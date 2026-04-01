„Wynajęcie balkonu do obserwacji słynnych procesji wielkanocnych w Sewilli na południu Hiszpanii kosztuje nawet 9 tys. euro” – odnotowały hiszpańskie media. W Andaluzji, której stolicą jest Sewilla, odbywają się najbardziej spektakularne pochody Wielkiego Tygodnia, przyciągające tysiące wiernych i turystów.
W Sewilli miejsca w hotelach na Semana Santa, jak w Hiszpanii nazywa się Wielki Tydzień, rezerwowane są nawet z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Setki pokutników w szpiczastych kapturach, costaleros, niosący platformy ze świętymi figurami (pasos) przyciągają tysiące wiernych i turystów.
Jak podkreślił portal publicznego nadawcy RTVE, w stolicy Andaluzji są miejsca, gdzie można obejrzeć spektakularne procesje za darmo, można też zapłacić za to nawet kilka tysięcy euro.
Oglądanie procesji na ulicach
Oglądanie procesji na ulicach jest trudne z powodu masowego charakteru święta, dlatego wiele osób szuka najlepszych miejsc do obserwowania procesji, których trasa nie zmieniła się od dekad. Jak podał dziennik „El Pais”, w Sewilli wzdłuż tras ustawia się ponad 30 tys. krzeseł i około 1000 specjalnych trybun, które można wynająć od bractw organizujących procesje.
Najtańsze miejsca na trybunie kosztują około 90 euro, a najdroższe – ponad 1000 euro. Jak zauważył „El Pais”, abonamenty odnawia się co roku, a posiadanie ich zapisuje się nawet niekiedy w testamentach. Dziennik podał, że karnety na trybuny oferowane są niekiedy w pięciogwiazdkowych hotelach, gdzie turyści płacą za jeden-dwa dni tyle, ile kosztuje cały tydzień.
Jeszcze 10 lat temu nikt nie chciał balkonu w Sewilli, a teraz ludzie zabijają się o niego
— powiedział „El Pais” jeden z mieszkańców Sewilli, który obserwuje procesje z takiego balkonu.
Sam był świadkiem, jak ceny za ich wynajęcie wzrastały z 1,6 tys. euro do 9 tys. za cały tydzień, włączając w to usługę cateringu.
Wynajęcie balkonu za 6 tys. euro
Wynajęcie balkonu w historycznym centrum miasta, aby obejrzeć procesje najstarszych sewilskich bractw, takich jak Silencio, Gran Poder i Macarena, kosztuje w tym roku średnio 6 tys. euro
— podało Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości (CAF), cytowane przez RTVE.
Kwota ta jest dwukrotnie wyższa niż przed trzema laty i wynika z dużego zainteresowania.
O cenie decyduje lokalizacja, wysokość oraz dzień Wielkiego Tygodnia. Punktem kulminacyjnym jest La Madruga, czyli noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kiedy na ulice Sewilli wychodzą członkowie głównych bractw. Pochód Bractwa Macareny trwa kilkanaście godzin.
W procesjach Wielkiego Tygodnia można spotkać też znane osoby. W Niedzielę Palmową w pochodzie w Maladze, swoim rodzinnym mieście, uczestniczył Antonio Banderas; 65-letni aktor bierze w nich udział od ponad 20 lat.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756961-sewilla-winduje-ceny-na-wielki-tydzien-boom-na-wynajem-balkonow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.