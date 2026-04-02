Amerykański senator straszy Europę: "Trzeba zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy"; "Nie rozumieją zagrożenia ze strony Iranu"

Amerykański senator straszy Europę wycofaniem wojsk / autor: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Amerykański senator straszy Europę wycofaniem wojsk / autor: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Wpływowy senator Republikanów Lindsey Graham opowiedział się za zmniejszeniem liczby amerykańskich żołnierzy w Europie w związku z tym, że europejscy sojusznicy nie udzielili USA pomocy w wojnie z Iranem.

Po pierwsze, po co ci sojusznik, który nie rozumie, że religijny nazistowski reżim z bronią jądrową jest zagrożeniem. Słyszałem: to nie nasza wojna, to nas nie dotyczy. To znaczy, że nie rozumieją, jak wygląda świat. Nie rozumieją zagrożenia ze strony Iranu

— powiedział Graham w telewizji Fox News po środowym orędziu do narodu prezydenta USA Donalda Trumpa.

Obecność USA

Dodał, że chciałby zwrócić się do Trumpa z prośbą, by przeprowadził ponowną ocenę amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

Przeniósłbym nasze bazy z Hiszpanii, bo jest niewiarygodnym krajem. Pomyślałbym o ograniczeniu liczby naszych żołnierzy w Europie. Pomyślałbym o przemieszczeniu tych żołnierzy do krajów, które są bardziej przychylne wobec Stanów Zjednoczonych

— wymieniał Republikanin, który już wcześniej wzywał Trumpa do opuszczenia baz w Hiszpanii.

Nigdy nie myślałem, że powiem coś takiego. Ale mówię to dlatego, że byli poddani próbie. Kiedy potrzebowaliśmy ich najbardziej i kiedy świat potrzebował ich najbardziej, (…) odpuścili sobie

— kontynuował senator.

Nie tylko sobie odpuścili. Powiedzieli rzeczy, które będą stanowić dla mnie obrazę do końca życia. Że to nie jest nasz problem, że to problem Trumpa. A Iran uzbrojony w broń nuklearną to problem świata i ludzkości

— oświadczył Graham, który według amerykańskich mediów odegrał ważną rolę w skłonieniu Trumpa do wojny z Iranem.

Kiedy odmawiacie nam możliwości prowadzenia działań z baz, które mamy w waszym kraju, by stawiać czoła największemu problemowi, zagrożeniu na planecie, uzbrojonemu w broń jądrową ajatollahowi, to musimy dokonać ponownej oceny tego, gdzie te bazy są i musimy przemieścić nasze siły. Część z nich zabrałbym z Europy do kraju i sprawiłbym, by (Europejczycy) musieli robić więcej

— dodał bliski sojusznik Trumpa.

Cieśnina Ormuz

Oznajmił, że Europa powinna zająć się odblokowaniem cieśniny Ormuz i wyraził przekonanie, że NATO będzie teraz wyglądać inaczej.

Po tym, co nam zrobili… Sprawili, że było nam trudniej. Narazili naszych ludzi na ryzyko. Sprawili, że nasi piloci musieli latać dłużej. (…) Nigdy już nie będę tak samo patrzeć na Europę

— zadeklarował Graham.

Adrian Siwek/PAP

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

