„18 państw europejskich, wśród nich m.in. Polska, Włochy i Hiszpania, wezwało Izrael i Hezbollah do zakończenia trwającego od ponad miesiąca konfliktu. Izraelskie operacje zbrojne w Libanie i ataki Hezbollahu na Izrael muszą się skończyć” - podkreślili szefowie MSZ w apelu cytowanym przez media.
Jak zauważyła agencja AFP, apel wystosowano m.in. w związku z rosnącymi obawami ws. planów Izraela, dotyczących przejęcia kontroli nad częścią południowego Libanu. Wcześniej izraelski minister obrony Israel Kac zapowiedział, że armia zajmie ten obszar i utrzyma kontrolę nad nim nawet po zakończeniu obecnego konfliktu zbrojnego z Hezbollahem.
Apel
Wzywamy Izrael do pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Libanu oraz apelujemy do wszystkich stron, zarówno Hezbollahu, jak i Izraela, o zaprzestanie działań militarnych
— napisali ministrowie krajów europejskich.
Jesteśmy zszokowani dramatyczną sytuacją w Libanie, gdzie jest już 1,2 mln osób wewnętrznie przesiedlonych, co stanowi około 25 proc. całej populacji
— podkreślili szefowie dyplomacji.
Wezwali do zakończenia „nieuzasadnionych i niedopuszczalnych” ataków na cele cywilne, takie jak personel medyczny, pracownicy humanitarni i dziennikarze.
Sygnatariusze apelu zobowiązali się również do dalszego niesienia pomocy humanitarnej ludności libańskiej i zaapelowali do społeczności międzynarodowej o zwiększenie zaangażowania na rzecz wsparcia Libanu.
Kraje Europy zachęciły Izrael do rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji z rządem w Bejrucie i podkreśliły, że jego wysiłki reformatorskie „powinny być wspierane, a nie podważane”.
Działania na rzecz stabilizacji Libanu są kluczowe dla trwałego pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Deeskalacja jest pilna. Dyplomacja musi zwyciężyć
-– oświadczyli autorzy apelu.
Sygnatariusze
Agencja Ansa podała, że oprócz ministrów spraw zagranicznych Polski, Włoch i Hiszpanii, wspólną deklarację podpisali szefowie MSZ m.in.: Belgii, Chorwacji, Estonii, Łotwy, Finlandii, Islandii, Irlandii, Luksemburga, Mołdawii, Norwegii, San Marino i Szwecji.
Adrian Siwek/PAP
