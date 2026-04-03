Trump grozi Iranowi! Chodzi o zniszczenie elektrowni i kolejnych mostów. "Nasze wojsko jeszcze nawet nie zaczęło niszczyć tego, co zostało"

  • Świat
  • opublikowano:
Donald Trump / autor: PAP/EPA/ALEX BRANDON / POOL
Prezydent USA Donald Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem irańskich elektrowni i kolejnych mostów. Zapowiedział eskalację amerykańskich ataków na infrastrukturę tego państwa, wzywając jednocześnie nowe władze w Teheranie do szybkiego działania.

Nasze wojsko, zdecydowanie najwspanialsze i najpotężniejsze na świecie, jeszcze nawet nie zaczęło niszczyć tego, co zostało w Iranie. Następne w kolejności są mosty, a potem elektrownie!

— oświadczył Trump w serwisie Truth Social.

Dodał, że „przywództwo nowego reżimu wie, co należy zrobić, i musi to zrobić SZYBKO!”.

Atak na most w mieście Karadź

Ostrzeżenie amerykańskiego przywódcy opublikowano po zbombardowaniu przez siły USA mostu autostradowego w irańskim mieście Karadż. Według lokalnych władz w czwartkowym nalocie zginęło osiem osób, a 95 zostało rannych. Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapewnił w odpowiedzi, że uderzenia w obiekty cywilne nie zmuszą jego kraju do kapitulacji.

Amerykańskie wojsko utrzymuje, że uderzenie na most łączący Teheran i Karadż miało powstrzymać dostawy komponentów do produkcji bezzałogowców używanych przeciwko celom USA i Izraela. Władze Iranu uznały atak za „zbrodnię”.

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Od tego czasu trwają naloty na to państwo, które w odpowiedzi uderza w Izrael i państwa Zatoki Perskiej.

Według najnowszego raportu agencji HRANA z siedzibą w USA, zajmującej się prawami człowieka w Iranie, od początku amerykańsko-izraelskich ataków zginęło tam co najmniej 1606 cywilów, w tym 244 dzieci, 1212 wojskowych oraz 709 osób, których nie przyporządkowano jeszcze do żadnej z tych grup.

mly/tt/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych