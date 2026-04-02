Teheran odpowiada Waszyngtonowi: Wojna będzie trwała aż do waszego upokorzenia, hańby, żalu oraz kapitulacji

  • Świat
  • opublikowano:
Teheran / autor: PAP/EPA
Teheran / autor: PAP/EPA

Centralne dowództwo sił zbrojnych Iranu zapowiedziało w czwartek, w reakcji na orędzie prezydenta USA Donalda Trumpa, przeprowadzenie „miażdżących” ataków na cele Stanów Zjednoczonych i Izraela. Wojna USA i Izraela z Iranem trwa już ponad miesiąc.

Iran: Oczekujcie miażdżących działań

Z wiarą w Boga Wszechmogącego, ta wojna będzie trwała aż do waszego upokorzenia, hańby, żalu oraz kapitulacji

— przekazało irańskie dowództwo w oświadczeniu opublikowanym przez półoficjalną agencję Tasnim.

Oczekujcie naszych bardziej miażdżących działań”

— dodano.

Teheran: „Niepełne” oceny naszych zdolności militarnych

Poprzedniego dnia w przemówieniu do Amerykanów prezydent Trump zapowiedział dalsze bardzo ciężkie uderzenia w Iran, którego siły - podkreślił - zostały zdziesiątkowane. Zapewnił, że USA są bliskie osiągnięcia swoich celów militarnych.

Ebrahim Zolfakari, rzecznik centralnego dowództwa wojskowego, skomentował to stwierdzeniem, że amerykańskie i izraelskie oceny zdolności militarnych Iranu są „niepełne”. Dodał, że kolejne działania Iranu będą ”szersze” i ”bardziej destrukcyjne”.

Wojna pomiędzy USA i Izraelem a Iranem trwa od 28 lutego. Jednym z jej efektów jest zablokowanie cieśniny Ormuz na Zatoce Perskiej, co doprowadziło do skoku światowych cen ropy i gazu.

Czytaj także

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych