Trwa 34. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 2 kwietnia 2026 r.
21:49. Atak irańskich dronów na obiekty USA
Dwa drony zaatakowały amerykańskie centrum logistyczne na lotnisku w stolicy Iraku, Bagdadzie - przekazała agencja AFP. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że tego dnia uderzyła m.in. w bazę amerykańskiego lotnictwa w Jordanii i centrum danych firmy Amazon w Bahrajnie.
Atak na amerykański obiekt na lotnisku w Bagdadzie wywołał pożar, ale nikt w nim nie ucierpiał - napisała AFP, powołując się na dwa irackie źródła.
20:17. Agencja IRNA: Iran współpracuje z Omanem ws. cieśniny Ormuz
Iran przygotowuje wraz z Omanem zasady współpracy przy monitorowaniu ruchu przez cieśninę Ormuz - poinformowała państwowa agencja prasowa IRNA. Kluczowa dla eksportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej cieśnina Ormuz jest zablokowana od początku wojny USA i Izraela z Iranem.
IRNA poinformowała o współpracy Iranu z Omanem, powołując się na irańskiego wiceministra spraw zagranicznych Kazema Gharibabadiego.
Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi już wcześniej mówił, że przyszłość cieśniny Ormuz zależy od Iranu i Omanu, ponieważ akwen ten znajduje się na wodach terytorialnych obu tych państw.
18:45. Argentyna uznała charge d’affaires Iranu za persona non grata
Rząd Argentyny uznał charge d’affaires Iranu, Mohsena Tehraniego, za persona non grata i nakazał mu opuszczenie kraju w ciągu 48 godzin – poinformował argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno.
Decyzja ta jest odpowiedzią na oświadczenie, wydane w środę przez irańskie ministerstwo spraw zagranicznych, w którym oskarżono prezydenta Argentyny Javiera Mileia oraz szefa argentyńskiej dyplomacji o współudział w atakach wojskowych na terytorium Iranu. Milei deklaruje się jako bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa.
16:24. Bruegel: Europa powinna pilnie wyciągnąć wnioski z konfliktu z Iranem w kwestii obrony powietrznej
Europa powinna pilnie wyciągnąć wnioski z wojny USA i Izraela z Iranem; konflikt ten obnażył ograniczoną skuteczność kosztownej obrony powietrznej wobec tanich środków ataku - uważają eksperci brukselskiego think tanku Bruegel Alexander Burilkov i Guntram B. Wolff.
Zdaniem autorów analizy doświadczenia z trwającej na Bliskim Wschodzie pokazują, że europejskie bezpieczeństwo wymaga rozwijania zarówno tanich systemów obronnych, jak i zdolności do przeprowadzania uderzeń na zaplecze militarne przeciwnika
15:40. Władze Iraku powiadomiły o rozpoczęciu eksportu ropy naftowej cysternami przez Syrię
Ministerstwo ds. ropy Iraku poinformowało w czwartek, że po ponad miesiącu wojny na Bliskim Wschodzie i zablokowaniu cieśniny Ormuz przez Iran, rozpoczęto eksport ropy naftowej cysternami przez Syrię. Resort nie przekazał szczegółów dotyczących przewidywanej wielkości eksportu.
Irak jest w ogromnym stopniu zależny od eksportu ropy naftowej, który przynosi ok. 90 proc. wpływów do budżetu państwa - przypomniała AFP.
14:14. Macron: operacja wojskowa, aby odblokować Ormuz jest nierealna
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział dziś w Korei Południowej, że operacja wojskowa, która miałaby na celu odblokowanie cieśniny Ormuz jest nierealna. Jego zdaniem byłaby ona zbyt ryzykowna i trwałaby zbyt długo.
Nigdy nie była to opcja, na którą się decydowaliśmy i uważamy ją za nierealistyczną
— powiedział francuski prezydent.
13:26. Indie wznowiły zakup irańskiej ropy po siedmioletniej przerwie
„Przed wojną Indie niechętnie kupowały irańską ropę ze względu na sankcje USA” - czytamy wpis Iran Observer na portalu X.
Płatność zostanie dokonana w juanie chińskim lub w kryptowalucie
— dodano.
12:02. Rzecznik MSZ: Sikorski weźmie udział w wideokonferencji ministrów SZ dot. cieśniny Ormuz
Wicepremier Radosław Sikorski weźmie dziś udział w wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych dotyczącej cieśniny Ormuz organizowanej przez minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Yvette Cooper - przekazał PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Wczoraj premier Keir Starmer zapowiedział, że Wielka Brytania pod koniec tego tygodnia zorganizuje międzynarodowy szczyt poświęcony sposobom zapewnienia swobody żeglugi przez cieśninę Ormuz. Ma w nim uczestniczyć 35 państw. Podczas konferencji prasowej na Downing Street Starmer przypomniał, że już 35 państw poparło brytyjską deklarację o wspólnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa morskiego w całym regionie Zatoki Perskiej.
10:55. Chińskie MSZ: działania USA i Izraela to źródło problemów w cieśninie Ormuz
Rzecznik MSZ Chin Mao Ning oceniła, że „nielegalna akcja militarna USA i Izraela” jest źródłem problemów z żeglugą w cieśninie Ormuz. Odnosząc się do orędzia prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział zmasowane ataki na Iran, wezwała do natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych.
Przyczyną zakłóceń w żegludze w cieśninie Ormuz jest nielegalna akcja militarna USA i Izraela przeciwko Iranowi
— powiedziała Mao podczas briefingu prasowego.
Tylko zawieszenie broni i osiągnięcie pokoju w regionie może fundamentalnie zagwarantować bezpieczeństwo szlaków żeglugowych
— dodała.
09:09. Irańskie wojsko zapowiedziało przeprowadzenie „miażdżących” ataków na cele USA i Izraela
Centralne dowództwo sił zbrojnych Iranu zapowiedziało w czwartek, w reakcji na orędzie prezydenta USA Donalda Trumpa, przeprowadzenie „miażdżących” ataków na cele Stanów Zjednoczonych i Izraela. Wojna USA i Izraela z Iranem trwa już ponad miesiąc.
Z wiarą w Boga Wszechmogącego, ta wojna będzie trwała aż do waszego upokorzenia, hańby, żalu oraz kapitulacji
— przekazało irańskie dowództwo w oświadczeniu opublikowanym przez półoficjalną agencję Tasnim.
Oczekujcie naszych bardziej miażdżących działań
— dodano.
08:37. Gaz w Europie drożeje po zapowiedzi mocnych ataków USA na Iran
Ceny gazu w Europie rosną po zapowiedzi mocnych ataków USA na Iran - informują maklerzy.
08:19. Ambasada USA w Bagdadzie ostrzega przed atakami proirańskich milicji w centrum tego miasta
Ambasada USA w Bagdadzie wezwała w czwartek amerykańskich obywateli do natychmiastowego opuszczenia Iraku. Ostrzegła, że w ciągu najbliższych 24-48 godzin jedna z proirańskich milicji może zaatakować w centrum stolicy - przekazała agencja Reutera.
07:23. Australia i Malezja podejmują kroki chroniące rynki energii w związku z wojną na Bliskim Wschodzie
Australia i Malezja zapowiedziały podjęcie działań, mających zabezpieczyć dostawy energii i obniżyć rosnące koszty paliw w obliczu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie - podała agencja Reutera. Canberra rozważa ograniczenie eksportu gazu, a Kuala Lumpur wysyła urzędników państwowych na pracę zdalną.
06:50. Amerykańskie media o orędziu Donalda Trumpa: walczy o poparcie Amerykanów dla wojny w Iranie
W swoim orędziu do narodu prezydent USA Donald Trump walczył o poparcie amerykańskich wyborców dla prowadzenia wojny z Iranem – oceniła stacja CNN. W opinii dziennika „New York Times” przemówienie nie zawierało żadnych znaczących deklaracji.
05:25. Media o orędziu Trumpa: sojusznicy z NATO mogą czuć się nieco uspokojeni
Amerykanie, po orędziu prezydenta Donalda Trumpa, mogą czuć się o wiele bardziej zdezorientowani w kwestii wojny z Iranem – oceniła BBC. Według Sky News sojusznicy z NATO mogą czuć się nieco uspokojeni, gdyż w swoim przemówieniu Trump nie powtórzył groźby wyjścia USA z Sojuszu.
04:01. Media: Europa mogła pomóc Trumpowi i pokazać, że NATO działa w obie strony
Wyjście przez USA z NATO byłoby na korzyść Rosji, Iranu i Chin - ocenił w środę dziennik „Wall Street Journal”. Według gazety Europa mogła pomóc prezydentowi Donaldowi Trumpowi, gdy o to prosił, przez co pokazałaby, że Sojusz działa w obie strony.
Jak wymieniła redakcja, Hiszpania i Włochy blokują wykorzystanie ich baz przez amerykańskie samoloty wojskowe, a Trump utrzymuje, że władze Francji zablokowały loty nad tym krajem. Dodatkowo podkreślono europejską niechęć wobec pomocy w odblokowaniu cieśniny Ormuz.
03:40. Trump: w ciągu następnych dwóch-trzech tygodni będziemy mocno atakować Iran
W ciągu następnych dwóch-trzech tygodni będziemy mocno atakować Iran; ten kraj powróci do epoki kamienia - zapowiedział w orędziu do narodu prezydent USA Donald Trump. Mimo wcześniejszych sugestii nie odniósł się do tematu ewentualnego wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO.
Trump zapewnił, że wojska USA są blisko zrealizowania głównych celów strategicznych operacji zbrojnej w Iranie. Podziękował też sojusznikom na Bliskim Wschodzie.
Ocenił, że w ciągu czterech pierwszych tygodni operacji „Epicka Furia” amerykańskie siły zbrojne osiągnęły „szybkie, zdecydowane i przytłaczające” zwycięstwa na polu bitwy.
Powtórzył też, że „USA nie potrzebują cieśniny Ormuz”, którą Iran blokuje w odwecie za wojnę, którą Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego. Trump ocenił, że kraje, które ją wykorzystują, „powinny same zająć się odblokowaniem jej”. Jednocześnie wyraził przekonanie, że po zakończeniu konfliktu cieśnina „otworzy się naturalnie”.
Prezydent USA zapowiedział też, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Iranem, USA „uderzą mocno w każdą z irańskich elektrowni, prawdopodobnie jednocześnie”.
01:30. Amerykańskie drony odleciały z Azorów na Bliski Wschód
Amerykańskie drony MQ-9 Reaper spodziewane od kilku dni w azorskiej bazie lotniczej Lajes, na wyspie Terceira, odleciały już na Bliski Wschód - poinformował portugalski generał broni Rafael Martins.
W rozmowie z telewizją CNN Portugal wojskowy sprecyzował, że amerykańskie drony dotarły do azorskiej bazy pod koniec marca w częściach. Dodał, że mają one zostać złożone na Bliskim Wschodzie i mogą zostać użyte do ataku na Iran. Wyjaśnił, że z informacji, które otrzymał, wynika, że drony MQ-9 Reaper pozostaną w jednej z baz wojskowych USA na Bliskim Wschodzie.
Dotychczas portugalskie media informowały, że docelowym kierunkiem wysyłki dronów będzie baza wojskowa w rejonie stolicy Jordanii, Ammanu. Wytwarzany przez grupę General Atomics MQ-9 Reaper jest dronem typu „zabójca”. Znajduje głównie zastosowanie do rozpoznania oraz precyzyjnych uderzeń.
01:05. Donald Trump: nie potrzebujemy NATO. „W Iranie już prawie kończymy”
Stany Zjednoczone nie potrzebują NATO - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Ponownie nazwał Sojusz papierowym tygrysem. Dodał, że niektórzy sojusznicy w NATO są „bardzo źli”. Według mediów w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu ma przybyć sekretarz generalny Sojuszu, Mark Rutte.
W Iranie już prawie kończymy. Musimy wymierzyć jeszcze kilka ciosów. Musimy zapewnić, że nigdy nie będą mieć broni jądrowej
— powiedział Trump podczas spotkania wielkanocnego w Białym Domu.
Mamy tam pewnych bardzo dobrych sojuszników. Mamy pewnych bardzo złych sojuszników w NATO. (…) Mieliśmy pewne prośby. Jak wiecie, wydajemy biliony dolarów na NATO. A kiedy ich potrzebujemy… a nigdy nie potrzebujemy, teraz też ich nie potrzebowaliśmy
— kontynuował.
Szczerze mówiąc, tak naprawdę prosiłem tylko dlatego, bo chciałem zobaczyć, co zrobią. Nie potrzebowaliśmy ich
— powiedział prezydent USA.
Rozwaliliśmy Iran. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebowałem, było NATO wchodzące nam w drogę, (…) bo to papierowy tygrys
— oświadczył Trump.
00:02. „FT”: Trump groził wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy, jeśli Europa nie wesprze go w cieśninie Ormuz
Prezydent USA Donald Trump zagroził wstrzymaniem dostaw broni dla Ukrainy, aby wymóc na europejskich sojusznikach przyłączenie się do działań mających na celu ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - podał „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów.
Cieśnina została praktycznie zamknięta przez Iran w odpowiedzi na rozpoczętą 28 lutego operację militarną USA i Izraela. Zablokowanie szlaku, którym zazwyczaj transportowana jest jedna piąta światowej ropy, przyczyniło się do znaczącego wzrostu cen tego surowca.
W marcu Trump zażądał od marynarek wojennych krajów NATO pomocy w ponownym otwarciu Ormuzu, ale państwa europejskie mu odmówiły, wyjaśniając, że to niemożliwe w trakcie trwania konfliktu, a kilka z nich wskazało również, że „to nie jest nasza wojna”.
Trzech urzędników zaznajomionych z przebiegiem rozmów, na których powołuje się brytyjski dziennik, poinformowało, że Trump zareagował groźbą wstrzymania dostaw do PURL, inicjatywy NATO, która polega na zakupach przez kraje europejskie broni dla Ukrainy z amerykańskich zapasów.
Jak podaje „FT”, w rezultacie pod naciskiem sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego grupa państw, w tym kluczowi członkowie sojuszu – Francja, Niemcy i Wielka Brytania – wydała 19 marca pospiesznie uzgodnione oświadczenie, w którym napisano: „Wyrażamy gotowość do wsparcia odpowiednich działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego przepływu przez cieśninę (Ormuz)”.
To Rutte nalegał na wspólne oświadczenie, ponieważ Trump groził wycofaniem się z PURL i ogólnie z Ukrainy. Oświadczenie zostało następnie szybko sporządzone, a inne kraje dołączyły do niego później, ponieważ nie było wystarczająco dużo czasu, aby zaprosić wszystkich do natychmiastowego podpisania się pod nim
— powiedział jeden z urzędników poinformowanych o przebiegu rozmów.
Dwóch urzędników poinformowało, że Rutte brał udział w wielu rozmowach telefonicznych z Trumpem i sekretarzem stanu USA Markiem Rubio w ciągu dwóch dni poprzedzających wydanie oświadczenia. Według innego urzędnika, Rutte podczas rozmowy z przedstawicielami władz Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wyjaśnił, iż Trump był „dość histeryczny” w związku odmową przez Europejczyków pomocy w ochronie cieśniny Ormuz.
Z kolei brytyjscy urzędnicy twierdzili, że przed 19 marca Wielka Brytania i USA omawiały na „poziomie wojskowym” opcje zabezpieczenia cieśniny, ale nie zaprzeczyli, że Waszyngton groził wycofaniem wsparcia dla Ukrainy, jeśli kraje NATO nie zwiększą zaangażowania.
red/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757031-relacja-34-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.