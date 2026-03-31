Obozy dla niechcianych migrantów w krajach Bałkanów Zachodnich? Wielka Brytania ma już plan: rekompensata za każdego przyjętego

Imigranci / autor: Fratria
Niemieckie media piszą o rozważanym przez Wielką Brytanię tworzeniu w Macedonii Północnej tak zwanych „centrów powrotu”. Mieliby być w nich umieszczani imigranci, których wnioski o azyl zostały odrzucone. Deutsche Welle zastanawia się, dlaczego temat migracji nagle stał się centralnym punktem w północnomacedońskiej debacie.

Brytyjskie plany

Pogłoski o organizacji wspomnianych obozów dla imigrantów krążyły już w maju zeszłego roku, kiedy Macedonia Północna podpisała rządową umowę o partnerstwie strategicznym z Wielką Brytanią.

Pod koniec zeszłego roku brytyjskie media otwarcie pisały już o rozważanym lokowaniu w Macedonii Północnej migrantów, którym odmówiono azylu, czyli osób niepożądanym na Wyspach.

Jak czytamy w dw.com, „w grudniu premier Macedonii Północnej Hristijan Mickoski był zmuszony publicznie zdementować informacje na temat migracji w brytyjskich mediach, nazywając je spekulacjami i fake newsami szerzonymi rzekomo przez opozycję”.

Dopóki jestem premierem, nie zostanie zbudowany ani jeden obóz dla nielegalnych migrantów i nie przyjmiemy żadnego migranta

— deklarował Mickoski, cytowany przez niemieckie media.

Bałkany Zachodnie polem eksperymentalnym

Jednak według brytyjskich mediów, w umowie partnerskiej uzgodniono, że migranci, których wnioski o azyl w Wielkiej Brytanii zostały odrzucone, będą deportowani do państw Bałkanów Zachodnich.

Stąd obok Macedonii Północnej wymieniano też Kosowo oraz Bośnię i Hercegowinę jako potencjalne kraje, „w których Wielka Brytania miała obiecać finansową rekompensatę za każdego przyjętego migranta”.

Doszłoby wówczas do tzw. eksternalizacji polityki migracyjnej, czyli kontroli migracji i przenoszenia ich do państw, znajdują się poza systemem prawnym UE.

Region Bałkanów Zachodnich wydaje się teraz być polem eksperymentalnym, w którym można testować nowe modele zarządzania(…) Bałkany Zachodnie to przyjęte w Unii Europejskiej określenie dla sześciu państw Europy Południowo-Wschodniej, objętych polityką rozszerzenia UE: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii.

— czytamy.

Eksperci zmieniają ton: Nie tylko ksenofobia

Nic dziwnego, że podobne pomysły budzą ostry sprzeciw między innymi w Macedonii Północnej.

Kluczowa jest asymetryczna sytuacja wyjściowa między państwami UE a krajami Bałkanów Zachodnich. Podczas gdy europejskie państwa coraz bardziej kierują swoją politykę migracyjną na kontrolę i izolację, kraje Bałkanów Zachodnich są pod presją, aby zaprezentować się jako wiarygodni partnerzy zachodniej Europy – często w nadziei na zbliżenie polityczne, współpracę w zakresie bezpieczeństwa lub korzyści gospodarcze

— przyznaje DW.

Krytyka sceptycznych reakcji w sprawie polityki migracyjnej zdaje się nie być już tak jednoznaczna i powołująca się głównie na ksenofobię ludzi niechętnych umieszczania w ich rejonie migrantów, i to z kłopotami azylowymi.

Cytowany przez portal Florian Bieber, politolog z Centrum Studiów Południowo-Wschodnich Uniwersytetu w Grazu, zwraca uwagę, że:

Ta obawa nie wynika jedynie z ksenofobii, ale także z poczucia politycznego wykorzystywania i utraty kontroli.

Problem z migrantami? Wina mediów

Z drugiej strony niemieckie media znajdują też eksperta z samej Macedonii Północnej. Olga Koszewaliska z Uniwersytetu Gocego Dełcewa w Sztipie uważa, że sceptycyzm ws. migrantów wynika przede wszystkim z niewiarygodnych przekazów medialnych.

W macedońskich mediach migracja często przedstawiana jest w sposób sensacyjny, bez wystarczającego kontekstu, co tworzy wrażenie, że jest to bezpośrednie, niekontrolowane zagrożenie

— ocenia przytaczana przez dw.com ekspert.

W efekcie następuje coraz większe zaostrzenie publicznego dyskursu, w którym migracja postrzegana jest nie jako złożone zjawisko społeczne, lecz głównie jako ryzyko dla bezpieczeństwa

— opowiada Koszewaliska.

Kosowo handluje bezpieczeństwem

Co ciekawe, nie wszystkie rządy Bałkanów Zachodnich potraktowały brytyjskie projekty w ten sam sposób. Podczas gdy Bośnia i Hercegowina zdecydowanie odrzuciła ten pomysł, otwartość na przyjęcie osób szukających azylu w UE wykazuje Albin Kurti, premier Kosowa. W zamian oczekuje wsparcia w zakresie bezpieczeństwa.

Rząd w Prisztinie wydaje się być zdeterminowany.

Kosowo już wcześniej sygnalizowało gotowość do podobnych porozumień i ma doświadczenie w tego typu ustaleniach: w 2021 roku kraj przyjął około 1900 Afgańczyków, którzy czekali na dalszą podróż do USA, a później zawarł umowę z Danią, na mocy której do 300 miejsc w więzieniach w Kosowie przeznaczono dla skazanych obcokrajowców, którzy mieli zostać deportowani po odbyciu kary.

— przypomniało dw.com

SC/dw.com

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

