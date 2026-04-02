Centralne dowództwo sił zbrojnych Iranu zapowiedziało w czwartek, w reakcji na orędzie prezydenta USA Donalda Trumpa, przeprowadzenie „miażdżących” ataków na cele Stanów Zjednoczonych i Izraela. Wojna USA i Izraela z Iranem trwa już ponad miesiąc.
Iran: Oczekujcie miażdżących działań
Z wiarą w Boga Wszechmogącego, ta wojna będzie trwała aż do waszego upokorzenia, hańby, żalu oraz kapitulacji
— przekazało irańskie dowództwo w oświadczeniu opublikowanym przez półoficjalną agencję Tasnim.
Oczekujcie naszych bardziej miażdżących działań”
— dodano.
Teheran: „Niepełne” oceny naszych zdolności militarnych
Poprzedniego dnia w przemówieniu do Amerykanów prezydent Trump zapowiedział dalsze bardzo ciężkie uderzenia w Iran, którego siły - podkreślił - zostały zdziesiątkowane. Zapewnił, że USA są bliskie osiągnięcia swoich celów militarnych.
Ebrahim Zolfakari, rzecznik centralnego dowództwa wojskowego, skomentował to stwierdzeniem, że amerykańskie i izraelskie oceny zdolności militarnych Iranu są „niepełne”. Dodał, że kolejne działania Iranu będą ”szersze” i ”bardziej destrukcyjne”.
Wojna pomiędzy USA i Izraelem a Iranem trwa od 28 lutego. Jednym z jej efektów jest zablokowanie cieśniny Ormuz na Zatoce Perskiej, co doprowadziło do skoku światowych cen ropy i gazu.
Czytaj także
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757046-iran-odpowiada-usa-wojna-bedzie-trwala-do-waszego-upokorzenia
