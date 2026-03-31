Wezwaliśmy Izrael, aby przestrzegał swojego dotychczasowego stanowiska, zawieszającego stosowanie kary śmierci – poinformował dziś rzecznik Komisji Europejskiej Anouar El Anouni, komentując przyjęcie przez izraelski parlament prawa o karze śmierci dla Palestyńczyków skazanych za terroryzm.
Dyskryminująca kara śmierci
Rzecznik przyznał, że ustawa o karze śmierci, przyjęta przez Kneset, wzbudziła duże zaniepokojenie w UE i że jest to wyraźny krok wstecz w kwestii stosowania kary śmierci. Dodał też, że nowa izraelska regulacja ma charakter dyskryminujący.
Nowe prawo, wymierzone w Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu Jordanu, skazanych przez sąd wojskowy za terroryzm, wyraźnie wyklucza obywateli Izraela. El Anouni dodał, że Bruksela odnotowała, iż po przyjęciu prawa w samym Izraelu pojawiło się wiele głosów sprzeciwu, a do Sądu Najwyższego Izraela wniesiona została apelacja od tej ustawy.
El Anouni przypomniał, że Izrael od dawna przestrzegał moratorium zarówno na egzekucje, jak i orzekanie kary śmierci.
Izrael dawał tym samym (dobry) przykład w regionie, pomimo złożonej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa
— powiedział rzecznik, dodając, że przyjęcie nowej ustawy stanowi wyraźne odstąpienie strony izraelskiej od tego stanowiska.
Jako UE wzywamy Izrael, żeby przestrzegał dotychczasowego stanowiska, zawieszającego karę śmierci, w oparciu o zobowiązania (tego państwa), wynikające z prawa międzynarodowego i jego zaangażowania na rzecz demokracji
— przekazał.
Konkretne działania? Jeszcze za wcześnie
Rzecznik nie chciał jednak przesądzić, czy i jakie konkretnie działania podejmie UE w odpowiedzi na decyzję Izraela, w tym czy zawiesi umowę stowarzyszeniową z tym krajem albo czy nałoży sankcje na izraelskich polityków, odpowiedzialnych za przygotowanie ustawy i naciskających na jej przyjęcie.
Prowadzimy dialog dyplomatyczny, ale nie do mnie należy wydawanie przedwczesnych sądów ani spekulowanie na temat kolejnych kroków, które mogłyby zostać podjęte. Na razie zajęliśmy jasne stanowisko, sprzeciwiając się decyzji Izraela
— powiedział El Anouni.
SC/PAP
