RELACJA. 32. dzień operacji przeciwko Iranowi. Trump może wezwać kraje arabskie, by pomogły finansować wojnę. "To jest pomysł, który ma"

autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 32. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Wtorek, 31 marca 2026 r.

00:01. Biały Dom: Trump może wezwać kraje arabskie, by pomogły finansować wojnę z Iranem

Prezydent USA Donald Trump może wezwać kraje arabskie na Bliskim Wschodzie, by pomogły sfinansować wojnę z Iranem - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Rzeczniczka oceniła, że prezydent „byłby dosyć zainteresowany, by wezwać” kraje regionu do pomocy w sfinansowaniu wojny.

Nie będę go wyprzedzać, ale wiem, że z pewnością to jest pomysł, który ma. Myślę, że usłyszycie więcej na ten temat od niego

— dodała.

Zapewniła też, że rozmowy USA z Iranem przebiegają „dobrze”, mimo tego, co słychać po stronie Irańczyków w przestrzeni publicznej.

Pozostałe części reżimu są coraz bardziej chętne do zakończenia destrukcji i przyjścia do stołu negocjacyjnego, póki jeszcze mogą

— powiedziała Leavitt.

Mimo całego publicznego pozowania ze strony reżimu i fałszywych doniesień rozmowy trwają i przebiegają dobrze. To, co jest mówione publicznie, oczywiście znacząco różni się od tego, co jest nam komunikowane prywatnie

— zaznaczyła.

Trump powiedział w poniedziałek gazecie „New York Post”, że Amerykanie rozmawiają z przewodniczącym irańskiego parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem i w ciągu tygodnia ma się okazać, czy chce on współpracować ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak podała w niedzielę irańska agencja IRNA, Ghalibaf oświadczył, że irańskie siły czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich „podpalić”. Jego zdaniem Stany Zjednoczone planują atak lądowy, pomimo publicznego angażowania się w działania dyplomatyczne, mające na celu zakończenie wojny.

red/PAP/Facebook/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

