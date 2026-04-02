Wpływowy senator Republikanów Lindsey Graham opowiedział się za zmniejszeniem liczby amerykańskich żołnierzy w Europie w związku z tym, że europejscy sojusznicy nie udzielili USA pomocy w wojnie z Iranem.
Po pierwsze, po co ci sojusznik, który nie rozumie, że religijny nazistowski reżim z bronią jądrową jest zagrożeniem. Słyszałem: to nie nasza wojna, to nas nie dotyczy. To znaczy, że nie rozumieją, jak wygląda świat. Nie rozumieją zagrożenia ze strony Iranu
— powiedział Graham w telewizji Fox News po środowym orędziu do narodu prezydenta USA Donalda Trumpa.
Obecność USA
Dodał, że chciałby zwrócić się do Trumpa z prośbą, by przeprowadził ponowną ocenę amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
Przeniósłbym nasze bazy z Hiszpanii, bo jest niewiarygodnym krajem. Pomyślałbym o ograniczeniu liczby naszych żołnierzy w Europie. Pomyślałbym o przemieszczeniu tych żołnierzy do krajów, które są bardziej przychylne wobec Stanów Zjednoczonych
— wymieniał Republikanin, który już wcześniej wzywał Trumpa do opuszczenia baz w Hiszpanii.
Nigdy nie myślałem, że powiem coś takiego. Ale mówię to dlatego, że byli poddani próbie. Kiedy potrzebowaliśmy ich najbardziej i kiedy świat potrzebował ich najbardziej, (…) odpuścili sobie
— kontynuował senator.
Nie tylko sobie odpuścili. Powiedzieli rzeczy, które będą stanowić dla mnie obrazę do końca życia. Że to nie jest nasz problem, że to problem Trumpa. A Iran uzbrojony w broń nuklearną to problem świata i ludzkości
— oświadczył Graham, który według amerykańskich mediów odegrał ważną rolę w skłonieniu Trumpa do wojny z Iranem.
Kiedy odmawiacie nam możliwości prowadzenia działań z baz, które mamy w waszym kraju, by stawiać czoła największemu problemowi, zagrożeniu na planecie, uzbrojonemu w broń jądrową ajatollahowi, to musimy dokonać ponownej oceny tego, gdzie te bazy są i musimy przemieścić nasze siły. Część z nich zabrałbym z Europy do kraju i sprawiłbym, by (Europejczycy) musieli robić więcej
— dodał bliski sojusznik Trumpa.
Cieśnina Ormuz
Oznajmił, że Europa powinna zająć się odblokowaniem cieśniny Ormuz i wyraził przekonanie, że NATO będzie teraz wyglądać inaczej.
Po tym, co nam zrobili… Sprawili, że było nam trudniej. Narazili naszych ludzi na ryzyko. Sprawili, że nasi piloci musieli latać dłużej. (…) Nigdy już nie będę tak samo patrzeć na Europę
— zadeklarował Graham.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757116-amerykanski-senator-straszy-europe-wycofaniem-wojsk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.