Trwa 1501. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Sobota, 4 kwietnia 2026 r.
20:51. Francuskie radio: Ponad 200 ukraińskich żołnierzy walczy przeciwko rosyjskiej flocie cieni
Ponad 200 ukraińskich żołnierzy walczy przeciwko rosyjskiej flocie cieni w zachodniej Libii - podało francuskie radio RFI, dodając, że są oni obecni w trzech lokalizacjach.
Jak poinformowały dwa libijskie źródła, pragnące zachować anonimowość, ponad 200 ukraińskich oficerów i ekspertów zostało rozmieszczonych w Libii, w porozumieniu z rządem, na którego czele stoi Abd al-Hamid ad-Dubajba.
Jak podaje RFI, żołnierze ukraińscy stacjonują w Akademii Sił Powietrznych w Misracie, gdzie znajdują się siły tureckie, włoskie oraz Dowództwo USA w Afryce (AFRICOM), a także brytyjskie centrum wywiadowcze.
19:39. Erdogan zapewnił Zełenskiego o niesłabnącym wsparciu dla negocjacji pokojowych
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas jego sobotniej wizyty w Stambule, że Ankara będzie nadal wspierać negocjacje pokojowe pomiędzy Ukrainą i Rosją - podało prezydenckie biuro Erdogana.
Przywódcy omówili stosunki dwustronne, wysiłki na rzecz znalezienia pokoju w wojnie ukraińsko-rosyjskiej oraz wydarzenia regionalne i globalne
— napisano w oświadczeniu kancelarii prezydenta Erdogana.
Turecki przywódca zapewnił Zełenskiego, że Turcja będzie nadal wspierać negocjacje między Ukrainą i Rosją oraz że region potrzebuje więcej pokoju i stabilności.
Ankara przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym, a bezpieczeństwo dostaw energii ma kluczowe znaczenie
— zaznaczył Erdogan.
Polityk oświadczył, że Turcja jest zdeterminowana zwiększyć wolumen dwustronnej wymiany handlowej z Ukrainą i że będzie nadal podejmować niezbędne kroki, aby osiągnąć ten cel. Podczas spotkania Erdogan wyraził również zadowolenie z wysiłków Ukrainy na rzecz rozwoju stosunków z krajami Zatoki Perskiej - dodało biuro prezydenta.
18:45. Sześć ofiar śmiertelnych i dziesiątki rannych rosyjskich ataków
W wyniku nasilonych rosyjskich ataków co najmniej sześć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w sobotę w Ukrainie - poinformowały lokalne władze, cytowane przez agencję AFP.
18:10. ISW: Ukrainie nie grozi załamanie
Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie próbowali utrwalać fałszywą narrację, że ukraińskie linie frontu są na skraju załamania, próbując przekonać Zachód do kapitulacji wobec rosyjskich żądań, których Rosja nie jest w stanie zabezpieczyć militarnie. Ostatnie sukcesy Ukrainy wskazują jednak, że Ukrainie nie grozi załamanie
— opisuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).
17:37. Orban i Fico wezwali UE do zawieszenia sankcji na import ropy i gazu z Rosji
Premierzy Węgier i Słowacji, Viktor Orban i Robert Fico, przeprowadzili rozmowę, po której wezwali Unię Europejską do zawieszenia sankcji przyjętych przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu. Musimy porzucić plany odejścia od rosyjskich surowców energetycznych - zaznaczył Orban.
Zbliża się poważny kryzys energetyczny. Narasta z dnia na dzień. Gospodarka europejska jest zagrożona niedoborami energii, a w konsekwencji rosnącymi cenami. Możemy uniknąć tego zagrożenia jedynie poprzez wypełnienie przez UE magazynów ropy i gazu surowcami płynącymi z każdej możliwej strony. Tak szybko, jak to możliwe
— powiedział Orban w nagraniu opublikowanym po rozmowie z Fico.
Bruksela musi też przekonać Zełenskiego do otwarcia ropociągu Przyjaźń. Musimy porzucić plany odejścia od rosyjskich ropy i gazu i wybierania droższych źródeł
— stwierdził premier Węgier.
16:05. Rosatom ewakuował kolejnych 198 pracowników z elektrowni jądrowej w Buszehrze
Rosyjski koncern Rosatom ewakuował w sobotę kolejnych 198 pracowników z elektrowni jądrowej w Buszehrze - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media.
Rosatom prowadzi ewakuacje swoich pracowników od początku wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. Szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow stwierdził, że wydarzenia w pobliżu elektrowni rozwijają się zgodnie z najgorszym scenariuszem.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała wcześniej, że jeden z pocisków, które spadły w okolicy zakładu w Buszehrze , zabił pracownika ochrony, a jeden z budynków został uszkodzony przez odłamki i falę uderzeniową. Cytowany przez rosyjskie media Lichaczow potwierdził, że zabity pracownik był obywatelem Iranu.
14:22. Zełenski przybył do Stambułu na spotkanie z Erdoganem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę do Stambułu na spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Przygotowano merytoryczne rozmowy z prezydentem Turcji - poinformował Zełenski w mediach społecznościowych.
Pracujemy nad wzmocnieniem naszego partnerstwa w celu rzeczywistej ochrony życia ludzi oraz przybliżenia stabilności i zapewnienia bezpieczeństwa w naszej Europie, a także na Bliskim Wschodzie. Wspólne wysiłki zawsze przynoszą najlepsze rezultaty
— zaznaczył Zełenski.
W piątek biuro tureckiego przywódcy przekazało w komunikacie, że Erdogan rozmawiał przez telefon z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na temat wojen na Bliskim Wschodzie i Ukrainie.
13:45. W marcu rekordowe bombardowania
W marcu Rosja zrzuciła na Ukrainę 7987 bomb szybujących - poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy. Rosyjskie wojsko w zeszłym miesiącu wystrzeliło też prawie 6500 dronów.
Rosja zrzuciła w marcu najwięcej bomb szybujących od początku wojny, ponad 1500 więcej niż w lutym. „Po nieudanych próbach osiągnięcia pożądanych sukcesów na froncie, wojsko rosyjskie stara się wywierać presję, zwiększając liczbę nalotów” - przekazało ukraińskie Ministerstwo Obrony.
13:00. Rosjanie wystrzeliwują bomby z samolotów znajdujących się poza zasięgiem Ukraińców
Eksperci zwracają uwagę, że bomby lotnicze, choć mają krótszy zasięg niż pociski rakietowe, są tańsze w produkcji - poinformował „The Kyiv Independent”. Rosjanie wystrzeliwują je z samolotów znajdujących się za linią frontu, na terytorium Rosji lub na terenach okupowanych przez rosyjskie wojsko, czyli poza zasięgiem ukraińskiej obrony powietrznej.
11:20. Pięć osób zabitych, 19 rannych w rosyjskim ataku na Nikopol
Pięć osób zginęło, a 19 zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na rynek w Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej, Ołeksandr Hanża. Do ataku doszło ok. godz. 9.50 rano (godz. 8.50 czasu polskiego).
„Wróg przeprowadził atak dronami FPV (…) zostały zniszczone pawilony handlowe i sklepy. Zginęło pięć osób – trzy kobiety i dwóch mężczyzn” – napisał Hanża w komunikatorze Telegram.
10:20. Atak Ukraińców
Ukraiński Su-27 przeprowadził szereg nalotów na pozycje rosyjskie w kopalni Pokrovske, celując w umocnione obszary w tym miejscu.
09:50. Ukraińskie drony zaatakowały fabrykę chemiczną w obwodzie samarskim
W nocy Ukraina przeprowadziła atak z użyciem dronów na fabrykę chemiczną w mieście Togliatii w obwodzie samarskim w europejskiej części Rosji – poinformowała agencja Reutera. Celem ataku było przedsiębiorstwo przemysłu petrochemicznego Togliattikauczuk zlokalizowane w mieście Togliatti, będące jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Lokalne kanały na Telegramie poinformowały, że w wyniku uderzeń ukraińskich dronów doszło do pożarów w kilku miejscach na terenie zakładów.
Jak wynika z opublikowanych w sieciach społecznościowych materiałów wideo i zdjęć, ukraińska armia miała wykorzystać do uderzenia co najmniej 10 dronów typu An-196 Lutyj – poinformował ukraiński portal Militarnyj. Do poprzedniego ataku na zakłady chemiczne w Togliatii doszło 11 marca.
08:40. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji na Ukrainę, śmierć poniosło 1302370 rosyjskich żołnierzy.
07:51. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 157 starć
06:50. Wybuchy w Kijowie
Portal The Kyiv Independent informuje o wybuchach w Kijowie.
05:40. Atak dronów na rosyjskie zakłady
Do ataku doszło w nocy z 3 na 4 kwietnia. Ukraińskie drony trafiły w zakłady przemysłu obronnego i chemicznego w rosyjskich miastach Taganrog i Toljatti.
00:01. Erdogan rozmawiał z Putinem m.in. na temat wojny na Ukrainie
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozmawiał przez telefon z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na temat wojen na Bliskim Wschodzie i Ukrainie - przekazało w komunikacie biuro tureckiego lidera.
W rozmowie z Putinem Erdogan wezwał do zapobiegania „jakimkolwiek zakłóceniom w dążeniu Turcji do pokojowego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej”. Turecki prezydent powtórzył wezwanie - skierowane do obu stron konfliktu - o powstrzymanie się od działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji, w tym ataków na jednostki cywilne na Morzu Czarnym.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757229-relacja-1501-dzien-wojny-atak-na-nikopol-sa-zabici-i-ranni
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.