zostało rannych

Zniszczone pawilony handlowe / autor: X/@SESU_UA
Zniszczone pawilony handlowe / autor: X/@SESU_UA

Pięć osób zginęło, a 19 zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na rynek w Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy dziś rano” - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża.

Wróg przeprowadził atak dronami FPV (…) zostały zniszczone pawilony handlowe i sklepy. Zginęło pięć osób – trzy kobiety i dwóch mężczyzn

— napisał Hanża w komunikatorze Telegram.

Bestialski poranny atak

Do ataku doszło ok. godz. 9.50 rano (godz. 8.50 czasu polskiego)

  • dodało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Miasto Nikopol, jest położone nad Dnieprem, w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze, która znajduje się na drugim brzegu rzeki. Jest celem regularnych rosyjskich ataków.

Czytaj także

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

