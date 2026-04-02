Jak co roku w Wielki Czwartek w Maladze odbywa się wyjątkowa procesja Hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej. Żołnierze niosą na ramionach krzyż Chrystusa Dobrej Śmierci i śpiewają swój hymn: „Oblubieniec śmierci”.
Hiszpańska Legia Cudzoziemska ma piękną tradycję. Ponieważ w 1928 r. uznała Chrystusa z Meny (Chrystusa od Dobrej Śmierci), na tę pamiątkę w Wielki Czwartek odbywa procesję z krzyżem. Krucyfiks, który niosą żołnierze został odnaleziony w ruinach zniszczonego przez tzw. Republikanów w czasie wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939). Komunistyczni zwolennicy „Republiki” palili kościoły, mordowali duchownych i wiernych w całej Hiszpanii. Nie udało im się jednak zniszczyć krucyfiksu. Do dziś oddają mu hiszpańscy żołnierze, którzy pokonali „czerwonych”.
Ze statku Galicia na ulice Malagi
Legionistom, jak czytamy na portalu diariosur, towarzyszyły tysiące ludzi - tak podczas uroczystej parady w centrum miasta, jak i procesji z krzyżem Chrystusa od Dobrej Śmierci.
Na procesję zjeżdżają do Hiszpanii tłumy z całego świata.
„Oblubieńcy śmierci” przybywają do Malagi: tak Legion odśpiewał hymn po zejściu na ląd w porcie na procesję Chrystusa z Meny. Po zejściu po kolei ze statku Galicia, jednego z największych okrętów hiszpańskiej marynarki wojennej, legioniści odśpiewali hymn na nabrzeżu nr 2
— relacjonowano na profilu El Espanol na portalu X.
160 kroków na minutę
Jak relacjonował serwis Malaga Hoy, wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10. Legioniści dotarli na pokładzie Gallicii do portu w Maladze.
Po raz drugi z rzędu żołnierze zejdą na ląd przy molo nr 2 – Palmeral de las Sorpresas. Zostaną przyjęci przez władze, przedstawicieli Kongregacji Mena oraz mieszkańców Malagi
— zapowiadano.
Legioniści przemaszerowali następnie ulicami Malagi do placu Fray Domingo de Santo Tomás, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie Krzyża Chrystusa od Dobrej Śmierci. W procesji przed kościołem, śpiewając hymn „Oblubieniec Śmierci”, przenieśli następnie krucyfiks do siedziby bractwa Congregación de Mena, celem intronizacji.
Procesja w Maladze różni się od innych procesji chociażby szybkim tempem marszu - 160 kroków na minutę.
Tradycja, oddanie, szacunek, wiara i duch bojowy Legii Hiszpańskiej przemaszerowały przez Malagę podczas procesji Chrystusa z Meny, czyli Dobrej Śmierci. Początek tej procesji sięga 1928 roku, kiedy to został On uznany za ich Opiekuna. Prędkość 160 kroków na minutę, zyskując sympatię i podziw ludu
— napisał na portalu X David Arranz, lider struktur partii Vox w hiszpańskiej Aragonii.
Wiara i tradycja
Tradycja procesji z krzyżem Chrystusa od Dobrej Śmierci trwa od lat, nawet pomimo nacisków politycznych. W 2011 r. socjalistyczna minister obrony Carme Chacón zakazała żołnierzom hiszpańskiej armii udziału w tego typu uroczystościach religijnych, jednak Legion Hiszpański nie respektował tej decyzji.
Legion Hiszpański został utworzony w styczniu 1920 roku. Odegrał swoją rolę w walce w hiszpańskich koloniach i pokonaniu komunistów.
Krucyfiks, który żołnierze niosą w procesji, również ma wyjątkową historię. Został bowiem znaleziony w ruinach kościoła zniszczonego w czasie wojny domowej przez komunistycznych zwolenników „Republiki”.
diariosur.es/malagahoy.es/gosc.pl/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
