Prezydent USA Donald Trump oświadczył w opublikowanej dziś rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Telegraph”, że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Sojusz Północnoatlantycki nazwał „papierowym tygrysem”.
Nigdy nie dałem się przekonać co do NATO. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys. Zresztą, Putin też o tym wie
— powiedział Trump.
Trump zaprzeczył w odpowiedzi na pytanie o ewentualne ponowne przystąpienie USA do Sojuszu - jeśli wcześniej zapadłaby decyzja o opuszczeniu NATO przez Waszyngton.
Powiedziałbym, że to już poza możliwością ponownego rozważenia
— oświadczył.
Jego wypowiedź opublikowano kilka godzin po tym, gdy sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał, że Waszyngton może ponownie rozważyć swoje relacje z NATO po zakończeniu wojny z Iranem. Rubio oznajmił, że USA wezmą pod uwagę brak pomocy ze strony innych członków NATO.
To najmocniejszy dotąd sygnał od administracji USA, że nie uważa już Europy za wiarygodnego partnera w dziedzinie obronności po tym, gdy europejskie kraje NATO odmówiły Trumpowi wysłania okrętów na Bliski Wschód w celu odblokowania cieśniny Ormuz
— skomentowała gazeta.
Orędzie Trumpa
Trump w rozmowie z agencją Reutera zapowiedział natomiast, że w orędziu poinformuje, że rozważa wycofanie USA z NATO oraz wyrazi swoje „zniesmaczenie” Sojuszem.
Będę mówił o moim zniesmaczeniu NATO
— przekazał Trump.
Pytany o to, czy rozważa wycofanie USA z NATO, odparł: - Zdecydowanie, bez wątpienia. Nie zrobilibyście tego na moim miejscu?
Gdy ich potrzebowaliśmy, nie okazali się przyjaciółmi
— skarżył się prezydent.
Nigdy nie prosiliśmy ich o dużo (…) działa to w jedną stronę
— kontynuował.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
