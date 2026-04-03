W Wielki Piątek, w sercu Londynu na słynnym Trafalgar Square, po raz 16. Wintershall Theatre wystawił realistyczny spektakl „Pasja Jezusa”. Teatr z hrabstwa Surrey koło Bramley specjalizuje się w monumentalnych przedstawieniach najbardziej znanych scen biblijnych pod gołym niebem.
„Pasja Jezusa”
Przedstawienia na placu poświęconemu zwycięstwu admirała Nelsona nad flotą francuską i hiszpańską pod Trafalgarem (1805 r.) stały się ważną częścią obchodów Wielkiego Tygodnia w Londynie i wielką atrakcją turystyczną. Co roku, w Wielki Piątek gromadzą dziesiątki tysięcy widzów – londyńczyków i turystów z całego świata. W wielkim spektaklu udział bierze kilkudziesięciu aktorów i aktorek w historycznych strojach, a także zwierzęta. Przedstawienie rekonstruuje aresztowanie Jezusa, proces, ukrzyżowanie i zapowiedź zmartwychwstania.
Przedstawienie nie tylko dla chrześcijan
Producentka spektaklu, Charlotte de Klee jest przekonana, że historia Jezusa nadal mocno przemawia do ludzi, szczególnie w dzisiejszym świecie, naznaczonym niepewnością i konfliktami zbrojnymi. Powiedziała, że ta opowieść o cierpieniu, poświęceniu i nadziei na pewno przemawia nie tylko do chrześcijan. Zwróciła uwagę, że najbardziej dramatycznym scenom przedstawienia towarzyszy dające się wyczuć ogromne napięcie i kompletna cisza: „To jedyne chwile, gdy hałaśliwy, roztrąbiony, zawsze pełen turystów plac zamiera”.
Uniwersalne przesłanie „Pasji”
Islamski burmistrz Londynu, Sadiq Khan ocenił, że „Pasja Jezusa” przemienia Trafalgar Square w wielkie centrum kultury, „w którym londyńczycy i przyjezdni mogą się spotkać i oddać refleksji nad bardzo istotnymi problemami bez względu na religię, którą wyznają. Zwłaszcza, że przesłanie dotyczące współczucia, miłości i nadziei jest przesłaniem uniwersalnym”.
KAI / mall
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757232-wyjatkowy-spektakl-w-sercu-londynu-meka-chrystusa-na-trafalgar
