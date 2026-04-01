Opowiedzenie się przez prezydenta RP Karola Nawrockiego za własnym programem zbrojeń jądrowych jest „złamaniem tabu” - ocenia „Die Welt”, cytowany przez dw.com. Warszawski korespondent gazety podaje przy tym kuriozalny powód prezydenckiej inicjatywy i debaty wokół niej. Według Philippa Fritz jest to polityka Donalda Trumpa, z którym akurat polski prezydent zachowuje strategicznie dobre relacje.
„Wstrząśnięci polityką Donalda Trumpa”
Niemiecki dziennik ostrzega przed bombą jądrową na terenie Polski.
Uzbrojona w głowice jądrowe Polska naruszyłaby Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. ‘Konsekwencje dla relacji Polski z europejskimi partnerami byłyby trudne do przewidzenia’
— czytamy w przytoczonej w dw.com opinii.
Philipp Fritz, korespondent gazety w Warszawie pochyla się jednak ze zrozumieniem nad polskimi dążeniami do programu nuklearnego. Jego zdaniem polski prezydent stawia na takie pomysły ze względu na politykę prezydenta USA, który, jak podkreśla komentator, ograniczył pomoc Ukrainie i zbliżył się z Władimirem Putinem.
Wszystkie te kraje [objęte parasolem nuklearnym USA] są wstrząśnięte polityką Donalda Trumpa. W niektórych przypadkach istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy Stany Zjednoczone udzieliłyby pomocy danemu państwu w przypadku wojny”
— pisze „Die Welt”.
Zdaniem autora opinii owa polityka Trumpa „To grunt, na którym wyrasta polska debata nuklearna”.
Jednocześnie według komentatora „Die Welt”, w przypadku realizacji podobnych planów, „ryzyko konfrontacji ze strony Rosji mogłoby nawet wzrosnąć”.
Zdaniem publicysty eksperci w Polsce bardziej obecnie interesują się wiarygodnym odstraszaniem nuklearnym, a niekoniecznie dążeniem do opracowania polskiej bomby atomowej. „Nikt jednak nie chce ani nie może wykluczyć możliwości, że polski program zbrojeń jądrowych w końcu powstanie” – konkluduje Fritz.
— czytamy w dw.com.
Polska częścią Nuclear Sharing?
Prezydent Karol Nawrocki jeszcze jesienią zeszłego roku wypowiadał się pozytywnie o posiadaniu broni atomowej i przystąpieniu do programu Nuclear Sharing. Wcześniej mówił o tym również prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Nawrocki zaznaczał, że Polska jest gotowa do tego, by stać się częścią Nuclear Sharing.
Nasze doświadczenie jako wspólnoty narodowej pokazuje, że Polska nigdy nie wykorzystuje swojej broni do tego, aby atakować inne państwa: czy to swoich sąsiadów, czy inne niepodległe państwa
— wskazał Nawrocki.
Potencjalny atom dla państwa polskiego nie wiązałby się ze zwiększeniem ryzyka potencjalnego konfliktu czy agresji, a podnosiłby poziom naszego bezpieczeństwa
— argumentował prezydent Nawrocki.
Francuski program nuklearny
Sami Amerykanie, od których mielibyśmy otrzymać broń atomową, podchodzą do tego z dystansem. Zobowiązanie Stanów Zjednoczonych na rzecz obrony naszych sojuszników jest niezachwiane. Nadal prowadzimy ścisłe konsultacje z sojusznikami i partnerami w celu utrzymania i wzmocnienia rozszerzonego odstraszania
— oświadczył Departament Stanu USA rok temu.
Mniej oficjalnie Biały Dom przyznaje, że na razie nie zamierza zwiększać zasięgu tego typu broni na wschodzie Europy.
Kilka tygodni temu ze swoją propozycją programu nuklearnego. Premier Donald Tusk przekazał, że Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Ten pomysł nie był jednak tematem troski „Die Welt”.
SC/dw.com/”Die Welt”
