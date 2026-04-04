Potencjalne pojmanie amerykańskiego lotnika może odmienić wojnę USA z Iranem. Rozmowy ws. rozejmu zostaną zablokowane?

Pociski przecinające niebo / autor: PAP/EPA/ABIR SULTAN
Jeśli członek załogi zestrzelonego przez Iran amerykańskiego myśliwca F-15E zostanie pojmany, może to skomplikować działania wojenne USA oraz starania prezydenta Donalda Trumpa o zawieszenie broni” – skomentowały Reuters i BBC.

Pojmanie zaginionego członka załogi znacząco zwiększy presję na USA

— zaznaczyła BBC.

Jeśli zostałby on pokazany w irańskiej telewizji, mogłoby to pogorszyć odbiór konfliktu wśród Amerykanów.

Odbiór przez opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem pogarszają skutki wzrostu cen paliw, a także straty wśród amerykańskiego wojska – w konflikcie zginęło dotychczas 13 żołnierzy USA.

Iran zestrzelił F-15E

Samolot F-15E został zestrzelony przez siły irańskie wczoraj na południowym zachodzie kraju. Podjęte działania poszukiwawczo-ratownicze doprowadziły do odnalezienia i uratowania pilota maszyny. Nadal trwają poszukiwania operatora uzbrojenia.

BBC zauważyła, że wcześniej sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił o pełnej przewadze powietrznej nad Iranem, umożliwiającej swobodne loty bombowców B-52, tymczasem Teheran zestrzelił nad swoim terytorium amerykański myśliwiec, co – według stacji – jest jego dotąd największym sukcesem tego kraju w starciu z USA.

Również Reuters przypomniał, że Trump twierdził w mijającym tygodniu, że kampania USA zniszczyła irańską marynarkę wojenną i siły powietrzne oraz „unicestwiła” systemy radarowe.

Wydaje się jednak, że Iran zachował część zdolności obrony przeciwlotniczej

— oceniła agencja.

Jaka będzie reakcja USA?

Trump oświadczył wczoraj w rozmowie z portalem Independent, że nie jest gotowy ujawnić, jaka będzie reakcja USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda. W pierwszych komentarzach po zestrzeleniu amerykańskiego myśliwca nad Iranem odmówił też odniesienia się do operacji poszukiwawczej, podkreślając, że incydent nie wpłynie na rozmowy o zawieszeniu broni.

Chociaż amerykański prezydent ocenił, że zestrzeleni samolotu nie zagrozi negocjacjom z Iranem, sytuacja może się szybko zmienić w przypadku pojmania lotnika

— podkreśliła BBC.

Zdarzenie pokazuje też, że mimo osłabienia Iran nadal jest zdolny do wywoływania poważnych konsekwencji militarnych i politycznych dla USA

— dodał serwis.

Dziennik „Wall Street Journal” poinformował wczoraj za źródłami, że dotychczasowe wysiłki mediatorów starających się doprowadzić do rozejmu w wojnie utknęły w impasie.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

