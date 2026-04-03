Wyjątkowy spektakl w sercu Londynu. Męka Chrystusa na Trafalgar Square. „To jedyne chwile, gdy hałaśliwy, roztrąbiony plac zamiera”

"Pasja Jezusa" na Trafalgar Square / autor: Beata Nykiel
W Wielki Piątek, w sercu Londynu na słynnym Trafalgar Square, po raz 16. Wintershall Theatre wystawił realistyczny spektakl „Pasja Jezusa”. Teatr z hrabstwa Surrey koło Bramley specjalizuje się w monumentalnych przedstawieniach najbardziej znanych scen biblijnych pod gołym niebem.

Przedstawienia na placu poświęconemu zwycięstwu admirała Nelsona nad flotą francuską i hiszpańską pod Trafalgarem (1805 r.) stały się ważną częścią obchodów Wielkiego Tygodnia w Londynie i wielką atrakcją turystyczną. Co roku, w Wielki Piątek gromadzą dziesiątki tysięcy widzów – londyńczyków i turystów z całego świata. W wielkim spektaklu udział bierze kilkudziesięciu aktorów i aktorek w historycznych strojach, a także zwierzęta. Przedstawienie rekonstruuje aresztowanie Jezusa, proces, ukrzyżowanie i zapowiedź zmartwychwstania.

Producentka spektaklu, Charlotte de Klee jest przekonana, że historia Jezusa nadal mocno przemawia do ludzi, szczególnie w dzisiejszym świecie, naznaczonym niepewnością i konfliktami zbrojnymi. Powiedziała, że ta opowieść o cierpieniu, poświęceniu i nadziei na pewno przemawia nie tylko do chrześcijan. Zwróciła uwagę, że najbardziej dramatycznym scenom przedstawienia towarzyszy dające się wyczuć ogromne napięcie i kompletna cisza: „To jedyne chwile, gdy hałaśliwy, roztrąbiony, zawsze pełen turystów plac zamiera”.

Uniwersalne przesłanie „Pasji”

Islamski burmistrz Londynu, Sadiq Khan ocenił, że „Pasja Jezusa” przemienia Trafalgar Square w wielkie centrum kultury, „w którym londyńczycy i przyjezdni mogą się spotkać i oddać refleksji nad bardzo istotnymi problemami bez względu na religię, którą wyznają. Zwłaszcza, że przesłanie dotyczące współczucia, miłości i nadziei jest przesłaniem uniwersalnym”.

KAI / mall

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

