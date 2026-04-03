Europejskie państwa apelują do Izraela i Hezbollahu o zakończenie konfliktu w Libanie. Pod wezwaniem podpisał się Radosław Sikorski

  • Świat
  • opublikowano:
Europejskie państwa apelują do Izraela i Hezbollahu / autor: . EPA/ATEF SAFADI Dostawca: PAP/EPA.
Europejskie państwa apelują do Izraela i Hezbollahu / autor: . EPA/ATEF SAFADI Dostawca: PAP/EPA.

18 państw europejskich, wśród nich m.in. Polska, Włochy i Hiszpania, wezwało Izrael i Hezbollah do zakończenia trwającego od ponad miesiąca konfliktu. Izraelskie operacje zbrojne w Libanie i ataki Hezbollahu na Izrael muszą się skończyć” - podkreślili szefowie MSZ w apelu cytowanym przez media.

Jak zauważyła agencja AFP, apel wystosowano m.in. w związku z rosnącymi obawami ws. planów Izraela, dotyczących przejęcia kontroli nad częścią południowego Libanu. Wcześniej izraelski minister obrony Israel Kac zapowiedział, że armia zajmie ten obszar i utrzyma kontrolę nad nim nawet po zakończeniu obecnego konfliktu zbrojnego z Hezbollahem.

Apel

Wzywamy Izrael do pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Libanu oraz apelujemy do wszystkich stron, zarówno Hezbollahu, jak i Izraela, o zaprzestanie działań militarnych

— napisali ministrowie krajów europejskich.

Jesteśmy zszokowani dramatyczną sytuacją w Libanie, gdzie jest już 1,2 mln osób wewnętrznie przesiedlonych, co stanowi około 25 proc. całej populacji

— podkreślili szefowie dyplomacji.

Wezwali do zakończenia „nieuzasadnionych i niedopuszczalnych” ataków na cele cywilne, takie jak personel medyczny, pracownicy humanitarni i dziennikarze.

Sygnatariusze apelu zobowiązali się również do dalszego niesienia pomocy humanitarnej ludności libańskiej i zaapelowali do społeczności międzynarodowej o zwiększenie zaangażowania na rzecz wsparcia Libanu.

Kraje Europy zachęciły Izrael do rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji z rządem w Bejrucie i podkreśliły, że jego wysiłki reformatorskie „powinny być wspierane, a nie podważane”.

Działania na rzecz stabilizacji Libanu są kluczowe dla trwałego pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Deeskalacja jest pilna. Dyplomacja musi zwyciężyć

-– oświadczyli autorzy apelu.

Sygnatariusze

Agencja Ansa podała, że oprócz ministrów spraw zagranicznych Polski, Włoch i Hiszpanii, wspólną deklarację podpisali szefowie MSZ m.in.: Belgii, Chorwacji, Estonii, Łotwy, Finlandii, Islandii, Irlandii, Luksemburga, Mołdawii, Norwegii, San Marino i Szwecji.

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych