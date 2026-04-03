Niesamowite wydarzenie w belgijskim ogrodzie zoologicznym położonym w Brugelette w Hainaut! W prywatnym parku Pairi Daiza na świat przyszła małpka złota, niezwykle rzadki i zagrożony gatunek. To pierwsze tego typu narodziny w kraju! Co warte odnotowania, gatunek ten pochodzi z Afryki Środkowej i grozi mu wyginięcie z powodu utraty siedlisk.
Małpka, która przyszła na świat 17 marca 2026 roku, cieszy się dobrym zdrowiem i znajduje się pod troskliwą opieką matki. Sprawia to radość zarówno opiekunom, jak i odwiedzającym. Poruszające nagranie pokazała agencja AFP.
Ochrona małpy złotej
Zaledwie kilka dni wcześniej, 11 marca, w ZooParc de Beauval urodziła się kolejna złota małpa, co stanowiło pierwsze tego typu wydarzenie we Francji i stanowi kolejny sukces w rosnącej liście osiągnięć Europy w dziedzinie ochrony przyrody. Eksperci twierdzą, że porody te podkreślają znaczenie międzynarodowych programów hodowlanych mających na celu ochronę gatunków zagrożonych.
Poligyniczny tryb życia
Złote małpy występują w lasach wysokogórskich Afryki Środkowej i zostały sklasyfikowane jako gatunek zagrożony wyginięciem z powodu utraty siedlisk i działalności człowieka. Udane porody w niewoli są rzadkością, co sprawia, że to wydarzenie zasługuje na szczególną uwagę.
Małpy złote prowadzą poligyniczny tryb życia, co oznacza, że w ramach haremów samiec może kopulować wyłącznie z samicami ze swojej grupy. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 4–5 lat, a samce około 7 roku życia. Okres godowy trwa od sierpnia do października, a porody mają zazwyczaj miejsce między marcem a czerwcem. Ciąża trwa około 6–7 miesięcy.
Samice rodzą zazwyczaj jedno młode co dwa lata, a młode mają jaśniejsze umaszczenie. Matka zapewnia większość opieki nad noworodkiem, chociaż samiec może również pomagać, chroniąc i pielęgnując młode. Odstawienie od piersi następuje zazwyczaj w wieku około pierwszego roku życia, chociaż karmienie piersią może trwać dłużej.
Samice małp złotych praktykują „allonursing”, co oznacza, że młode mogą być karmione przez samicę inną niż ich matka. Uważa się, że takie wspólne zachowania opiekuńcze zwiększają szanse młodych na przeżycie. W ogrodach zoologicznych małpy złote żyją średnio około 25–30 lat.
X/AFP News Agency/gulfnews.com/actus.zoobeauval.com/oprac. Natalia Wierzbicka
