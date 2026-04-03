Prezydent USA Donald Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem irańskich elektrowni i kolejnych mostów. Zapowiedział eskalację amerykańskich ataków na infrastrukturę tego państwa, wzywając jednocześnie nowe władze w Teheranie do szybkiego działania.
Nasze wojsko, zdecydowanie najwspanialsze i najpotężniejsze na świecie, jeszcze nawet nie zaczęło niszczyć tego, co zostało w Iranie. Następne w kolejności są mosty, a potem elektrownie!
— oświadczył Trump w serwisie Truth Social.
Dodał, że „przywództwo nowego reżimu wie, co należy zrobić, i musi to zrobić SZYBKO!”.
Atak na most w mieście Karadź
Ostrzeżenie amerykańskiego przywódcy opublikowano po zbombardowaniu przez siły USA mostu autostradowego w irańskim mieście Karadż. Według lokalnych władz w czwartkowym nalocie zginęło osiem osób, a 95 zostało rannych. Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapewnił w odpowiedzi, że uderzenia w obiekty cywilne nie zmuszą jego kraju do kapitulacji.
Amerykańskie wojsko utrzymuje, że uderzenie na most łączący Teheran i Karadż miało powstrzymać dostawy komponentów do produkcji bezzałogowców używanych przeciwko celom USA i Izraela. Władze Iranu uznały atak za „zbrodnię”.
USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Od tego czasu trwają naloty na to państwo, które w odpowiedzi uderza w Izrael i państwa Zatoki Perskiej.
Według najnowszego raportu agencji HRANA z siedzibą w USA, zajmującej się prawami człowieka w Iranie, od początku amerykańsko-izraelskich ataków zginęło tam co najmniej 1606 cywilów, w tym 244 dzieci, 1212 wojskowych oraz 709 osób, których nie przyporządkowano jeszcze do żadnej z tych grup.
Czytaj także
mly/tt/PAP
