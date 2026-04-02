Liczba obcokrajowców w Wilnie potroiła się w ciągu pięciu lat i wynosi obecnie 76 tysięcy. Mer Litwu Valdas Benkunskas odniósł się do polityki migracyjnej stolicy proponując uzależnienie przedłużania cudzoziemcom zgody na pobyt od znajomości języka litewskiego.
Prawie 80 proc. obcokrajowców mieszkających w Wilnie to obywatele państw spoza Unii Europejskiej, a wielu z nich posługuje się językiem rosyjskim. Dlatego tak często słyszymy ten język na naszych ulicach
— powiedział Benkunskas.
Największą grupę takich cudzoziemców w Wilnie stanowią Białorusini – ponad 18,2 tys. z tymczasowymi zezwoleniami na pobyt, następnie Ukraińcy - ok. 5,5 tys. i Rosjanie - ok. 2,4 tys. Pozostali to obywatele Indii, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Pakistanu, Azerbejdżanu, Turcji, Kirgizji, Bangladeszu, Gruzji, Kazachstanu, Nigerii i Kamerunu.
Benkunskas ostrzegł, że bez aktywnej polityki integracyjnej Wilno może zmierzać w kierunku problemów znanych z Berlina, Sztokholmu czy Londynu, jakimi są wzrost przestępczości, powstawanie gett i wykluczenie społeczne.
Szkodliwość migracji dla Wilna
Przeprowadzone przez miasto badanie opinii publicznej pokazało, że około 57 proc. Wilnian uważa imigrację za niekorzystną dla stolicy, a około 63 proc. obawia się jej negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.
Kluczowym narzędziem integracji ma być język. Samorząd już zobowiązał wszystkich pracowników spółek miejskich spoza UE do nauki litewskiego na koszt pracodawcy. Dotyczy to m.in. ponad 100 pracowników przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.
Miasto podpisało też umowę z Akademią Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, która zorganizuje bezpłatne kursy językowe. Kursy mają ruszyć w końcu kwietnia.
Mer zaproponował wprowadzenie prawa, by osoby, które po trzech latach pobytu na podstawie tymczasowego zezwolenia wykazują zerową znajomość litewskiego, nie mogły go przedłużyć. Obecne przepisy pozwalają na nieskończone odnawianie zezwoleń tymczasowych, co umożliwia omijanie wymogu językowego obowiązującego przy ubieganiu się o pobyt stały.
Na realizację planu integracyjnego na lata 2026–2028 władze Wilna przewidziały 4,3 mln euro.
Adam Bąkowski/PAP
