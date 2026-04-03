Iran zestrzelił amerykański myśliwiec F-35? Trwa misja poszukiwawczo-ratownicza. Reżimowa telewizja Teheranu pokazała zdjęcia

Rakiety wystrzelone w konflikcie na Bliskim Wschodzie / autor: PAP/EPA
Myśliwiec sił powietrznych USA został zestrzelony nad Iranem - poinformowała dziś agencja Reutera, powołując się na amerykańskiego urzędnika.

Agencja zaznaczyła, że trwa misja poszukiwawczo-ratownicza. Wcześniej irańska armia ogłosiła w komunikacie, że zestrzeliła amerykański myśliwiec F-35. Nie jest to jednak potwierdzona informacja.

Irańska telewizja państwowa pokazała później rzekome zdjęcia zestrzelonego myśliwca sił powietrznych USA, z których wynika, że jest to najpewniej maszyna typu F-15E

— przekazał brytyjski dziennik „Guardian”.

Jak przekazał Reuters, urzędnik z którym rozmawiała agencja, chciał zachować anonimowość i nie podał więcej szczegółów. Do tej pory ani Pentagon, ani armia USA nie skomentowali tych doniesień.

Straty Amerykanów

Do tej pory po ataku na Iran, według oficjalnych informacji, amerykańskie siły zbrojne straciły cztery myśliwce F-15, z czego trzy zostały strącone w wyniku omyłkowego ostrzału sojuszniczego z strony wojsk Kuwejtu.

Tankowiec KC-135 uległ katastrofie w powietrzu, a szpiegowska maszyna E-3 Sentry (AWACS) została zniszczona przez nieprzyjaciela w bazie w Arabii Saudyjskiej.

SC/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

