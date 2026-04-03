Wiceprezydent USA J.D. Vance przybędzie 7 kwietnia z dwudniową wizytą na Węgry, gdzie spotka się m.in. z premierem tego kraju Viktorem Orbanem przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi - poinformował Biały Dom.
Wiceprezydent J.D. Vance i jego żona Usha Vance odwiedzą Budapeszt na Węgrzech w dniach 7-8 kwietnia. Podczas pobytu wiceprezydent przeprowadzi dwustronne spotkanie z premierem Viktorem Orbanem. Vance wygłosi też przemówienie na temat „bogatego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Węgrami” - powiadomił Biały Dom.
Relacje z Orbanem
W depeszy Departamentu Stanu USA, cytowanej w marcu przez portal Politico, napisano m.in., że „bliskie relacje prezydenta (Donalda) Trumpa i premiera (Viktora) Orbana przeobraziły konfrontacyjne stosunki dwustronne za poprzedniej administracji w stan określany przez obie strony jako »nowa złota era« – pełne szacunku i zorientowane na rezultaty partnerstwo, skoncentrowane na pogłębieniu więzi obronnych, handlowych i energetycznych”.
We fragmencie depeszy adresowanym do Vance’a dodano, że „w czasie, gdy Rosja i Chiny rywalizują o wpływy w nacechowanych wysokim poziomem konkurencji wyborach krajowych 12 kwietnia (na Węgrzech - PAP), pana wizyta będzie jasnym sygnałem zaangażowania (USA - PAP), akcentującym nasze wspólne wartości i zapewniającym, że Węgry (…) pozostaną demokratyczną podporą w mocnym sojuszu z USA, pracującą nad odnowieniem naszego cywilizacyjnego sojuszu w całej Europie” - przekazało Politico.
Spotkanie przed wyborami
Do wizyty dojdzie zaledwie kilka dni przed wyborami parlamentarnymi. Wcześniej poparcie dla premiera Orbana wyraził kilkakrotnie prezydent USA Donald Trump. Węgierskie władze poparł też sekretarz stanu Marco Rubio, który złożył w lutym wizytę w Budapeszcie.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości tzw. niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 proc.
Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757115-jd-vance-na-wegrzech-spotka-sie-z-orbanem-przed-wyborami
