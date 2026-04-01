Trwa 1499. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 2 kwietnia 2026 r.
21:47. Niemiecki rzeźbiarz skazany zaocznie na karę więzienia za krytykę Putina
Rosyjski sąd skazał na 8,5 roku więzienia niemieckiego rzeźbiarza Jacques’a Tilly’ego, który dla potrzeb karnawałowych parad w Niemczech zaprojektował figury Władimira Putina ukazujące go jako krwawego dyktatora odpowiedzialnego za zbrodnie w Ukrainie. Wyrok zapadł zaocznie.
Sąd uznał Tilly’ego za winnego obrazy uczuć religijnych oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rosyjskich siłach zbrojnych – podały niemieckie media. Jeden z zarzutów dotyczył propagandy homoseksualnej. Rzeźbiarz musi ponadto zapłacić grzywnę w wysokości 200 tys. rubli (ok. 2,5 tys. dolarów) i ma czteroletni zakaz pracy. W roli świadków wystąpiły trzy kobiety, które zeznały, że figury autorstwa oskarżonego naruszyły ich uczucia religijne.
Obrońca z urzędu domagał się uniewinnienia oskarżonego z braku dowodów. Obrona próbowała nawiązać z nim kontakt, jednak bez powodzenia – poinformowała ambasada Niemiec w Moskwie.
W trwającym kilka miesięcy procesie mowa była o znieważeniu Putina, jednak w wyroku nie uwzględniono tego zarzutu. Krytykę władz rosyjskich wywołały przede wszystkim postaci pokazane w Duesseldorfie w 2024 r., przedstawiające Putina oraz patriarchę Moskwy i całej Rusi Cyryla podczas seksu oralnego. Wzburzenie strony rosyjskiej wywołał też inny motyw – Putin kąpiący się w wannie pełnej krwi.
20:16. Skuteczny atak ukraiński dronów na Krymie
Na tymczasowo okupowanym Krymie operatorzy ukraińskich dronów wojskowych, wspólnie z ukraińskim wywiadem, zaatakowali bazę bezzałogowych statków powietrznych Orion (zniszczono 4 drony), samolot patrolowy An-72P oraz radar P-37
— poinformował ukraiński MON we wpisie na platformie X.
18:44. Biuro Melanii Trump: z Rosji do rodzin wracają kolejne ukraińskie dzieci
Biuro pierwszej damy USA Melanii Trump poinformowało, że dzięki jej zaangażowaniu do domów na Ukrainie wraca sześcioro ukraińskich dzieci, które obecnie przebywają w Rosji. Siódme ukraińskie dziecko ma powrócić do rodziny w dalszej części miesiąca.
Po raz czwarty pierwsza dama USA Melania Trump przyspieszyła powrót dzieci do ich rodzin po tym, gdy zostały rozdzielone z powodu wojny między Rosją i Ukrainą
- przekazano w komunikacie.
16:30. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały rosyjskie: rafinerię i zakłady zbrojeniowe w Ufie w Baszkirii
Ukraińskie drony zaatakowały w czwartek rano rafinerię i zakłady produkujące wyposażenie do samolotów wojskowych w mieście Ufa, stolicy republiki Baszkirii w europejskiej części Rosji – poinformował ukraiński portal Militarnyj.
Na całym terytorium Baszkirii ogłoszono alarm, dotyczący zagrożenia atakiem bezzałogowców, a lotnisko w Ufie tymczasowo wstrzymało pracę. Nalot spowodował pożar w rafinerii, co potwierdziły komunikat władz regionu, a także doniesienia lokalnych mediów i relacje mieszkańców w sieciach społecznościowych.
15:39. Reuters: ukraińskie ataki zmuszą Rosję do ograniczenia wydobycia ropy
Ograniczenie wydobycia ropy w Rosji jest nieuchronne, gdyż ukraińskie ataki na infrastrukturę portową, rurociągi i rafinerie zmniejszyły jej możliwości eksportowe o 1 mln baryłek dziennie, czyli o jedną piątą - podał w czwartek Reuters, powołując się na trzy źródła branżowe.
Jak zauważa agencja, ograniczenie wydobycia w Rosji, będącej drugim co do wielkości eksporterem na świecie, dodatkowo pogorszyłoby sytuację na światowych rynkach dostaw, które już teraz borykają się z bezprecedensowymi zakłóceniami spowodowanymi konfliktem na Bliskim Wschodzie.
14:30. Włosi wspomogą Ukrainę w obronie przed dronami? Jest projekt ustawy
„We włoskim Senacie przedstawiono projekt ustawy mający na celu utworzenie państwowego mechanizmu przekazywania wyrzuconych sieci rybackich na Ukrainę w celu ochrony przed rosyjskimi dronami” - podał MilitaryNewsUA na X.
13:13. Media: Rosjanie zrzucili z drona w strefie przygranicznej ulotki z niebezpiecznym kodem QR
Na terenach przygranicznych w obwodach czernihowskim i sumskim, na północy Ukrainy, znaleziono ulotki w kształcie banknotów o nominale 100 hrywien (ok. 8,5 zł) z kodem QR, pod którym oferowane są „prawdziwe pieniądze”; ulotki te rosyjskie wojska zrzuciły z drona - poinformował portal Suspilne.
Rano odnotowano takie przypadki m.in. w miastach Snowsk i Nowogród Siewierski w obwodzie czernihowskim. Na ulotkach widnieje kod QR z linkiem do kanału, na którym Rosjanie oferują „wiadomości i prawdziwe pieniądze”.
12:08. Ukraina wspólnie z Rumunią będzie produkować drony
Dzięki wsparciu UE Ukraina i Rumunia uruchamiają wspólne projekty produkcji dronów o wartości €200 mln w ramach instrumentu SAFE - czytamy wpis Ministerstwa Obrony Ukrainy na portalu X.
Wspólne zwiększanie skali, integrowanie i wzmacnianie obronności Europy
— dodano.
11:00. Ukraiński dowódca jednostki szturmowej: Rosja nie porzuciła planów zajęcia Zaporoża
Rosja koncentruje swoje siły i nie porzuciła planów zajęcia Zaporoża – powiedział w wywiadzie dla portalu Ukrainska Prawda dowódca ukraińskiego 1. Samodzielnego Pułku Szturmowego kapitan Dmytro Fiłatow pseudonim Perun.
Przeciwnik skoncentrował tutaj trzy armie, przerzucił jednostki piechoty morskiej i jak widać, nie ma wielkich sukcesów (…) jednak nie spieszyłbym się z wnioskami. Rosjanie nie porzucają planów odnośnie Zaporoża
— powiedział dowódca jednostki szturmowej w wywiadzie opublikowanym w czwartek.
09:20. Władze Ukrainy: w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęły cztery osoby, 16 zostało rannych
Co najmniej cztery osoby zginęły i 16 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów dniepropietrowskiego, charkowskiego i chersońskiego na wschodzie i południu Ukrainy - poinformowały w czwartek władze lokalne. Ostatniej nocy siły rosyjskie zaatakowały dronami infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.
Rosyjskie wojska ostrzelały obwód chersoński: zginęły dwie osoby, 10 zostało rannych - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin.
08:40. Łukaszenka: Białoruś „przygotowuje się do wojny”
Nie może być pokoju – przygotowujemy się do wojny. Jesteśmy absolutnie przeciwni wojnie, ale do tego właśnie służy armia. Jeśli ktokolwiek zechce przemówić do nas przez muszkę broni, odpowiemy
— przemawiał białoruski dyktator, którego zacytował i opublikował nagranie kanał NEXTA w serwisie X.
07:05 Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1300 żołnierzy (łącznie 1 300 030 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński Sztab Generalny.
06:30. 2500 ukraińskich dronów atakowało rosyjskie cele w rejonie Zatoki Fińskiej
W ciągu ponad tygodnia Ukraina użyła 2,5 tys. dronów do ataków na obiekty rosyjskiej infrastruktury w pobliżu Finlandii, w tym porty naftowe zlokalizowane we wschodniej części Zatoki Fińskiej - poinformowała wieczorem fińska armia.
Według fińskiego dowództwa rosyjska obrona powietrzna została postawiona w stan wysokiej gotowości z powodu ukraińskich ataków, a przestrzeń powietrzna nad Petersburgiem z powodu zagrożenia była wielokrotnie zamykana dla ruchu cywilnego.
00:02. W marcu rosyjskie wojska zajęły o 27 proc. więcej terytorium niż w lutym
Rosyjskie wojska zajęły w marcu o 27 proc. więcej terytorium Ukrainy niż w lutym - podał w środę ukraiński projekt analityczny OSINT DeepState. Według niego, jeśli tempo zajmowania terytoriów utrzyma się na poziomie z pierwszych trzech miesięcy 2026 r., Rosjanie opanują obwód doniecki w grudniu 2029 r.
W marcu wróg zajął o 27 proc. więcej terytorium niż w lutym – 160 km kwadratowych. Jednocześnie nie można powiedzieć, że liczba ataków znacznie spadła – różnica wynosi zaledwie 2 proc., ale odczuwalny jest wzrost intensywności i jakości ataków
— czytamy w komunikacie DeepState opublikowanym w komunikatorze Telegram.
Podano, że najwięcej ataków tradycyjnie przypada na odcinek pokrowski – 29 proc., kolejne 20 proc. na odcinek konstantynowski i 19 proc. na odcinek hulajpolski. Łącznie te trzy odcinki stanowią 2/3 wszystkich działań szturmowych sił rosyjskich.
Najwięcej zdobyczy (Rosjan) odnotowano na odcinku hulajpolskim i stanowi to 24 proc., co pokrywa się ze wzrostem aktywności wroga w marcu. Dalej plasują się odcinki słowiański i pokrowski, odpowiednio - 19 proc. i 15 proc. Pierwszy z tych odcinków odnotowuje znaczny spadek
— podają dane analitycy.
Według DeepState problemy występują również na tzw. odcinku kurskim, do którego należy przygraniczna część obwodu sumskiego, i to właśnie tam odnotowano 13 proc. wszystkich strat terytorialnych, przy czym ataki stanowią zaledwie 2 proc.
Jeśli tempo postępów, jakie odnotowano w pierwszych trzech miesiącach tego roku, utrzyma się, to Rosjanie będą w stanie zająć obwód doniecki w grudniu 2029 roku. To tylko gra liczbowa, ale jest w tym ziarno prawdy. Na przykład, aby osiągnąć deklarowany przez nich cel zajęcia obwodu w 2026 roku, muszą co miesiąc okupować ponad 600 km kwadratowych obwodu donieckiego. A takie liczby w ostatnich latach pojawiły się tylko raz, i to w najtrudniejszym okresie w listopadzie 2024 roku
— podsumowali eksperci.
W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że z sygnałów płynących z negocjacji wynika, iż Ukraina może otrzymać gwarancje bezpieczeństwa od USA dopiero po zakończeniu wojny i wycofaniu wojsk z Donbasu.
W piątek sekretarz stanu USA Marco Rubio zaprzeczył, jakoby Waszyngton żądał od Kijowa oddania Donbasu Moskwie, tłumacząc, że gwarancje bezpieczeństwa mogą obowiązywać dopiero po zakończeniu wojny. Pytany o to, jakie jest stanowisko USA w sprawie Donbasu, Rubio oznajmił, że Stany Zjednoczone jedynie starają się być pośrednikiem i mediatorem między dwiema stronami.
