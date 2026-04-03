Myśliwiec sił powietrznych USA został zestrzelony nad Iranem - poinformowała dziś agencja Reutera, powołując się na amerykańskiego urzędnika.
Trwa misja poszukiwawczo-ratownicza
Agencja zaznaczyła, że trwa misja poszukiwawczo-ratownicza. Wcześniej irańska armia ogłosiła w komunikacie, że zestrzeliła amerykański myśliwiec F-35. Nie jest to jednak potwierdzona informacja.
Irańska telewizja państwowa pokazała później rzekome zdjęcia zestrzelonego myśliwca sił powietrznych USA, z których wynika, że jest to najpewniej maszyna typu F-15E
— przekazał brytyjski dziennik „Guardian”.
Jak przekazał Reuters, urzędnik z którym rozmawiała agencja, chciał zachować anonimowość i nie podał więcej szczegółów. Do tej pory ani Pentagon, ani armia USA nie skomentowali tych doniesień.
Straty Amerykanów
Do tej pory po ataku na Iran, według oficjalnych informacji, amerykańskie siły zbrojne straciły cztery myśliwce F-15, z czego trzy zostały strącone w wyniku omyłkowego ostrzału sojuszniczego z strony wojsk Kuwejtu.
Tankowiec KC-135 uległ katastrofie w powietrzu, a szpiegowska maszyna E-3 Sentry (AWACS) została zniszczona przez nieprzyjaciela w bazie w Arabii Saudyjskiej.
Czytaj także
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757206-iran-zestrzelil-f-35-trwa-misja-poszukiwawczo-ratownicza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.