Wielki Tydzień na Kubie. Rząd ogłosił ułaskawienie ponad 2 tysięcy więźniów

  • Świat
  • opublikowano:
Kościół na Kubie / autor: Vatican Media
Rząd w Hawanie zdecydował o uwolnieniu grupy osadzonych, mówiąc o „geście humanitarnym i suwerennym”. Wśród objętych tym środkiem znajdują się osoby, które odbyły „znaczną część swojej kary” i które „wykazały się dobrym zachowaniem w więzieniu”.

Rząd kubański ogłosił, że udzielił ułaskawienia 2 010 więźniom z okazji Wielkanocy. Według Hawany jest to „gest humanitarny i suwerenny”, który wpisuje się „w obchody religijne Wielkiego Tygodnia”. Tak poinformowano w komunikacie odczytanym w kubańskiej telewizji. Choć nie podano ani listy osób objętych ułaskawieniem, ani powodów ich uwięzienia, w oświadczeniu zaznaczono, że odbyli oni „znaczną część swojej kary” i „wykazali dobre zachowanie w więzieniu”.

Miesiąc temu zwolniono 14 osób

Wśród nich znajdują się „młodzi ludzie, kobiety, osoby powyżej 60. roku życia”, a także „cudzoziemcy i obywatele Kuby mieszkający za granicą” - czytamy dalej w dokumencie. Rząd kubański, będący pod presją Waszyngtonu także poprzez blokadę naftową, podkreślił, że ogłoszone ułaskawienie jest „piątym” od 2011 roku. Od tego czasu skorzystało z niego około 11 000 osób. Niecały miesiąc temu zwolniono z więzień 14 osadzonych.

Wojciech Rogacin/ Vatican News

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych