„Jeśli członek załogi zestrzelonego przez Iran amerykańskiego myśliwca F-15E zostanie pojmany, może to skomplikować działania wojenne USA oraz starania prezydenta Donalda Trumpa o zawieszenie broni” – skomentowały Reuters i BBC.
Pojmanie zaginionego członka załogi znacząco zwiększy presję na USA
— zaznaczyła BBC.
Jeśli zostałby on pokazany w irańskiej telewizji, mogłoby to pogorszyć odbiór konfliktu wśród Amerykanów.
Odbiór przez opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem pogarszają skutki wzrostu cen paliw, a także straty wśród amerykańskiego wojska – w konflikcie zginęło dotychczas 13 żołnierzy USA.
Iran zestrzelił F-15E
Samolot F-15E został zestrzelony przez siły irańskie wczoraj na południowym zachodzie kraju. Podjęte działania poszukiwawczo-ratownicze doprowadziły do odnalezienia i uratowania pilota maszyny. Nadal trwają poszukiwania operatora uzbrojenia.
BBC zauważyła, że wcześniej sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił o pełnej przewadze powietrznej nad Iranem, umożliwiającej swobodne loty bombowców B-52, tymczasem Teheran zestrzelił nad swoim terytorium amerykański myśliwiec, co – według stacji – jest jego dotąd największym sukcesem tego kraju w starciu z USA.
Również Reuters przypomniał, że Trump twierdził w mijającym tygodniu, że kampania USA zniszczyła irańską marynarkę wojenną i siły powietrzne oraz „unicestwiła” systemy radarowe.
Wydaje się jednak, że Iran zachował część zdolności obrony przeciwlotniczej
— oceniła agencja.
Jaka będzie reakcja USA?
Trump oświadczył wczoraj w rozmowie z portalem Independent, że nie jest gotowy ujawnić, jaka będzie reakcja USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda. W pierwszych komentarzach po zestrzeleniu amerykańskiego myśliwca nad Iranem odmówił też odniesienia się do operacji poszukiwawczej, podkreślając, że incydent nie wpłynie na rozmowy o zawieszeniu broni.
Chociaż amerykański prezydent ocenił, że zestrzeleni samolotu nie zagrozi negocjacjom z Iranem, sytuacja może się szybko zmienić w przypadku pojmania lotnika
— podkreśliła BBC.
Zdarzenie pokazuje też, że mimo osłabienia Iran nadal jest zdolny do wywoływania poważnych konsekwencji militarnych i politycznych dla USA
— dodał serwis.
Dziennik „Wall Street Journal” poinformował wczoraj za źródłami, że dotychczasowe wysiłki mediatorów starających się doprowadzić do rozejmu w wojnie utknęły w impasie.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
