Trwa 1498. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 1 kwietnia 2026 r.
21:48. „FT”: Trump groził wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy, jeśli Europa nie wesprze go w cieśninie Ormuz
Prezydent USA Donald Trump zagroził wstrzymaniem dostaw broni dla Ukrainy, aby wymóc na europejskich sojusznikach przyłączenie się do działań mających na celu ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - podał w środę „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów.
Cieśnina została praktycznie zamknięta przez Iran w odpowiedzi na rozpoczętą 28 lutego operację militarną USA i Izraela. Zablokowanie szlaku, którym zazwyczaj transportowana jest jedna piąta światowej ropy, przyczyniło się do znaczącego wzrostu cen tego surowca.
W marcu Trump zażądał od marynarek wojennych krajów NATO pomocy w ponownym otwarciu Ormuzu, ale państwa europejskie mu odmówiły, wyjaśniając, że to niemożliwe w trakcie trwania konfliktu, a kilka z nich wskazało również, że „to nie jest nasza wojna”.
21:11. W marcu rosyjskie wojska zajęły o 27 proc. więcej terytorium niż w lutym
Rosyjskie wojska zajęły w marcu o 27 proc. więcej terytorium Ukrainy niż w lutym - podał w środę ukraiński projekt analityczny OSINT DeepState. Według niego, jeśli tempo zajmowania terytoriów utrzyma się na poziomie z pierwszych trzech miesięcy 2026 r., Rosjanie opanują obwód doniecki w grudniu 2029 r.
W marcu wróg zajął o 27 proc. więcej terytorium niż w lutym – 160 km kwadratowych. Jednocześnie nie można powiedzieć, że liczba ataków znacznie spadła – różnica wynosi zaledwie 2 proc., ale odczuwalny jest wzrost intensywności i jakości ataków
— czytamy w komunikacie DeepState opublikowanym w komunikatorze Telegram.
Podano, że najwięcej ataków tradycyjnie przypada na odcinek pokrowski – 29 proc., kolejne 20 proc. na odcinek konstantynowski i 19 proc. na odcinek hulajpolski. Łącznie te trzy odcinki stanowią 2/3 wszystkich działań szturmowych sił rosyjskich.
Najwięcej zdobyczy (Rosjan) odnotowano na odcinku hulajpolskim i stanowi to 24 proc., co pokrywa się ze wzrostem aktywności wroga w marcu. Dalej plasują się odcinki słowiański i pokrowski, odpowiednio - 19 proc. i 15 proc. Pierwszy z tych odcinków odnotowuje znaczny spadek
— podają dane analitycy.
20:36. Ambasador USA: Trump dokonuje ponownej oceny zaangażowania w NATO i wsparcia dla Ukrainy
Prezydent USA Donald Trump dokonuje ponownej oceny w sprawie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO oraz wsparcia dla europejskich wysiłków dotyczących wojny na Ukrainie - powiedział w środę telewizji Newsmax ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker.
Myślę, że teraz jest to bardzo jasne, że prezydent Trump dokonuje ponownej oceny wszystkiego. Czy to w sprawie naszego zaangażowania w NATO, czy naszego wsparcia dla europejskich działań na Ukrainie, czy o cokolwiek inne, co robią USA
— podkreślił ambasador.
Zaznaczył, że Trump został wybrany na prezydenta przez Amerykanów, by „do wszystkich tych sytuacji wprowadzić sposób myślenia (zgodny z doktryną) America First” (Ameryka przede wszystkim).
Jako naczelny dowódca sił zbrojnych podejmuje wiele z tych decyzji - dodał. - Więc będziemy realizować jego zamiary, kiedy podejmie decyzję. Wszystkie opcje są teraz na stole
— oznajmił ambasador przy NATO.
20:08. Zełenski: robimy wszystko, aby wesprzeć prace na rzecz pokoju
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę po wideokonferencji z delegacją USA, że Ukraina robi wszystko, aby wesprzeć działania na rzecz osiągnięcia porozumienia pokojowego z Rosją – poinformował portal Ukrainska Prawda.
To była dobra rozmowa z przedstawicielami prezydenta (Donalda) Trumpa (…) Ukraina docenia wszystkie wysiłki Ameryki, mające na celu osiągnięcie sprawiedliwego pokoju
— napisał Zełenski na Telegramie.
Ukraiński prezydent po raz kolejny podkreślił, że potrzebne są kolejne sygnały (na rzecz pokoju – PAP) i zawieszenie broni na Święta Wielkanocne mogłoby być „sygnałem, jaki pokaże, że dyplomacja może osiągać sukcesy”.
Wśród omawianych kwestii znalazła się także sprawa wzmocnienia amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
19:20. Zełenski rozmawiał ze Starmerem o zawieszeniu broni na okres Wielkanocy w wojnie z Rosją
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił w środę z brytyjskim premierem Keirem Starmerem kwestię zawieszenia broni w wojnie z Rosją na czas świąt wielkanocnych, a także koordynację działań z partnerami w celu zakończenia tej wojny.
Rozmawiałem z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na temat naszej współpracy z partnerami w celu zakończenia wojny, a w szczególności o kontaktach z amerykańskim zespołem. Zaproponowaliśmy zawieszenie broni na czas świąt wielkanocnych i liczymy, że Stany Zjednoczone nas w tym wesprą
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta Ukraina robi wszystko, aby dyplomacja przyniosła efekty, „ale ze strony Rosji nie widzimy żadnej gotowości; jedynie presja i stanowczość partnerów oraz wytrwałość naszych żołnierzy mogą zmienić ich nastawienie”.
18:40. Zełenski: Rosjanie próbują zwiększać swoją aktywność na froncie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w środę, że armia rosyjska próbuje zwiększać swoją aktywność bojową na linii frontu, ale nie wpływa to na operacje sił ukraińskich – podała agencja Ukrinform.
Sytuacja na froncie pozostaje napięta – rosyjska armia stara się zwiększyć aktywność szturmową. Ale to prowadzi tylko do zwiększenia ich strat i nie wpływa na nasze operacje
— napisał Zełenski na Facebooku po wysłuchaniu meldunku naczelnego dowódcy ukraińskiej armii, generała Ołeksandra Syrskiego.
W ocenie Zełenskiego, rosyjska armia nie była w stanie osiągnąć swoich celów w ramach operacji realizowanych w przygranicznych rejonach obwodów sumskiego, charkowskiego i donieckiego.
Tematem rozmowy Zełenskiego i Syrskiego było także zwiększenie natężenia ataków sił ukraińskich na rosyjskie zaplecze. W ostatnim tygodniu marca ukraińskie drony kilka razy atakowały rosyjskie porty i terminale naftowe w Ust-Łudze i Primorsku, a także rafinerie, powodując istotne zakłócenia w rosyjskim eksporcie ropy naftowej.
18:04. Reuters: Zełenski i Rutte zaczęli rozmowy z negocjatorami USA na temat porozumienia z Rosją
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozpoczęli rozmowy z przedstawicielami USA dotyczące dalszego procesu negocjacji z Rosją – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło mające informacje w tej sprawie.
W rozmowach ze strony amerykańskiej według Reutersa biorą udział specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff, zięć amerykańskiego prezydenta Jared Kushner oraz senator Lindsey Graham. Tematem rozmów ma być przygotowanie kolejnego spotkania w formule trójstronnej USA-Ukraina-Rosja.
Witkoff i Kushner wielokrotnie reprezentowali Donalda Trumpa podczas wizyt w Moskwie, jak również w trakcie trójstronnych rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Szwajcarii, poświęconych zakończeniu wojny ukraińsko-rosyjskiej.
17:23. Ukraińska armia odparła największy od początku roku szturm na odcinku frontu w pobliżu Słowiańska
Siły ukraińskie odparły największy od początku tego roku rosyjski szturm na odcinku frontu w pobliżu Słowiańska w obwodzie donieckim – powiadomił portal Ukrainska Prawda, powołując się na informacje służb prasowych armii ukraińskiej.
Dzięki wczesnemu wykryciu i odpowiednim decyzjom udało się powstrzymać działania szturmowe
— napisano w komentarzu służby prasowej 7. Korpusu Wojsk Powietrznodesantowych armii ukraińskiej na Telegramie. Atak odparli żołnierze 81. Brygady Wojsk Powietrznodesantowych.
Jak wynika z komunikatu, strona rosyjska przeprowadziła natarcie siłami piechoty, z użyciem 16 motocykli. Jest to obecnie standardowa taktyka działania armii inwazyjnej, która szybkimi uderzeniami stara się przebić przez ukraińskie pozycje na linii frontu. Stosowanie pojazdów opancerzonych, w tym czołgów, należy aktualnie do rzadkości.
Sytuacja na odcinku słowiańskim jest oceniana jako trudna.
Wróg cały czas gromadzi rezerwy i stara się zając lepsze pozycje w celu kontynuowania natarcia
— zaznaczono w komunikacie strony ukraińskiej.
W ciągu ostatniej doby na linii frontu zanotowano 171 starć, z czego najwięcej (56) na odcinku pokrowskim.
16:57. Zełenski: Nasze systemy przechwytujące drony przynoszą efekty na Bliskim Wschodzie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraińskie systemy przechwytujące drony przynoszą efekty na Bliskim Wschodzie. Dodał, że Ukraina współpracuje już z Arabią Saudyjską, ZEA, Katarem i Jordanią, a także pozostaje w kontakcie z Bahrajnem, Kuwejtem i Irakiem.
Na dzień dzisiejszy prowadzimy już konkretną współpracę z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Katarem. Trwają prace z Jordanią. Jesteśmy również w kontakcie z Bahrajnem, Kuwejtem i Irakiem. Rustem Umierow (sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony - PAP) poinformował dzisiaj również o planowanej współpracy z krajami spoza Bliskiego Wschodu, a mianowicie z Turcją i kilkoma innymi, które mają znaczny potencjał
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Nasza wiedza wojskowa już przynosi efekty. Nasze środki przechwytujące przynoszą efekty. Mamy już kilka długoterminowych porozumień dotyczących współpracy i wzajemnej pomocy oraz przygotowujemy nowe rozwiązania
— podkreślił szef państwa ukraińskiego.
16:26. W wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby zginęły w obwodzie czerkaskim
Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskiego drona w obwodzie czerkaskim w środkowej Ukrainie – poinformował szef władz wojskowych tego regionu Ihor Taburec.
Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny spowodował nieodwracalne szkody w obwodzie czerkaskim. Mamy cztery ofiary śmiertelne w rejonie (powiecie) złotonoskim. Do zdarzenia doszło na otwartym terenie w czasie alarmu przeciwlotniczego. Wszystkie okoliczności są obecnie badane
— napisał Taburec w komunikatorze Telegram.
Do ataku rosyjskich dronów doszło też w obwodzie zakarpackim na zachodzie Ukrainy. Region ten jest rzadko atakowany przez siły rosyjskie; mieszka tam duża mniejszość węgierska.
Podczas alarmu przeciwlotniczego wróg przeprowadził atak bezzałogowymi statkami powietrznymi na obiekty infrastruktury krytycznej na terenie powiatów Chust i Użhorod. Na miejscu działają specjaliści odpowiednich służb. Według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia
— poinformował szef wojskowych władz obwodowych Myrosław Biłecki.
Z kolei podczas zmasowanego ataku rosyjskich Shahedów na obwód iwano-frankowski, na zachodzie kraju, rozległy się wybuchy w kurorcie Bukowel - powiadomiła agencja RBK-Ukraina, powołując się na lokalne kanały na Telegramie.
Na Przykarpaciu zaatakowano obiekty infrastruktury krytycznej – poinformowała szefowa władz obwodu iwano-frankowskiego Switłana Onyszczuk. W okolicach Kołomyi około 11 tys. odbiorców pozostaje bez prądu, służby pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej - dodała. Rosjanie atakowali też obwody czerniowiecki i winnicki.
Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny uderzył również w obiekt należący do jednej z gmin w obwodzie tarnopolskim; wybuchł pożar - napisał portal Suspilne. Ogień został już opanowany, nie ma ofiar w ludziach - twierdzi portal.
15:13. Mimo blokady Węgier, KE rozpoczęła prace nad uwolnieniem 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy
Komisja Europejska rozpoczęła prace nad uwolnieniem 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy, m.in. kierując wniosek do Rady UE (państw członkowskich) o zatwierdzenie wypłaty 45 mld euro wsparcia dla Ukrainy do końca 2026 r. Uwolnienie środków będzie wymagało cofnięcia weta przez Budapeszt.
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen poinformowała w środę, że KE przyjęła w poniedziałek pakiet działań w celu uruchomienia pożyczki na wsparcie i obronę Ukrainy w latach 2026 i 2027, dodając, że data nie jest przypadkowa, bo nakłada się na czwartą rocznicę masakry w Buczy.
13:45. Unia Europejska przeznaczy 20 mln euro na wsparcie ukraińskich startupów i małych przedsiębiorstw
Komisja Europejska zdecydowała o przeznaczeniu 20 mln euro na wsparcie 41 ukraińskich startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektora zaawansowanych technologii w ramach programu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).
Każda z firm, jak podała Komisja, otrzyma od 300 tys. do 500 tys. euro. Wsparcie ma pomóc ukraińskim innowacyjnym firmom w przezwyciężeniu trudności, wynikających m.in. z ograniczonego dostępu do finansowania oraz problemów spowodowanych wojną Rosji przeciwko Ukrainie.
13:10. Ponad 60 mln zł kosztował budżet państwa system antydronowy na granicy z Białorusią
Straż Graniczna wdrożyła pierwszy moduł systemu antydronowego na polskiej granicy - przypomniało MSWiA. Inwestycja na granicy z Białorusią o wartości ponad 60 mln zł została w pełni sfinansowana z budżetu państwa - podał na X resort.
12:07. Zełenski: Zmasowane ataki Rosji to odpowiedź na naszą inicjatywę zawieszenia broni
Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę są odpowiedzią Kremla na inicjatywy Kijowa w sprawie zawieszenia broni na Święta Wielkanocne oraz propozycje rozejmu energetycznego – powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Dziś zapowiada się dość intensywny dzień dyplomatyczny – zaplanowano już wiele kontaktów, a ten nocny atak jest w istocie rosyjską odpowiedzią na wysiłki dyplomatyczne
— napisał ukraiński przywódca w serwisach społecznościowych.
Proponowaliśmy zawieszenie broni na Wielkanoc – w odpowiedzi otrzymujemy (drony) Shahedy. Proponowaliśmy również zawieszenie broni konkretnie w odniesieniu do obiektów energetycznych – Rosjanie to ignorują i ponownie próbują uderzać w nasze podstacje i transformatory
— dodał.
11:48. Media: osoby szpiegujące niemieckiego producenta dronów podejrzane o pracę dla Rosji
Dwie osoby zatrzymane w marcu pod zarzutem szpiegowania niemieckiego przedsiębiorcy dostarczającego drony Ukrainie najprawdopodobniej działały na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU - informuje tygodnik „Der Spiegel”.
Obywatelka Rumunii Alla S. została zatrzymana w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, a Ukrainiec Serhij N. - w Hiszpanii. Kobieta przebywa w areszcie, mężczyzna został z niego zwolniony pod pewnymi warunkami. Oczekuje się jego ekstradycji do Niemiec.
Z ustaleń „Spiegla” wynika, że mężczyzna nie był profesjonalnym szpiegiem. W ubiegłym roku miał zostać zrekrutowany przez rosyjskie służby za pośrednictwem komunikatora Telegram jako tzw. jednorazowy agent.
11:00. Rosja użyła 339 dronów
Według Sił Powietrznych Ukrainy ostatniej nocy Rosja zastosowała w atakach 339 dronów, w tym blisko 200 Shahedów. Spośród użytych w nalocie maszyn 298 zostało zestrzelonych bądź unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej.
10:14. Rosyjskie drony zabiły co najmniej jedną osobę - wśród celów Łuck w pobliżu granicy z Polską
Co najmniej jedna osoba zginęła, a około 10 zostało rannych w nocy z wtorku na środę wskutek rosyjskich ataków na Ukrainę z użyciem dronów. Wojska Rosji uderzyły m.in. w Łuck w pobliżu granicy z Polską, w mieście wybuchły liczne pożary – powiadomiły władze.
W Łucku, położonym ok. 80 km w linii prostej na wschód od polskiej granicy, zaatakowany i zniszczony został terminal prywatnego operatora logistycznego Nowa Poszta. W tym samym mieście drony zaatakowały magazyny jednej z sieci handlowych.
Za strategiczne cele do ataku uznane zostały terminal Nowej Poszty i magazyn spożywczy jednej z sieci handlowych. (…) Dzięki Bogu obecnie nie ma informacji o ofiarach
— napisał w komunikatorze Telegram mer Łucka Ihor Poliszczuk.
W związku z pożarami obserwowane jest tam gęste zadymienie, a mieszkańców poproszono, by nie otwierali okien.
W wyniku ataków dronów zginął 19-letni mężczyzna w obwodzie chersońskim na południu kraju. Władze poinformowały także o około 10 rannych w obwodach: charkowskim, czerkaskim, połtawskim i dniepropietrowskim.
09:10. Litewski rząd wprost: Ukraina powinna informować kraje bałtyckie o dronach przelatujących w ich pobliżu
Ukraina powinna informować państwa bałtyckie o ukraińskich dronach przelatujących w pobliżu ich terytoriów – powiedział wiceminister obrony Litwy Tomas Godliauskas. W ostatnim czasie na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii spadło kilka ukraińskich bezzałogowców.
W ciągu ostatniego tygodnia, kilka dronów rozbiło się w krajach bałtyckich w związku z atakami dronowymi Ukrainy na obiekty rosyjskiej infrastruktury energetycznej, w tym port w Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim. Rząd w Kijowie wyraził ubolewanie z powodu incydentów.
08:35. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1060 żołnierzy (łącznie 1 298 730 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
07:02. Rosyjski samolot wojskowy rozbił się na okupowanym Krymie
Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-26 rozbił się okupowanym Krymie, zginęło 23 pasażerów i 6 członków załogi, poinformowała Ukraińska Prawda.
Jako pierwsze o katastrofie rosyjskiego samolotu transportowego An-26 informowały media społecznościowe, napisała Ukraińska Prawda. Ich informacje potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony, które przekazało, że we wtorek około godziny 18:00 czasu moskiewskiego (16:00 w Polsce) utracono kontakt z wojskowym samolotem transportowym An-26, który wykonywał „planowy lot” nad anektowanym Krymem.
W środę po północy ministerstwo obrony Rosji dodało, że ekipa poszukiwawczo-ratownicza zlokalizowała miejsce katastrofy samolotu, w której zginęło sześciu członków załogi i 23 pasażerów. Zdaniem ministerstwa - „nie było żadnego uderzenia w samolot”. Dodano, że przyczyną katastrofy prawdopodobnie były problemy techniczne.
Ukraińska Prawda przekazała, że według informacji blogera wojskowy Fighterbomber, blisko związanego z rosyjskimi siłami powietrznymi i kosmicznymi, nieco wcześniej rozbił się na Krymie rosyjski bombowiec Su-34. Oficjalne, ukraińskie i rosyjskie źródła nie potwierdziły tej informacji.
06:30. Raport portugalskiego kontrwywiadu: Rosja zagrożeniem dla infrastruktury krytycznej
Rosja pozostaje jednym z głównych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej Portugalii, wynika z przekazanego we wtorek parlamentowi raportu służb kontrwywiadowczych tego kraju (SIS).
red/PAP
