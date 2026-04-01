Trwa 33. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Środa, 1 kwietnia 2026 r.
21:49. „FT”: Trump groził wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy, jeśli Europa nie wesprze go w cieśninie Ormuz
Prezydent USA Donald Trump zagroził wstrzymaniem dostaw broni dla Ukrainy, aby wymóc na europejskich sojusznikach przyłączenie się do działań mających na celu ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - podał w środę „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów.
Cieśnina została praktycznie zamknięta przez Iran w odpowiedzi na rozpoczętą 28 lutego operację militarną USA i Izraela. Zablokowanie szlaku, którym zazwyczaj transportowana jest jedna piąta światowej ropy, przyczyniło się do znaczącego wzrostu cen tego surowca.
W marcu Trump zażądał od marynarek wojennych krajów NATO pomocy w ponownym otwarciu Ormuzu, ale państwa europejskie mu odmówiły, wyjaśniając, że to niemożliwe w trakcie trwania konfliktu, a kilka z nich wskazało również, że „to nie jest nasza wojna”.
Trzech urzędników zaznajomionych z przebiegiem rozmów, na których powołuje się brytyjski dziennik, poinformowało, że Trump zareagował groźbą wstrzymania dostaw do PURL, inicjatywy NATO, która polega na zakupach przez kraje europejskie broni dla Ukrainy z amerykańskich zapasów.
21:33. Prezydent: nie żywimy wrogości wobec zwykłych Amerykanów
Iran nie żywi wrogości do zwykłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych – napisał prezydent Iranu Masud Pezeszkian w liście do Amerykanów, cytowanym w środę przez portal irańskiej stacji Press TV.
W swoim liście Pezeszkian twierdzi, że przedstawianie Iranu jako zagrożenia „nie jest zgodne ani z rzeczywistością historyczną, ani z obserwowanymi obecnie faktami”. Prezydent wezwał społeczeństwo amerykańskie, aby nie dało się zwieść „sfabrykowanym narracjom”.
Stosunki między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie były początkowo wrogie
— podkreślił Pezeszkian. W jego ocenie punktem zwrotnym był 1953 r., kiedy USA zaangażowały się w zamach stanu w Iranie i obalenie premiera Mohammada Mosaddegha po tym, jak ten znacjonalizował irański przemysł naftowy.
Iran dążył do negocjacji, osiągnął porozumienie i wypełnił wszystkie swoje zobowiązania
— zapewnił Pezeszkian, odnosząc się do czasu bezpośrednio poprzedzającego atak USA i Izraela na Iran. Zarzucił Waszyngtonowi, że zaangażował się w wojnę na Bliskim Wschodzie jako „marionetka Izraela”.
21:11. Admirał Vaujour: Chiny będą musiały zaangażować się w odblokowanie cieśniny Ormuz
Chiny będą musiały zaangażować się w odblokowanie cieśniny Ormuz - ocenił szef sztabu francuskiej marynarki wojennej adm. Nicolas Vaujour, który wystąpił w środę na konferencji War&Peace. Dodał, że przez ten korytarz, który od ataku USA i Izraela na Iran jest częściowo zablokowany, przepływa za mało statków.
Nie widzieliśmy, aby chińska marynarka zaangażowała się w otworzenie cieśniny. Z drugiej strony chińskie i irańskie władze zachowały bezpośredni dialog, który zapewnia, że określona liczba statków może przepływać. Czy będzie to wystarczające, aby przywrócić normalny ruch? Nie wydaje mi się
— powiedział admirał Vaujour.
W wyniku tego Chiny będą musiały się prawdopodobnie zaangażować bardziej bezpośrednio w debatę (wokół cieśniny-PAP) i wykazać się cierpliwością w związku z tym, że cieśnina pozostaje zamknięta
— zaznaczył.
20:08. Prezydent: żądanie, by NATO angażowało się na Bliskim Wschodzie sprzeczne z jego misją
Prezydent Czech Petr Pavel ocenił w środę, że żądanie Stanów Zjednoczonych, by inne państwa NATO zaangażowały się w konflikt na Bliskim Wschodzie, jest sprzeczne z misją sojuszu, a wycofanie się z niego USA stanowiłoby poważny test dla pozostałych członków.
Przede wszystkim jest ważne, by rozumieć, że NATO zostało utworzone jako sojusz obronny, którego podstawową misją jest zbiorowa obrona terytoriów państw członkowskich. Stany Zjednoczone nie są atakowane, a Iran nie jest członkiem sojuszu. Dlatego wzywanie NATO do zaangażowania się w konflikt na Bliskim Wschodzie jest niezgodne z powodami i zasadami, na których NATO zostało założone
— powiedział Pavel dziennikarzom.
Według czeskiego prezydenta, gdyby którykolwiek członek sojuszu rozważał wycofanie się, pozostali musieliby rozważyć, jakie środki podjąć, aby utrzymać zasadę zbiorowej obrony.
19:08. USA oferują 3 mln dolarów nagrody za informację o atakach na amerykańskie obiekty w Iraku
Departament Stanu USA zaoferował w środę nagrodę w wysokości 3 mln dolarów za informacje na temat ataków na amerykańskie placówki dyplomatyczne w Iraku. Obiekty są atakowane od początku wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem.
Departament Stanu zaapelował o pomoc „w powstrzymaniu ataków terrorystycznych” m.in. na ambasadę USA w Bagdadzie. „Jeśli posiadasz informacje o powiązanych z Iranem grupach terrorystycznych, bojówek albo o innych odpowiedzialnych za te ataki, wyślij nam dziś swoje wskazówki” - wezwał resort dyplomacji. Zaznaczył też, że oprócz nagrody finansowej można uzyskać relokację.
Od początku wojny USA i Izraela z Iranem ambasada USA w Bagdadzie, a także amerykański konsulat generalny w Erbilu i Baghdad Diplomatic Support Center są celem ataków.
Wcześniej, w połowie marca, Departament Stanu zaoferował nagrodę w wysokości 10 mln USD za informacje o kluczowych przedstawicielach władz Iranu, m.in. o nowym przywódcy Modżtabie Chameneim.
18:38. Minister sił zbrojnych Francji: NATO nie jest przeznaczone do prowadzenia operacji w cieśninie Ormuz
NATO nie jest przeznaczone do prowadzenia operacji, które mogłyby naruszać prawo międzynarodowe - oświadczyła francuska minister sił zbrojnych Alice Rufo w reakcji na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwym wyjściu jego kraju z Sojuszu Północnoatlantyckiego.
17:40. Media: Trump mówił doradcom o możliwości wyjścia z NATO, jeśli sojusznicy nie pomogą z Ormuz
Prezydent Donald Trump mówił doradcom o możliwości wycofania USA z NATO, jeśli sojusznicy nie pomogą w otwarciu cieśniny Ormuz - przekazali przedstawiciele amerykańskich władz, cytowani przez „Wall Street Journal”. Według źródeł Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.
17:21. Starmer: zorganizujemy szczyt na temat swobody żeglugi przez Ormuz
Wielka Brytania pod koniec tego tygodnia zorganizuje międzynarodowy szczyt poświęcony sposobom zapewnienia swobody żeglugi przez cieśninę Ormuz - zapowiedział w środę premier Keir Starmer. Ma w nim uczestniczyć 35 państw.
Podczas konferencji prasowej na Downing Street Starmer przypomniał, że już 35 państw poparło brytyjską deklarację o wspólnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa morskiego w całym regionie Zatoki Perskiej.
16:55. Na kanale przypisywanym Chameneiemu pojawiła się deklaracja wsparcia dla Hezbollahu
Na kanale serwisu Telegram, przypisywanym nowemu przywódcy Iranu Modżtabie Chameneiemu, pojawiła się deklaracja wsparcia dla Hezbollahu - finansowanej przez Teheran libańskiej organizacji terrorystycznej, przekazała w środę agencja Reutera.
W liście, noszącym datę sprzed dwóch dni, autor wpisu pochwalił „opór i niezłomność” wykazaną przez Hezbollah w walce przeciwko Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. Podkreślił też, że polityka Iranu „opiera się na ciągłym wspieraniu ruchu oporu”.
16:43. Irańskie MSZ: oświadczenia Trumpa, że Iran miałby zwrócić się do USA o zawieszenie broni, są fałszywe
Oświadczenia prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że Iran miałby zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o zawieszenie broni są fałszywe i bezpodstawne - przekazał rzecznik MSZ Iranu, cytowany przez państwową telewizję irańską.
Wcześniej tego dnia Trump napisał na platformie Truth Social, że „prezydent nowego irańskiego reżimu” poprosił Stany Zjednoczone o zawieszenie broni.
16:29. Macron: Francja nie bierze udziału w wojnie przeciwko Iranowi
Prezydent Francji Emmanuel Macron, przebywający z wizytą w Japonii, podkreślił, że Francja nie bierze udziału i nie jest stroną w wojnie z Iranem. Odpowiedział tym samym na zarzuty prezydenta Donalda Trumpa dotyczące zakazu wykorzystywania francuskiej przestrzeni powietrznej przez USA i Izrael w ich wojnie z Iranem.
To całkowita prawda, że Francja, która nie została skonsultowana i nie jest stroną w ofensywie militarnej rozpoczętej przez Stany Zjednoczone i Izrael (przeciwko Iranowi - PAP), nie bierze udziału (w wojnie - PAP). Ale to nie jest nic nowego, to prawda od pierwszego dnia, więc nie należy się dziwić
— zauważył Macron w rozmowie z japońskim nadawcą publicznym NHK.
Jeszcze w poniedziałek Pałac Elizejski oświadczył, że Francja jest zdumiona komentarzami prezydenta Trumpa, który zarzucił jej, że nie zgodziła się na przelot nad jej terytorium samolotów z amerykańskim sprzętem wojskowym dla Izraela.
15:35. Trump w wywiadzie dla agencji Reutera: w orędziu powiem, że rozważam wycofanie USA z NATO
Prezydent USA Donald Trump przekazał w wywiadzie dla agencji Reutera, że podczas wieczornego orędzia do narodu powie, iż rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO.
Zapowiedział też, że Stany Zjednoczone „dosyć szybko opuszczą Iran” i mogą powrócić, jeśli będzie taka potrzeba, by przeprowadzić „punktowe ataki”.
Orędzie zaplanowano na godz. 21 czasu miejscowego, czyli na godz. 3 nad ranem w czwartek w Polsce.
15:08. Prośba o zawieszenie broni! Nowy wpis Donalda Trumpa
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że „prezydent nowego irańskiego reżimu” poprosił Stany Zjednoczone o zawieszenie broni. Amerykański przywódca oznajmił, że rozważy to, gdy cieśnina Ormuz będzie otwarta i wolna.
Prezydent nowego irańskiego reżimu, o wiele mniej zradykalizowany i dużo bardziej inteligentny niż jego poprzednicy, właśnie poprosił USA o ZAWIESZENIE BRONI! Rozważymy (to), gdy cieśnina Ormuz będzie otwarta, wolna i czysta. Do tej pory będziemy uderzać na Iran, aż pogrąży się w niebycie, albo, jak to się mówi, powróci do epoki kamienia!!!
— napisał Trump w serwisie Truth Social.
14:17. „WSJ”: Zjednoczone Emiraty Arabskie są skłonne pomóc w siłowym otwarciu cieśniny Ormuz
Zjednoczone Emiraty Arabskie przygotowują się do udzielenia pomocy USA i innym sojusznikom w otwarciu cieśniny Ormuz przy pomocy środków siłowych - poinformował dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na własne źródła. Do tej pory żadne arabskie państwo na Bliskim Wschodzie nie wzięło udziału w wojnie z Iranem.
ZEA lobbują za projektem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, upoważniającej kraj do takich działań, a emiraccy dyplomaci wezwali niesprecyzowane europejskie i azjatyckie państwa do utworzenia koalicji, której celem będzie siłowe otwarcie cieśniny Ormuz - przekazał dziennik.
13:09. Izraelska armia powiadomiła, że w ataku zginął dowódca frontu południowego Hezbollahu
Dowódca frontu południowego Hezbollahu Jusuf Ismail Haszem, odpowiedzialny za działalność militarną tej organizacji terrorystycznej w południowym Libanie, zginął w Bejrucie w wyniku ataku izraelskiej marynarki wojennej - poinformowała w środę armia Izraela w komunikacie.
Haszem został dowódcą frontu południowego w 2024 r., po śmierci Alego Karakiego, który zginął wówczas w izraelskim ataku wraz z wieloletnim przywódcą Hezbollahu, Hasanem Nasrallahem.
12:04. 2/3 Amerykanów chce szybkiego zakończenia wojny z Iranem
Dwie trzecie Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone powinny dążyć do szybkiego zakończenia wojny z Iranem, nawet jeśli oznacza to brak osiągnięcia celów wyznaczonych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa - wynika z sondażu Reuters/Ipsos.
Około 66 proc. ankietowanych opowiada się za jak najszybszym końcem wojny. Mniej niż jedna trzecia (27 proc.) badanych chce, żeby USA dążyły do osiągnięcia wszystkich celów w tym konflikcie, nawet jeśli wiązałoby to się z długotrwałym zaangażowaniem militarnym.
Zaledwie 35 proc. wszystkich respondentów popiera amerykańskie ataki na Iran, wobec 60 proc. badanych, którzy są odmiennego zdania.
11:32. AP: atak lotniczy na teren byłej ambasady USA w Teheranie
Atak lotniczy, do którego doszło w środę rano w stolicy Iranu, Teheranie, był wymierzony w teren dawnej ambasady USA - poinformowała agencja AP, podkreślając, że w budynku znajduje się obecnie muzeum antyamerykańskie.
Od 1979 r. ambasada znajduje się pod kontrolą irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, a kompleksem zarządza ochotnicza formacja Basidż.
10:36. Sekretarz stanu: nasze członkostwo w NATO zostanie ponownie przeanalizowane
Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że po zakończeniu konfliktu z Iranem Stany Zjednoczone będą musiały ponownie „przeanalizować wartość NATO dla USA”, ponieważ Sojusz staje się „ulicą jednokierunkową” - przekazał Departament Stanu w komunikacie na platformie X.
Resort opublikował fragmenty wypowiedzi Rubio dla stacji Fox News. Minister oznajmił na antenie tej telewizji, że należy sprawdzić, czy Sojusz Północnoatlantycki, który dobrze służył USA, „nie stał się obecnie ulicą jednokierunkową, w której Ameryka może bronić Europy, ale kiedy potrzebuje pomocy sojuszników, odmawia się jej prawa do bazowania i przelotu (samolotów)”.
Rubio zapowiedział, że kwestie te będą bardzo dokładnie przeanalizowane.
09:30. Izraelska armia: nie mieliśmy nic wspólnego z eksplozją ładunku wybuchowego pod autem UNIFIL w Libanie
Izraelska armia oświadczyła we wtorek, po przeprowadzeniu dochodzenia operacyjnego, że poniedziałkowy incydent w regionie Bani Hajjan w południowym Libanie, skutkujący śmiercią żołnierzy sił pokojowych UNIFIL, nie był związany z jej działaniami.
Wojsko poinformowało w komunikacie na platformie X, że „żołnierze Sił Obronnych Izraela nie podłożyli tam żadnego ładunku wybuchowego, i że w tym rejonie w ogóle nie było żadnych żołnierzy Sił Obronnych Izraela”.
Siły Obronne Izraela działają przeciwko Hezbollahowi, a nie przeciwko UNIFIL-owi, Libańskim Siłom Zbrojnym ani libańskim cywilom
— zapewniła armia.
Izraelska armia zaapelowała również do misji UNIFIL o unikanie stref walk, w których wydano nakaz ewakuacji ludności.
09:13. Hamas wezwał Hezbollah do porywania izraelskich żołnierzy
Rzecznik palestyńskiej organizacji zbrojnej Hamas wezwał Hezbollah, działającą w Libanie proirańską organizację terrorystyczną, do zwiększenia wysiłków w celu porywania izraelskich żołnierzy - przekazał portal dziennika „Jerusalem Post”.
Rzecznik Brygad Al-Kassama, czyli militarnego skrzydła Hamasu, Abu Ubaida wezwał Hezbollah do „dokończenia misji” rozpoczętej atakiem Hamasu na Izrael w 2023 r. Celem uprowadzania żołnierzy ma być wymuszenie zwalniania Palestyńczyków z izraelskich więzień.
08:10. Ropa już tanieje po zapowiedzi USA o zbliżającym się końcu konfliktu w Iranie
Ceny ropy naftowej spadają, po wcześniejszych wzrostach, po komentarzach prezydenta USA Donalda Trumpa o zbliżającym się zakończeniu wojny z Iranem - informują maklerzy.
07:51. Atak na lotnisko w Kuwejcie, azjatyckie giełdy na plusie po deklaracji Trumpa
Uderzenie irańskich dronów wywołało w nocy z wtorku na środę pożar zbiorników paliwa na lotnisku w Kuwejcie. Jednocześnie armia Izraela poinformowała o przeprowadzeniu ataków na Bejrut. Na giełdach w Azji odnotowano wzrosty po zapowiedzi prezydenta USA o rychłym wycofaniu wojsk.
Lotnisko międzynarodowe w Kuwejcie stało się celem jawnych ataków dronów przeprowadzonych przez Iran oraz wspierane przez niego frakcje zbrojne
— oświadczył rzecznik lotnictwa cywilnego Kuwejtu Abdullah Al-Rajhi, cytowany przez państwową agencję KUNA. Urzędnik dodał, że zniszczenia zbiorników paliwa są znaczne, ale nikt nie ucierpiał.
Irański nadawca państwowy IRIB przekazał nad ranem na serwisie Telegram, że północne, wschodnie i centralne dzielnice Teheranu znalazły się pod ostrzałem. Z kolei stacja Al Dżazira poinformowała o eksplozjach w centrum irańskiej stolicy oraz o aktywacji systemów obrony powietrznej.
W nocy – jak przekazała IDF – armia przeprowadziła dwa oddzielne ataki na „wysokich rangą terrorystów” ze sponsorowanej przez Iran organizacji Hezbollah.
07:25. USA zwiększa liczbę swoich żołnierzy na Azorach o kolejnych 200
Siły zbrojne USA zwiększą w najbliższych godzinach swój kontyngent na azorskiej wyspie Terceira o około 200 żołnierzy, przekazała we wtorek telewizja CNN Portugal precyzując, że wojskowi będą odpowiedzialni za przygotowanie dronów MQ-9 Reaper. Maszyny te mają zostać użyte w atakach na Iran.
Według ustaleń lizbońskiej stacji dodatkowi amerykańscy żołnierze trafią do bazy lotniczej Lajes na Terceirze. Wojskowi będą tam m.in. odpowiedzialni za przygotowanie i naprawę dronów.
Stacja dowiedziała się, że zgodę na przetransportowanie dronów MQ-9 Reaper z USA na Azory wydało już portugalskie MSZ.
Sprecyzowała, że planowane na wtorek rano przybycie sił amerykańskich do Lajes nie doszło jednak do skutku. Dodała, że żołnierze ci w Lajes przeprowadzą w najbliższych dniach montaż dronów.
07:00. Donald Trump wygłosi orędzie do narodu na temat Iranu w nocy ze środy na czwartek
Prezydent USA Donald Trump zwróci się do narodu „z ważnymi informacjami na temat Iranu” w środę o godz. 21 czasu lokalnego (o godz. 3 w czwartek w Polsce) - poinformował Biały Dom, cytowany w środę przez agencję Reutera.
06:40. Trump: operacja przeciwko Iranowi potrwa jeszcze 2-3 tygodnie
Operacja przeciwko Iranowi potrwa jeszcze od dwóch do trzech tygodni - zapowiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump. Oświadczył, że w Iranie doszło do zmiany reżimu i jest on „bardziej rozsądny” od poprzedniego. Przekonywał też, że Irańczycy nie będą mieć broni jądrowej.
Trump poinformował w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym o trwających negocjacjach z Irańczykami.
Doszło do zmiany reżimu. To nie było jednym z moich celów, ale ten cel został osiągnięty. Nie będą mieć broni jądrowej, kończymy zadanie i myślę, że może jeszcze dwa tygodnie, może kilka dni dłużej. Ale chcemy zniszczyć wszystko, co mają
— powiedział Trump.
Jednocześnie uznał, że „Iran nie musi zawierać porozumienia”.
To nowy reżim. Jest dużo bardziej dostępny
— dodał.
Jednak jest to możliwe, że zawrzemy porozumienie, bo oni chcą tego bardziej ode mnie
— przekonywał Trump.
Ocenił, że Iranowi zajmie „15-20 lat” odbudowanie tego, co stracił w wyniku ataków.
Nie mają marynarki wojennej, nie mają wojska, nie mają sił powietrznych, nie mają łączności, obrony powietrznej. Nie mają przywódców
— wyliczał.
red/PAP/Facebook/X
