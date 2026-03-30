Trwa 1497. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 31 marca 2026 r.
00:02. DeepState: rosyjska armia wzmacnia pozycje na odcinku pokrowskim
Rosyjska armia zwiększa liczbę żołnierzy w pobliżu Hryszynego na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim, a pełna okupacja tej miejscowości jest kwestią czasu – poinformował w poniedziałek portal Ukrainska Prawda, powołując się na analityków profilu DeepState na Telegramie.
Wobec dynamiki działań przeciwnika, okupacja Hryszynego jest kwestią czasu” – napisano w komentarzu DeepState, zwracając uwagę, że rosyjska armia kieruje w ten rejon dużą liczbę żołnierzy. Główne siły rosyjskie koncentrują się w mieście Pokrowsk, gdzie zabudowania zapewniają lepszą ochronę przed działaniami ukraińskich bezzałogowców.
Siły rosyjskie starają się przenikać dalej na zachód i północ od Pokrowska, przede wszystkim wzdłuż drogi prowadzącej do miasta Pawłohrad w obwodzie dniepropietrowskim, jednak te działania są skutecznie powstrzymywane przez aktywność ukraińskich dronów.
Z kolei według komunikatu służb prasowych ukraińskiego 7. Korpusu Wojsk Powietrznodesantowych, Rosjanom nie udało się ominąć Hryszynego i starają się zdobyć miejscowość atakiem na wprost, co powoduje duże straty w ludziach i sprzęcie bez widocznych sukcesów.
Wzrasta także intensywność walk wokół miasta Konstantynówka w obwodzie donieckim. Zajęcie tej miejscowości prawdopodobnie będzie jednym z głównych celów rosyjskich działań w najbliższych miesiącach.
Walki o aglomerację pokrowsko-myrnohradzką trwały przez kilkanaście miesięcy. Ich efektem było zajęcie Pokrowska i Myrnohradu na przełomie 2025 i 2026 r. Odcinek ten pozostaje rejonem najbardziej intensywnych walk pomiędzy siłami rosyjskimi i ukraińskimi.
