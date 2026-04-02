Trwa 1500. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 3 kwietnia 2026 r.
22:11. Ukraińskie władze: W wyniku dziennego ataku wojsk rosyjskich trzy osoby zginęły, osiem rannych
Co najmniej trzy osoby zginęły, a osiem zostało rannych w wyniku rosyjskich nalotów bombowych na obwód doniecki i żytomierski – poinformowały tamtejsze władze. Wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę 542 dronami i 37 rakietami - podały Siły Powietrzne.
Szef obwodowej administracji wojskowej w Doniecku Wadym Fiłaszkin powiadomił, że co najmniej dwie osoby poniosły śmierć, a trzy zostały ranne w rosyjskich nalotach na Kramatorsk.
Dzisiaj w południe Rosjanie zrzucili na miasto pięć bomb lotniczych. Uszkodzonych zostało pięć budynków wielopiętrowych, warsztat samochodowy oraz pięć pojazdów
— przekazał.
Ataki na budynki mieszkalne w środku dnia, to świadomy wybór i celowa taktyka Rosjan. Przybyli, by niszczyć i zabijać – i za to niewątpliwie poniosą odpowiedzialność!
— podkreślił Fiłaszkin.
W tej chwili liczba ofiar śmiertelnych pozostaje bez zmian – jedna 70-letnia kobieta. Rany i obrażenia odniosło pięciu mieszkańców regionu. Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia trwa
— napisał w komunikatorze Telegram szef władz obwodu żytomierskiego Witalij Buneczko.
20:19. Egipt nie kupi zboża z okupowanych części Ukrainy
Prezydent Ukrainy przekazał, że przywódca Egiptu Abd el-Fattah es-Sisi obiecał nie przyjmować zboża eksportowanego przez Rosję z terytoriów okupowanych, a także zwiększyć import z Ukrainy.
Strony rozmawiały również o współpracy wojskowej, sytuacji na Bliskim Wschodzie i jej wpływie na światowe rynki ropy naftowej. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że znaczna część zboża, które Rosja wywiozła z terenów okupowanych, została wysłana do Egiptu.
— wskazała Nexta.
18:57. Uderzenie w klinikę weterynaryjną
Rosjanie uderzyli w klinikę weterynaryjną na Ukrainie w obwodzie kijowskim. Jak wskazała Nexta, ludzie ratowali koty i psy.
Budynek jest poważnie uszkodzony. Według najnowszych doniesień zginęło około 20 zwierząt
— przekazała Nexta.
17:25. Gen. Kellogg: Ukraina pokazała, że jest dobrym sojusznikiem
Były specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy, generał Keith Kellogg, ocenił na antenie telewizji Fox News, że Ukraina pokazała, iż jest dobrym sojusznikiem, co uzasadnia rozwój porozumień obronnych Waszyngtonu z Kijowem – przekazał portal Ukrainska Prawda.
Powinniśmy zmienić struktury obronne - możliwe, że stworzyć je z Japonią i Australią, a także niektórymi krajami europejskimi. (…) Niemcy czy Polska, czy nawet Ukraina, która pokazała, że jest dobrym sojusznikiem
— powiedział Kellogg, odnosząc się do pytania o ocenę działań NATO wobec wojny z Iranem.
15:27. Papież rozmawiał przez telefon z prezydentami Izraela i Ukrainy
Papież Leon XIV rozmawiał dziś z prezydentami Izraela i Ukrainy, Icchakiem Hercogiem i Wołodymyrem Zełenskim - podał Watykan. Papież zaapelował do Hercoga o otwarcie kanałów dialogu dyplomatycznego, by zakończyć konflikt USA i Izraela z Iranem. Zełenskiego Leon XIV zapewnił o bliskości z narodem ukraińskim.
Podkreślono konieczność ponownego otwarcia wszystkich możliwych kanałów dialogu dyplomatycznego, aby zakończyć trwający poważny konflikt i dążyć do sprawiedliwego oraz trwałego pokoju na całym Bliskim Wschodzie
— podkreślono w komunikacie po rozmowie papieża z prezydentem Izraela. Nawiązano w ten sposób do rozpoczętej 28 lutego operacji zbrojnej sił USA i Izraela przeciwko Iranowi, który dokonuje ataków odwetowych w całym regionie Bliskiego Wschodu.
14:25. Organizacja Save the Children: 1,6 mln Ukraińców wróciło do domów mimo wojny z Rosją
Ok. 1,6 mln Ukraińców, którzy wyjechali od początku pełnoskalowej wojny, wróciło do swoich domów w pobliżu linii frontu, mimo trwających rosyjskich ataków – wynika z raportu organizacji pozarządowej Save the Children.
Zgodnie z opublikowanym w czwartek opracowaniem, liczba 1,6 mln dotyczy tych osób, które wróciły do swoich miejsc zamieszkania w znajdujących się w pobliżu linii frontu obwodach charkowskim, sumskim, donieckim i chersońskim, gdzie poziom zagrożenia jest największy.
13:24. Szef MSZ Ukrainy: Rosja zaatakowała, używając prawie 500 dronów i rakiet; jedna osoba zginęła
Prawie 500 dronów i pocisków manewrujących uderzyło w piątek w Ukrainę; zginęła co najmniej jedna osoba, są ranni - przekazał w piątek ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha na platformie X. Rosja celowo atakuje w biały dzień, by zwiększyć liczbę ofiar i zniszczeń - oświadczył szef dyplomacji.
Prawie pięćset dronów i pocisków manewrujących zaatakowało Ukrainę. Co najmniej jedna osoba zginęła, a inne doznały obrażeń. W Obuchowie (w obwodzie kijowskim - PAP) dron uderzył w budynek mieszkalny. Terrorystyczna Rosja celowo atakuje w biały dzień, aby zmaksymalizować liczbę ofiar cywilnych i zniszczenia
— napisał Sybiha.
12:26. Zełenski: obecna sytuacja na froncie najlepsza dla Ukrainy od 10 miesięcy
W ocenie wywiadu ukraińskiego i brytyjskiego obecna sytuacja na froncie jest dla Ukrainy najlepsza w ciągu ostatnich 10 miesięcy – poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oznajmił też, że zaprosił zespół amerykańskich negocjatorów do Kijowa.
Nawiasem mówiąc, w środę zaprezentowano raport moich służb wywiadowczych oraz analizę brytyjskiego wywiadu. Otrzymałem ocenę (brytyjskiego) MI6, dotyczącą sytuacji na naszym froncie. Obecnie sytuacja Ukrainy jest najlepsza w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Taki jest ich wniosek i wszyscy partnerzy to dostrzegają
— przekazała agencja Interfax-Ukraina, cytując fragment czwartkowego wywiadu z Zełenskim.
11:30. Zełenski: kluczowe dla otrzymania finansowania ustawy muszą być poddane pod głosowanie
„Istnieje 10 projektów ustaw, które mają kluczowe znaczenie dla otrzymania finansowania i muszą zostać poddane głosowaniu w ciągu najbliższego miesiąca” - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.
10:25. Trwa zmasowany rosyjski atak z użyciem pocisków rakietowych i dronów
Rosyjskie wojska rozpoczęły dziś rano duży atak lotniczy na Ukrainę, wykorzystując m.in. pociski manewrujące i bezzałogowce – poinformowała agencja Reutera, powołując się na służby prasowe ukraińskiej armii.
Zgodnie z komunikatem Sił Powietrznych Ukrainy, w przestrzeni powietrznej Ukrainy znajduje się duża liczba bezzałogowców uderzeniowych typu Shahed.
09:14. Sztab generalny podał aktualne informacje z frontu
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał najnowsze informacje z frontu.
Przeciwnik przeprowadził 63 naloty, zrzucając 213 kierowanych bomb lotniczych. Wykorzystał 9058 dronów-kamikadze i przeprowadził 3788 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk
— czytamy.
08:00. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1230 żołnierzy (łącznie 1 301 260 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
06:48. W połowie kwietnia pogrzeby północnokoreańskich żołnierzy poległych za Rosję w walce z armią ukraińską
W połowie kwietnia w stolicy Korei Północnej Pjongjangu odbędzie się ceremonia pogrzebowa żołnierzy, którzy zginęli, walcząc u boku Rosji przeciwko Ukrainie w rosyjskim obwodzie kurskim - przekazały północnokoreańskie media.
Zgodnie z komunikatem agencji prasowej KCNA „uroczysty pochówek szczątków męczenników”, a także otwarcie Muzeum Pamięci Czynów Bojowych w Zagranicznych Operacjach Wojskowych odbędą się „z okazji pierwszej rocznicy zakończenia operacji wyzwalania (obwodu) kurskiego”.
Jesienią 2024 r. północnokoreańscy żołnierze dołączyli do rosyjskich oddziałów w graniczącym z Ukrainą obwodzie kurskim na południowym zachodzie Rosji, gdzie kilka miesięcy wcześniej armia ukraińska niespodziewanie rozpoczęła ofensywę i zajęła część regionu.
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un osobiście odwiedził w lutym plac budowy muzeum. Pochwalił wówczas „wielkie bohaterstwo” poległych, a powstającą placówkę określił mianem „miejsca edukacji patriotycznej”.
Według ostatnich szacunków służb wywiadowczych w Seulu w Rosji zginęło blisko 2 tys. z ok. 12 tys. wysłanych na front wojskowych północnokoreańskich. W zamian za wysłanie ludzi i amunicji w ramach wsparcia Rosji reżim w Pjongjangu otrzymuje od Moskwy pomoc finansową, nowoczesne technologie, żywność oraz surowce. Współpraca pozwala Korei Płn. omijać międzynarodowe sankcje nałożone na kraj za jego program nuklearny.
06:30. Dowódca sił powietrznych Finlandii: przy zwalczaniu obcych dronów, wystrzeliwanie rakiet w kierunku Rosji grozi eskalacją
Najdłuższa w krajach NATO granica z Rosją blokuje Finom możliwości zwalczania dronów, ponieważ w kierunku Rosji fińskie wojsko strzelać w praktyce nie może. Jest ryzyko eskalacji. Absolutnie nie chcemy sytuacji, w której nasz pocisk znajdzie się po stronie Rosji – powiedział szef operacji sił powietrznych, płk Vesa Mantyla.
Pod koniec marca siły zbrojne Finlandii zintensyfikowały nadzór przestrzeni powietrznej kraju po tym, jak Ukraina zaczęła przeprowadzać zmasowane ataki dronami na rosyjskie porty naftowe nad Zatoką Fińską i w rejonie Petersburga.
05:00. Mołdawski parlament wypowiedział kluczowe porozumienia ze Wspólnotą Niepodległych Państw
Parlament Mołdawii wypowiedział w czwartek umowę o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, protokół do niej oraz statut WNP - przekazał mołdawski parlament w oświadczeniu. Wyjście Mołdawii z WNP zostało zainicjowane przez ministerstwo spraw zagranicznych tego kraju.
Sześćdziesięciu ze 101 deputowanych głosowało za. Posłowie Partii Komunistycznej i Partii Socjalistycznej zagłosowali przeciw, argumentując, że wyjście Mołdawii z WNP miałoby katastrofalne konsekwencje dla gospodarki kraju.
Ustawy muszą teraz zostać podpisane przez prezydent Mołdawii. Ministerstwo spraw zagranicznych przekaże następnie odpowiednie dokumenty Komitetowi Wykonawczemu WNP, po czym wyjście kraju z WNP wejdzie w życie 12 miesięcy później.
00:01. AFP: Rosja nie odnotowała w marcu postępów terytorialnych w wojnie z Ukrainą
W marcu rosyjska armia, po raz pierwszy od dwóch i pół roku, nie odnotowała w ciągu miesiąca postępów terytorialnych w Ukrainie - powiadomiła agencja AFP, opierając się na danych amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). W ocenie AFP jest to m.in. wynik kontrofensywy sił ukraińskich na południowym wschodzie kraju.
Jak przekazała agencja, tempo natarcia rosyjskich wojsk spada od końca 2025 r. W lutym br. Rosjanie zajęli 123 km kwadratowe, co było najsłabszym wynikiem sił inwazyjnych od kwietnia 2024 r. Z kolei wojskom ukraińskim, na całej linii frontu, udało się wówczas odbić 9 km kwadratowych.
Zdaniem ISW spowolnienie sił rosyjskich wynika także z „zakazu używania terminali Starlink” i „wysiłków Kremla, by (zrekompensować) ograniczenia dotyczące korzystania z komunikatora Telegram”.
Aplikacja ta jest bardzo popularna m.in. w Rosji, gdzie żołnierze komunikowali się za jej pośrednictwem także na froncie. Jednak w ostatnim czasie rosyjskie władze zakłócają funkcjonowanie Telegramu, aby zmusić jego użytkowników do korzystania z rządowej alternatywy Max, umożliwiającej służbom specjalnym szeroki dostęp do przesyłanych treści.
Rosja utraciła w lutym kontrolę nad sporą częścią terytoriów na południowym odcinku frontu, w rejonie między obwodami donieckim i dniepropietrowskim. Rosyjskie siły zdołały zająć część tego obszaru po raz pierwszy w czerwcu 2025 r., a do końca stycznia tego roku kontrolowały na tamtym odcinku frontu około 400 km kwadratowych. Jednak, jak zwróciła uwagę AFP, tereny opanowane przez Rosjan zmniejszyły się tam w lutym do 200 km kwadratowych, a w marcu - już do 144 km kwadratowych.
Z kolei bardziej na północ, w obwodzie donieckim, sytuacja wojsk ukraińskich jest gorsza, zwłaszcza w okolicach Kramatorska i Słowiańska. W pobliżu tego drugiego miasta Rosjanie opanowali 50 km kwadratowych w ciągu miesiąca.
W 2025 r. rosyjska armia zdołała zająć więcej ukraińskich ziem niż w ciągu poprzednich 24 miesięcy. Jednak, według AFP, obecnie dochodzi do zmiany tego trendu, ponieważ w pierwszych trzech miesiącach 2026 r. rosyjskie zdobycze terytorialne okazały się dwa razy mniejsze niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
AFP przypomniała, że w czwartym roku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę Rosja kontroluje ponad 19 proc. ukraińskiego terytorium, w tym 7 proc., które pozostawało pod jej kontrolą już od 2014 r., kiedy - po aneksji Krymu i wybuchu wspieranej przez Rosję rebelii w Donbasie - faktycznie rozpoczęła się wojna rosyjsko-ukraińska.
red/PAP/Facebook/X
