Wczoraj jeden z polskich żołnierz został ranny podczas patrolu w Libanie. Podoficer został przewieziony do szpitala, gdzie przeprowadzono badania oraz poddano go obserwacji. Jak dowiedziało się RMF FM, poszkodowany po nocnej hospitalizacji wraca do kontyngentu. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Wznowiono także patrole.
Wczoraj w Libanie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem polskiego żołnierza, który służy tam w ramach misji ONZ.
Rodzina żołnierza Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie, który został ranny w wyniku wybuchu miny pułapki, została poinformowana o zdarzeniu. Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona jest mu specjalistyczna pomocy medyczna. Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej
— przekazało wczoraj Dowództwo Operacyjne RSZ. W komunikacie dodano, że „wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym”.
Czytaj także
Żołnierz wraca do jednostki po hospitalizacji
Jak dowiedziało się RMF FM, poszkodowany, po nocnej hospitalizacji, wraca do jednostki. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża, dlatego podejmie się wykonywania zadań w kontyngencie.
Podoficer został przebadany tomografem oraz był poddany laryngologicznej obserwacji. Na szczęście lekarze nie wykryli innych obrażeń ciała, oprócz rany głowy.
Dziennikarze medium „zasięgnęli języka” w dowództwie, dowiedzieli się, że wczoraj podjęto decyzję o zawieszeniu wszystkich patroli. Dziś żołnierze wyjechali w teren.
Wczorajsza sytuacja podlega obecnie analizie.
