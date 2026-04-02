Orban do Tuska: "Walczę o to, co najlepsze dla Węgrów. Był czas, kiedy robiłeś to dla Polski". Wspomniał o jego "szefach w Berlinie"

Orban uderza w Tuska / autor: EPA/AKOS KAISER / HUNGARIAN PM COMMUNICATION DEPARTMENT / / PAP/EPA
Premier Węgier Viktor Orban skomentował nagranie Koalicji Obywatelskiej krytykujące kontakty szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjarto z przedstawicielami Kremla. Zwracając się do premiera Donalda Tuska, napisał: „Walczę o to, co najlepsze dla Węgrów; kiedyś robiłeś to samo dla Polski”.

W nagraniu zamieszczonym we wtorek na koncie Koalicji Obywatelskiej na X skrytykowano ujawnione wcześniej rozmowy ministra Szijjarto z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz rosyjskim wiceministrem energii Pawłem Sorokinem. Szijjarto uzgadniał w nich starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE obywateli Rosji, wybranych przez Kreml, oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych na Rosję przez UE.

Szijjarto i Orban już wyszli z Unii Europejskiej. My nie możemy pozwolić, żeby prawicowi ekstremiści wyprowadzili z niej Polskę

— mówi narrator, komentujący w nagraniu KO zdjęcia węgierskich polityków m.in. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

Odpowiedź Orbana

Drogi Donaldzie Tusku, zastanawiam się, czy ten film został nakręcony w Polsce, czy przez twoich szefów w Berlinie. Walczę o to, co najlepsze dla Węgrów. Był czas, kiedy robiłeś to samo dla Polski. Polak, Węgier, dwa bratanki!

— napisał w komentarzu do nagrania premier Orban.

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP

