„Dwa satelity radarowe firmy ICEYE przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP zostały wczoraj wyniesione w przestrzeń kosmiczną w misji Transporter-16 firmy SpaceX. Po prawidłowym oddzieleniu się od rakiety satelity nawiązały łączność, a procedury kalibracyjne są w toku” - poinformowała ICEYE.
Misja wystartowała z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Rakieta Falcon 9 zabrała na pokład 119 ładunków, w tym dwa satelity polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczane polskiemu wojsku w ramach programu MikroSAR.
Każdy z wyniesionych satelitów nawiązał łączność, a rutynowe procedury rozruchowo-kalibracyjne są w toku
— podała w komunikacie firma ICEYE.
Pierwszy satelita ICEYE
28 listopada ub.r. na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP. Dwa satelity wyniesione 30 marca to takie same urządzenia.
Rafał Modrzewski, prezes i współzałożyciel ICEYE, przypomniał, że pierwszy satelita dla Polski znalazł się na orbicie sześć miesięcy po podpisaniu kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej (maj ub.r.) i dostarczył pierwsze zobrazowania w ciągu tygodnia.
Teraz, zaledwie 10 miesięcy od zawarcia umowy, dostarczyliśmy cały system trzech satelitów. (…) Obecnie koncentrujemy się na szkoleniu polskich operatorów i przekazaniu systemu Siłom Zbrojnym RP. Jesteśmy też gotowi do szybkiej realizacji opcji przewidzianych w kontrakcie, które pozwolą dalej rozbudować konstelację POLSARIS i wzmacniać zdolności rozpoznawcze polskiego wojska
— powiedział Modrzewski, cytowany w komunikacie.
Wsparcie dla Wojska Polskiego
Po wyniesieniu pierwszego satelity firma ICEYE informowała, że dzięki połączeniu różnych trybów obrazowania urządzenie to może wspierać wojsko w wielu sytuacjach.
W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania
— czytamy.
Technologia SAR pozwala satelicie „widzieć” w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.
Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym
— podało ICEYE.
Umowa firmy ICEYE z MON
W maju 2025 r. firma ICEYE podpisała z MON umowę na dostawę trzech satelitów radarowych dla Sił Zbrojnych RP, z opcją zakupu kolejnych trzech w ciągu 12 miesięcy. W skład konsorcjum realizującego system MikroSAR wchodzą także Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, odpowiedzialne za mobilny segment naziemny i mobilną antenę satelitarną.
W ramach realizowanej przez SpaceX misji Transporter-16 wyniesiono łącznie sześć satelitów ICEYE. Oprócz sprzętu dla Polski na orbitę trafiły także satelity wspierające komercyjną konstelację firmy, spółkę zależną firmy - ICEYE US, oraz program Portugalskich Sił Powietrznych, będący częścią inicjatywy Atlantic Constellation, rozwijanej m.in. przez Hiszpanię i Portugalię.
ICEYE projektuje i buduje konstelacje satelitarne oraz dostarcza dane i opracowania analityczne wykorzystywane między innymi w obronności, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie i monitorowaniu zmian klimatu. Od 2018 r. spółka umieściła na orbicie 70 satelitów, w tym osiem w br.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756865-satelity-iceye-dla-polskiej-armii-zostaly-wyniesione-na-orbite
