„Producent dronów wspierany przez dwóch najstarszych synów prezydenta USA Donalda Trumpa próbuje sprzedawać swoje produkty krajom regionu Zatoki Perskiej, które po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny z Iranem stały się celem irańskich ataków odwetowych” - ujawniła agencja AP.
Działania sprzedażowe firmy Powerus – która w ubiegłym miesiącu ogłosiła nawiązanie współpracy z Erikiem Trumpem i Donaldem Trumpem Jr. – powodują, że to przedsiębiorstwo z Florydy może potencjalnie skorzystać na wojnie rozpoczętej przez ich ojca
— zauważyła AP.
„Rodzina Trumpa zarobi na wojnie”
Kraje (Bliskiego Wschodu) znajdują się pod ogromną presją, by kupować od synów prezydenta, aby ten zrobił to, czego one chcą. Będzie to pierwsza rodzina prezydenta, która zarobi ogromne pieniądze na wojnie – wojnie, na którą (prezydent) nie uzyskał zgody Kongresu
— powiedział Richard Painter, były główny prawnik ds. etyki w Białym Domu za prezydentury George’a W. Busha.
Współzałożyciel Powerus, Brett Velicovich, potwierdził agencji AP, że firma prowadzi działania sprzedażowe, w tym pokazy dronów w kilku krajach regionu Zatoki Perskiej, aby pokazać, w jaki sposób jej drony przechwytujące mogą pomóc im odeprzeć ataki irańskie.
Nasz zespół przeprowadza obecnie wiele pokazów naszych dronów przechwytujących na Bliskim Wschodzie. Dysponujemy niesamowitą technologią, która może ratować życie
— napisał Velicovich w wiadomości tekstowej wysłanej AP.
Nie ujawnił, o jakie kraje chodzi ani nie podał innych szczegółów.
Umowa synów Trumpa z firmą Powerus
Jak zauważyła AP, umowa synów Trumpa z firmą Powerus może zapewnić im znaczne udziały kapitałowe. Przypomniała, że to ich ojciec, jako głównodowodzący, ponad miesiąc temu zainicjował wraz z Izraelem ataki na Iran, które zapoczątkowały wojnę - i to właśnie ta sytuacja sprawiła, że kraje regionu Zatoki Perskiej potrzebują teraz ochrony.
Gdy pierwszy raz ogłoszono zaangażowanie synów Trumpa w Powerus, firma przekonywała, że nie ma w tym żadnego konfliktu interesów. Velicovich podkreślił determinację firmy, by pomóc Stanom Zjednoczonym w technologicznym doścignięciu chińskich i rosyjskich producentów dronów.
AP zwróciła uwagę, że najstarsi synowie prezydenta rozszerzyli interesy biznesowe poza hotele i pola golfowe od czasu, gdy ich ojciec ponownie objął urząd. Firmy, w które zainwestowali lub w których pełnią funkcję doradców – posiadając udziały kapitałowe – obejmują szeroki zakres działalności, od przedsięwzięć związanych z kryptowalutami, przez rynki prognoz, po federalnych wykonawców produkujących części do rakiet.
PAP/tt
