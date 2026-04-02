Trwa 35. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Piątek, 3 kwietnia 2026 r.
22:07. „New York Times”: Drugi samolot USA rozbił się dziś w Zatoce Perskiej
Drugi samolot amerykańskich sił powietrznych rozbił się w Zatoce Perskiej, pilota uratowano - podał „New York Times”, powołując się na dwa źródła w amerykańskich władzach. Wcześniej nad Iranem strącony został F-15.
Samolot szturmowy A-10 Warthog rozbił się w pobliżu cieśniny Ormuz mniej więcej w tym samym czasie, gdy F-15E został strącony nad Iranem - przekazały źródła. Pilot A-10 został uratowany. Jak poinformował dziennik, na pokładzie nie było innych osób. Nie podano okoliczności tej katastrofy.
20:27. Amerykański śmigłowiec uderzony?
Korespondentka Newsmax Carla Babb przekazała, że Iran mógł uderzyć w Black Hawka podczas operacji ratunkowej pilota F-15.
Według źródła, śmigłowiec mógł zostać uszkodzony podczas przekraczania granicy z południowym Irakiem i Iranem.
Jak przekazała Nexta, informacja nie została oficjalnie potwierdzona.
18:59. Członek załogi uratowany
Fox News przekazał, że według źródeł, jeden członek załogi zestrzelonego amerykańskiego F-15 w Iranie został uratowany.
17:.25. Amnesty International ostrzegła Gwardię Rewolucyjną, że rekrutowanie dzieci to zbrodnia wojenna
Amnesty International ostrzegła Iran, że rekrutowanie dzieci w wieku zaledwie 12 lat do ochotniczej paramilitarnej organizacji Basidż, będącej częścią Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), jest zbrodnią wojenną - przekazała w piątek agencja Associated Press.
Irańskie media państwowe opublikowały w ubiegłym tygodniu wypowiedź urzędnika ds. kultury IRGC Rahima Nadalima, który powiedział, że minimalny wiek uprawniający do uczestnictwa w działaniach pomocniczych, związanych z wojną z USA i Izraelem, został obniżony do 12 lat. Wyjaśnił, że w ramach inicjatywy pod nazwą „Dla Iranu” prowadzona jest rekrutacja nieletnich do pomocy przy takich przedsięwzięciach, jak patrole, punkty kontrolne i zadania logistyczne.
16:23. Wielka Brytania rozmieści w Kuwejcie system obrony powietrznej Rapid Sentry
Wielka Brytania rozmieści w Kuwejcie system obrony powietrznej Rapid Sentry, aby pomóc chronić interesy brytyjskie i kuwejckie w regionie Zatoki Perskiej – poinformowało w piątek biuro premiera Keira Starmera po jego rozmowie z następcą tronu Kuwejtu, księciem Sabahem al-Chalidem al-Sabahem.
W nocy z czwartku na piątek w wyniku irańskiego ataku dronowego wybuchł pożar na terenie rafinerii ropy naftowej Mina Al-Ahmadi na wschodzie Kuwejtu. Jest ona jednym z trzech takich zakładów w Kuwejcie. Ponadto wskutek ostrzałów uszkodzone zostały w tym kraju elektrownia oraz instalacje odsalania wody morskiej. Był to kolejny z serii ataków Iranu na sąsiednie kraje, prowadzonych w odpowiedzi na operację zbrojną rozpoczętą 28 lutego przez USA i Izrael.
15:27. Bloomberg o sytuacji w ZEA: po irańskim ataku wstrzymano pracę największego zakładu przetwarzania gazu
Po dzisiejszym irańskim ataku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wstrzymano działalność największego zakładu przetwarzania gazu, Habszan - przekazała agencja Bloomberga, podkreślając, że jest to drugi przypadek od początku wojny USA i Izraela z Iranem, w którym funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa musiało zostać przerwane.
Władze (emiratu) Abu Zabi reagują na incydent z odłamkami spadającymi na obiekty gazowe Habszan, po udanym przechwyceniu (celów powietrznych - PAP) przez systemy obrony przeciwlotniczej. Działalność zakładu została zawieszona na czas gaszenia pożaru. Nie odnotowano żadnych obrażeń
— przekazały służby prasowe emiratu.
14:24. Iran: Pierwszy zachodni statek przepłynął przez cieśninę Ormuz
Kontenerowiec CMA CGM Kribi, należący do francuskiej grupy żeglugowej, przepłynął w czwartek przez cieśninę Ormuz; to pierwsza zachodnia jednostka, która skorzystała z tego szlaku od 28 lutego, czyli początku wojny USA i Izraela z Iranem - przekazała w piątek agencja Bloomberga.
Kribi, płynący pod banderą Malty, opuścił wody w pobliżu Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i skierował się w stronę Iranu, a następnie przepłynął w czwartek przez cieśninę Ormuz. W piątek rano znajdował się nieopodal stolicy Omanu, Maskatu. W trakcie kursu, zamiast podania celu podróży, nadawał komunikat o treści „Właściciel - Francja”.
13:23. Kuwejt: Elektrownia i odsalarnia wody uszkodzone w wyniku irańskiego ataku
W wyniku dzisiejszego irańskiego ataku na Kuwejt uszkodzone zostały elektrownia oraz instalacje odsalania wody morskiej - przekazała agencja Reutera, powołując się na oświadczenie kuwejckiego resortu energetyki.
Ministerstwo elektryczności i wody Kuwejtu poinformowało, że zespoły pogotowia technicznego prowadzą prace w celu zabezpieczenia terenu i utrzymania funkcjonowania obiektów, które stały się celem ataku.
12:25. Irańskie MSZ ostrzegło Radę Bezpieczeństwa ONZ przed „prowokacyjnymi działaniami”
Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ostrzegł w piątek przed wszelkimi „prowokacyjnymi działaniami” przed spodziewanym głosowaniem na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczącym ewentualnego użycia siły w celu ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Szlak ten został niemal całkowicie zablokowany przez Iran po rozpoczęciu wojny z USA i Izraelem.
Pan Aragczi podkreśla, że wszelkie prowokacyjne działania ze strony agresorów i ich zwolenników, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, dotyczące sytuacji w cieśninie Ormuz, tylko dodatkowo skomplikują sytuację
— napisano w oświadczeniu irańskiego resortu dyplomacji.
11:25. Zjednoczone Emiraty Arabskie: Parafie chrześcijańskie tymczasowo przeniosły msze do sieci
Kilka chrześcijańskich parafii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaapelowało do wiernych, by od piątku nie przychodzili na msze i zamiast tego uczestniczyli w nabożeństwach online. Decyzja ta wynika z zaleceń władz emiratu dotyczących bezpieczeństwa - powiadomił portal Gulf News.
Władze kościelne określiły tę decyzję jako środek zapobiegawczy i tymczasowy, podjęty w trosce o bezpieczeństwo publiczne. Parafie przekazały wiernym, by nie przychodzili do świątyń do odwołania.
10:24. Raport: konflikt na Bliskim Wschodzie przełożył się na wzrost cen materiałów budowlanych
Rosnące ceny ropy i gazu w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie przełożyły się na wyższe ceny materiałów budowlanych, np. styropianu, stali, cementu i betonu - podali eksperci Rynekpierwotny.pl. Wykonawcy zaczynają mieć problem z dostępnością kluczowych materiałów - dodali.
Eksperci portalu w opublikowanym w piątek raporcie przypomnieli, że konflikt na Bliskim Wschodzie wybuchł pod koniec lutego, co oznacza, że ewentualne zmiany widoczne w lutowych danych dynamiki cen najpewniej będą miały jeszcze charakter statystycznie nieistotny i nie oddadzą skali obecnych napięć kosztowych. Jednak - jak wskazali - pierwsze sygnały z marca sugerują, iż „branża budowlana może wchodzić w zupełnie nową fazę cyklu”.
09:07. Korea Płd. i Francja zacieśnią współpracę ws. Bliskiego Wschodu i zwiększą wymianę handlową
Korea Płd. i Francja zacieśnią współpracę w obliczu kryzysu na Bliskim Wschodzie; oba państwa dążą też do zwiększenia wymiany handlowej do 20 mld dolarów do 2030 r. – zapowiedział południowokoreański prezydent Li Dze Mjung po spotkaniu w Seulu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
- Potwierdziliśmy wolę współpracy w celu zapewnienia bezpiecznych szlaków morskich w cieśninie Ormuz – powiedział Li, odnosząc się do kluczowego dla transportu surowców energetycznych przesmyku, który władze w Teheranie faktycznie zablokowały w odwecie na rozpoczęte 28 lutego naloty USA i Izraela na Iran.
08:57. Pożar na terenie jednej z trzech rafinerii w Kuwejcie po ataku drona
Atak drona spowodował w piątek pożar na terenie rafinerii ropy naftowej Mina Al-Ahmadi na wschodzie Kuwejtu, jeden z trzech takich zakładów w kraju - przekazała krajowa agencja informacyjna KUNA, cytowana przez AFP. Trwa akcja gaśnicza. Na razie nie pojawiły się informacje o stratach wśród personelu.
Państwowe media poinformowały, że atak wywołał pożary w kilku jednostkach operacyjnych rafinerii, należącej do kuwejckiej państwowej spółki naftowej Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
08:25. CNN: około połowa irańskich wyrzutni rakiet balistycznych nadal nienaruszona
Około połowa irańskich wyrzutni rakiet balistycznych pozostała nienaruszona mimo trwającego od ponad miesiąca bombardowania kraju przez USA i Izrael – podała stacja CNN, powołując się na źródła w amerykańskich służbach wywiadowczych.
Jednocześnie wywiad uważa, że Iran obecnie nie ma dostępu do części nieuszkodzonych wyrzutni, gdyż wskutek nalotów są przywalone gruzami.
07:34. Irańska armia twierdzi, że strąciła drugi amerykański myśliwiec F-35
Centralne dowództwo armii Iranu przekazało w piątek, że siły irańskie zestrzeliły amerykański myśliwiec F-35 - podała jordańska agencja Roya News. Przed niespełna dwoma tygodniami inny F-35 należący do USA został uszkodzony podczas misji nad Iranem i zmuszony do awaryjnego lądowania.
Z uwagi na silne uderzenie w ziemię szanse pilota F-35 na przeżycie są niewielkie
— dodano w oświadczeniu.
Do zestrzelenia maszyny miało dojść nad położoną w centrum kraju prowincją Markazi. Siły amerykańskie nie wypowiedziały się na temat incydentu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opublikował w sieci zdjęcia, które mają przedstawiać rzekomo wrak wspomnianego samolotu.
06:52. Trump grozi Iranowi zniszczeniem elektrowni i kolejnych mostów
Prezydent USA Donald Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem irańskich elektrowni i kolejnych mostów. Zapowiedział eskalację amerykańskich ataków na infrastrukturę tego państwa, wzywając jednocześnie nowe władze w Teheranie do szybkiego działania.
Nasze wojsko, zdecydowanie najwspanialsze i najpotężniejsze na świecie, jeszcze nawet nie zaczęło niszczyć tego, co zostało w Iranie. Następne w kolejności są mosty, a potem elektrownie!
— oświadczył Trump w serwisie Truth Social. Dodał, że „przywództwo nowego reżimu wie, co należy zrobić, i musi to zrobić SZYBKO!”.
Ostrzeżenie amerykańskiego przywódcy opublikowano po zbombardowaniu przez siły USA mostu autostradowego w irańskim mieście Karadż. Według lokalnych władz w czwartkowym nalocie zginęło osiem osób, a 95 zostało rannych. Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapewnił w odpowiedzi, że uderzenia w obiekty cywilne nie zmuszą jego kraju do kapitulacji.
Amerykańskie wojsko utrzymuje, że uderzenie na most łączący Teheran i Karadż miało powstrzymać dostawy komponentów do produkcji bezzałogowców używanych przeciwko celom USA i Izraela. Władze Iranu uznały atak za „zbrodnię”.
06:30. Nocny atak rakietowy Iranu na Izrael, Aragczi ostrzega USA
W nocy z czwartku na piątek Iran wystrzelił rakietę kasetową na środkowy Izrael, uszkadzając infrastrukturę. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył, że uderzenia w cele cywilne nie zmuszą Teheranu do kapitulacji, i ostrzegł USA przed globalnymi skutkami konfliktu. Giełdy w Azji w większości na plusie.
Uderzanie w obiekty cywilne (…) nie zmusi Irańczyków do kapitulacji
— napisał Aragczi na platformie X, komentując czwartkowy atak USA na most w Karadżu. Przypomniał, że wszelkie zniszczenia spowodują także szkody dla wydobycia bliskowschodniej ropy i gazu.
Jak poinformowały agencje, jeden z pocisków z głowicą kasetową wystrzelony przez Iran spowodował zniszczenia w 10 lokalizacjach w Izraelu, w tym w Ramat Gan i Petah Tikva. Izraelskie służby ratunkowe Magen David Adom nie zgłosiły ofiar, choć agencja Al Dżazira podała informację o jednej rannej osobie.
Do ataków ponownie dołączyli sojusznicy Iranu. Jemeńscy Huti ogłosili wystrzelenie rakiet w kierunku Izraela w ramach „wspólnej operacji” z Teheranem i libańskim Hezbollahem, który również zaatakował izraelskie pozycje. Irackie bojówki przyznały się do uderzeń na bazy USA.
W ciągu nocy alarmy ogłaszano także w Bahrajnie i Kuwejcie.
Państwowa irańska agencja IRNA przekazała, że Teheran wspólnie z Omanem opracowuje plan „monitorowania” strategicznej cieśniny Ormuz, opisując propozycję jako „mającą na celu ułatwienie i zapewnienie bezpiecznego przepływu oraz zapewnienie lepszych usług statkom przepływającym przez tę trasę”.
Al Dżazira, powołując się na brytyjski dziennik branżowy „Lloyd’s List”, poinformowała, że trzy omańskie tankowce opuściły cieśninę Ormuz, jako pierwsze jednostki omijając całkowicie irańskie korytarze.
Rynki azjatyckie w większości zareagowały na wydarzenia spokojnie. Japoński główny indeks Nikkei zyskał rano równo jeden procent, a południowokoreański wskaźnik KOSPI ponad 2 proc. Spadek o 0,7 proc. odnotowano natomiast w Hongkongu.
06:00. „WSJ”: największy okręt wojenny świata opuszcza Chorwację i wraca do operacji Epic Fury
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford, największy okręt wojenny świata, powraca do operacji Epic Fury po pięciodniowej wizycie w porcie w Splicie w Chorwacji - poinformowała marynarka wojenna USA, cytowana przez dziennik „Wall Street Journal”.
Amerykańskie wojsko podało, że okręt jest w drodze i jest „gotowy do pełnego wykonania misji”. Okręt przechodził remont po pożarze na pokładzie, niezwiązanym z działaniami wojennymi. Lotniskowiec i towarzyszące mu okręty wojenne prowadzą działania we wschodniej części Morza Śródziemnego, wspierając operację Epic Fury przeciwko Iranowi.
W październiku szef Pentagonu Pete Hegseth nakazał jego przemieszczenie na Karaiby, aby wspomóc działania USA przeciwko Nicolasowi Maduro, przywódcy Wenezueli, zanim został pojmany. Okręt wrócił następnie na Morze Śródziemne z powodu wojny USA i Izraela z Iranem.
Lotniskowiec USS Gerald R. Ford to największy okręt wojenny, jaki kiedykolwiek zbudowano. Ma ponad 330 metrów długości i 76 metrów wysokości. Koszt jego budowy wyniósł 12,8 mld dolarów, a kolejne 4,7 mld przeznaczono na badania i rozwój. Może pomieścić 75 samolotów. Załoga liczy 4500 osób.
00:01. Trump: Zniszczyliśmy trzy mosty w Iranie
Prezydent USA Donald Trump poinformował w rozmowie z magazynem „Time”, że minionej nocy amerykańskie siły zniszczyły trzy mosty w Iranie. Dodał też, że Irańczycy są „twardzi”, co zasługuje na szacunek.
Trump podkreślił w czwartkowej rozmowie telefonicznej z czasopismem, że Irańczycy są chętni do zawarcia porozumienia, by zakończyć walki.
Dlaczego mieliby się nie kontaktować? Właśnie minionej nocy wysadziliśmy w powietrze ich trzy duże mosty
— oznajmił.
Są dziesiątkowani. Mówi się, że Trump nie negocjuje z Iranem. Tak naprawdę, to w pewnym sensie łatwe negocjacje
— kontynuował.
Przyznał też, że Irańczycy są „bardzo twardzi”.
Są w stanie wytrzymać ogromny ból, więc szanuję ich za to. Prawda jest taka, że myślę, że są lepszymi negocjatorami niż wojownikami
— dodał.
Ocenił, że Izrael to „dobry gracz zespołowy”.
Zrobią to, co im powiem
— dodał, zapewniając, że Izraelczycy przestaną walczyć, gdy również USA zakończą walki.
Trump opublikował w swoim serwisie Truth Social nagranie, przedstawiające zniszczenie mostu.
Największy most w Iranie zawalił się i nigdy więcej nie będzie używany – a wiele jeszcze przed nami! CZAS, ABY IRAN ZAWARŁ POROZUMIENIE, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO, I Z TEGO, CO WCIĄŻ MOŻE STAĆ SIĘ WIELKIM KRAJEM, NIC NIE ZOSTANIE!
— napisał.
Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi oświadczył natomiast w serwisie X, że „atakowanie obiektów cywilnych, w tym niedokończonych mostów, nie zmusi Irańczyków do poddania się”. Zapowiedział, że „każdy most i budynek będzie odbudowany” jako jeszcze bardziej okazały obiekt.
red/PAP/X
