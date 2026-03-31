Jest już tradycją, że nowojorska policja i straż pożarna co roku rozgrywają mecz hokejowy połączony ze zbiórką pieniędzy na cele charytatywne. Tym razem sytuacja nieco wymknęła się jednak spod kontroli. Podczas spotkania doszło do bójki między drużynami i choć starcie udało się wówczas opanować, powtórzyło się ono pod koniec meczu. Grę mimo to udało się dokończyć.
W niedzielę 29 marca po raz 52. policja i straż pożarna zmierzyły się w nowojorskiej UBS Arena w charytatywnym meczu hokejowym. Jak czytamy w Daily Mail, zawodnicy każdorazowo traktują to starcie bardzo ambicjonalnie i emocje niekiedy poważnie wymykają się spod kontroli. Tak było i tym razem.
Zadyma na meczu
Do pierwszego starcia doszło w momencie, gdy zespoły remisowały 2:2. Najpierw między zawodnikami obu drużyn doszło do ostrej wymiany zdań. Później - co widać na nagraniu krążącym po sieci - jeden ze strażaków zaczął zadawać ciosy policjantowi z przeciwnej drużyny. Później rozpoczęła się bardzo brutalna bójka, a sędziowie bezskutecznie próbowali ją przerwać. W zadymie wzięła udział ponad połowa zawodników.
Kiedy sędziowie i zawodnicy próbowali uspokoić jedną bójkę, tuż obok natychmiast rozegrała się druga. Jeden z policjantów sprowadził strażaka do parteru i obaj szamotali się na lodzie. Zawodnicy odrzucali kije, rękawice, a nawet kaski i dołączali do bójki.
Po przerwie gra została wznowiona, a już pod koniec rozegrała się kolejna bitwa. Ostatecznie mecz wygrała policja (3:2). Kto wygrał bójki? Nie wiadomo.
To nie pierwsza taka sytuacja
Zawodnicy zacięcie rywalizują nie tylko na lodzie, ale i poza nim. Do meczów charytatywnych przygotowują się długimi miesiącami, niekiedy kosztem pracy, czasu z rodziną, snu i odpoczynku, na co zwracał uwagę George Antzoulis, nowy kapitan drużyny nowojorskiej policji, cytowany przez „Daily Mail”.
Do spotkań na lodzie podchodzą zatem bardzo ambicjonalnie i tegoroczna bójka wcale nie była pierwszą. Poprzednio kije ustąpiły pięściom w 2014 r., z kolei 10 lat później starcie obu zespołów stało się viralem.
X/FB/Daily Mail/The Sun/Joanna Jaszczuk
