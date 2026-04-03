Minister finansów Niemiec Lars Klingbeil (SPD) zwrócił się do koalicjantów z chadecji, żeby podjęli kolejne kroki w celu opanowania rosnących cen paliw. Wicekanclerz zaproponował podatek od nadzwyczajnych zysków dla firm paliwowych.
Od dwóch dni stacje benzynowe w Niemczech mogą podwyższać ceny tylko raz w ciągu dnia, w południe. Za niestosowanie się do nowych zasad grożą kary do 100 tys. euro.
Socjaldemokrata przekazał w liście do przedstawicieli chadeckiej CDU, kanclerza Friedricha Merza oraz szefowej resortu gospodarki Katheriny Reiche, że spodziewa się, iż potrzebne będą dodatkowe kroki, „aby na wczesnym etapie zahamować rosnącą inflację”.
Czytaj także
Apel o wprowadzenie podatku
Zaapelował w związku z tym o wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków, który miałby ograniczyć nadmierne zyski firm korzystających na kryzysie. Ponadto opowiedział się za elastycznym limitem cen na paliwa, a także podniesieniem ulgi podatkowej dla dojeżdżających samochodem do pracy.
Mimo nowych przepisów ograniczających podwyżki paliw wczoraj po południu ich ceny w Niemczech ponownie wzrosły. Litr benzyny E10 kosztował 2,198 euro, czyli o około 9 centów więcej niż przed godz. 12. Cena oleju napędowego wzrosła w tym samym czasie o około 11 centów, do 2,415 euro - podał ADAC. Zastrzeżono, że nie są to średnie ceny dzienne, lecz wartości maksymalne.
W ostatnich dniach w wielu polskich miastach położonych przy granicy z Niemcami przed dystrybutorami ustawiały się długie kolejki. Niemieckie media podają, że kwitnie „turystyka paliwowa”.
Czytaj także
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757137-drogie-niemieckie-paliwo-wicekanclerz-chce-podatku-od-zysku
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.