Rząd w Hawanie zdecydował o uwolnieniu grupy osadzonych, mówiąc o „geście humanitarnym i suwerennym”. Wśród objętych tym środkiem znajdują się osoby, które odbyły „znaczną część swojej kary” i które „wykazały się dobrym zachowaniem w więzieniu”.
Rząd kubański ogłosił, że udzielił ułaskawienia 2 010 więźniom z okazji Wielkanocy. Według Hawany jest to „gest humanitarny i suwerenny”, który wpisuje się „w obchody religijne Wielkiego Tygodnia”. Tak poinformowano w komunikacie odczytanym w kubańskiej telewizji. Choć nie podano ani listy osób objętych ułaskawieniem, ani powodów ich uwięzienia, w oświadczeniu zaznaczono, że odbyli oni „znaczną część swojej kary” i „wykazali dobre zachowanie w więzieniu”.
Miesiąc temu zwolniono 14 osób
Wśród nich znajdują się „młodzi ludzie, kobiety, osoby powyżej 60. roku życia”, a także „cudzoziemcy i obywatele Kuby mieszkający za granicą” - czytamy dalej w dokumencie. Rząd kubański, będący pod presją Waszyngtonu także poprzez blokadę naftową, podkreślił, że ogłoszone ułaskawienie jest „piątym” od 2011 roku. Od tego czasu skorzystało z niego około 11 000 osób. Niecały miesiąc temu zwolniono z więzień 14 osadzonych.
Wojciech Rogacin/ Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757249-wielki-tydzien-na-kubie-rzad-ulaskawil-ponad-2-tys-wiezniow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.