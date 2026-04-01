„Sojusz Północnoatlantycki to papierowy tygrys”. Donald Trump osobiście przyznaje: Poważnie rozważam wycofanie USA z NATO

Donald Trump / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w opublikowanej dziś rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Telegraph”, że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Sojusz Północnoatlantycki nazwał „papierowym tygrysem”.

Nigdy nie dałem się przekonać co do NATO. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys. Zresztą, Putin też o tym wie

— powiedział Trump.

Trump zaprzeczył w odpowiedzi na pytanie o ewentualne ponowne przystąpienie USA do Sojuszu - jeśli wcześniej zapadłaby decyzja o opuszczeniu NATO przez Waszyngton.

Powiedziałbym, że to już poza możliwością ponownego rozważenia

— oświadczył.

Jego wypowiedź opublikowano kilka godzin po tym, gdy sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał, że Waszyngton może ponownie rozważyć swoje relacje z NATO po zakończeniu wojny z Iranem. Rubio oznajmił, że USA wezmą pod uwagę brak pomocy ze strony innych członków NATO.

To najmocniejszy dotąd sygnał od administracji USA, że nie uważa już Europy za wiarygodnego partnera w dziedzinie obronności po tym, gdy europejskie kraje NATO odmówiły Trumpowi wysłania okrętów na Bliski Wschód w celu odblokowania cieśniny Ormuz

— skomentowała gazeta.

Orędzie Trumpa

Trump w rozmowie z agencją Reutera zapowiedział natomiast, że w orędziu poinformuje, że rozważa wycofanie USA z NATO oraz wyrazi swoje „zniesmaczenie” Sojuszem.

Będę mówił o moim zniesmaczeniu NATO

— przekazał Trump.

Pytany o to, czy rozważa wycofanie USA z NATO, odparł: - Zdecydowanie, bez wątpienia. Nie zrobilibyście tego na moim miejscu?

Gdy ich potrzebowaliśmy, nie okazali się przyjaciółmi

— skarżył się prezydent.

Nigdy nie prosiliśmy ich o dużo (…) działa to w jedną stronę

— kontynuował.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

