Litwini rozważają dodatkowe opodatkowanie spółki Orlen Lietuva! "O takim podatku mówi się obecnie w całej Europie"

Litewskie władze rozważają możliwość dodatkowego opodatkowania spółki Orlen Lietuva, gdyby okazało się, że rafineria czerpie dochody z powodu wzrostu na międzynarodowych rynkach ceny ropy naftowej, a zwłaszcza oleju napędowego, w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

O takim podatku mówi się obecnie w całej Europie. (…) Aktywnie uczestniczymy w tych dyskusjach i analizujemy

— powiedział minister finansów Kristupas Vaitiekunas rozmowie z nadawcą publicznym LRT.

Minister podkreślił, że krajowy „rynek hurtowy nie został jeszcze zbadany, więc nie jest jasne, czy jedyny dominujący na nim producent paliw, Orlen Lietuva, czerpie dodatkowe zyski w wyniku wzrostu cen”.

Vytenis Gudelis, analityk Litewskiej Agencji Energetycznej, ocenił w ubiegłym tygodniu w rozmowie z agencją BNS, że od 28 lutego, czyli dnia wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, wzrosła marża zysku hurtowników produktów naftowych, w tym Orlen Lietuva.

W celu opanowania rosnących cen paliw litewski rząd zobowiązał przed dwoma tygodniami spółkę Orlen Lietuva do zmniejszenia zapasów ropy o 80 tys. ton i natychmiastowego skierowania tej ilości na rynek.

Niższa akcyza na olej napędowy na Litwie

Resort finansów w Wilnie, dążąc do obniżenia cen oleju napędowego, złożył wniosek o ustanowienie od 15 czerwca niższej akcyzy na ten rodzaj paliwa. Powinno to spowodować obniżenie jego ceny o 6 centów za litr. Powyższe poprawki rząd i Sejm zamierzają rozpatrzyć w trybie pilnym, by zostały zatwierdzone do połowy kwietnia. Planuje się również zmianę procedury zakupu biopaliw oraz opracowanie narzędzia do monitorowania cen.

Premier Inga Ruginiene poinformowała w reakcji na wysokie ceny paliw, że ceny biletów kolejowych zostaną obniżone o połowę. Postanowienie to będzie obowiązywało przez najbliższe dwa miesiące, do czerwca.

Orlen Lietuva jest jednym z największych klientów KN Energies – operatora produktów energii płynnej i terminali LNG w Kłajpedzie. To strategiczna spółka na Litwie, obsługująca rafinerię ropy naftowej w Możejkach i terminal naftowy w Butyndze. Zatrudnia ponad 1,5 tys. osób.

tkwl/PAP

