Iran poprosił USA o zawieszenie broni? Trump: Rozważymy to, gdy cieśnina Ormuz będzie otwarta, wolna i czysta

Trump stawia Iranowi warunki / autor: EPA/Yuri Gripas / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że „prezydent nowego irańskiego reżimu” poprosił Stany Zjednoczone o zawieszenie broni. Amerykański przywódca oznajmił, że rozważy to, gdy cieśnina Ormuz będzie otwarta i wolna.

Prezydent nowego irańskiego reżimu, o wiele mniej zradykalizowany i dużo bardziej inteligentny niż jego poprzednicy, właśnie poprosił USA o ZAWIESZENIE BRONI! Rozważymy (to), gdy cieśnina Ormuz będzie otwarta, wolna i czysta. Do tej pory będziemy uderzać na Iran, aż pogrąży się w niebycie, albo, jak to się mówi, powróci do epoki kamienia!!!

— napisał Trump w serwisie Truth Social.

Czytaj także

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

