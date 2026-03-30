Mina pułapka raniła polskiego żołnierza w Libanie. Co ze stanem zdrowia poszkodowanego? Pojawiły się nowe informacje

Na zdjęciu mundur Wojska Polskiego z flagą Polski oraz artykuł portalu wPolityce.pl / autor: Fratria/wPolityce.pl
Wczoraj jeden z polskich żołnierz został ranny podczas patrolu w Libanie. Podoficer został przewieziony do szpitala, gdzie przeprowadzono badania oraz poddano go obserwacji. Jak dowiedziało się RMF FM, poszkodowany po nocnej hospitalizacji wraca do kontyngentu. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Wznowiono także patrole.

Wczoraj w Libanie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem polskiego żołnierza, który służy tam w ramach misji ONZ.

Rodzina żołnierza Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie, który został ranny w wyniku wybuchu miny pułapki, została poinformowana o zdarzeniu. Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona jest mu specjalistyczna pomocy medyczna. Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej

— przekazało wczoraj Dowództwo Operacyjne RSZ. W komunikacie dodano, że „wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym”.

Żołnierz wraca do jednostki po hospitalizacji

Jak dowiedziało się RMF FM, poszkodowany, po nocnej hospitalizacji, wraca do jednostki. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża, dlatego podejmie się wykonywania zadań w kontyngencie.

Podoficer został przebadany tomografem oraz był poddany laryngologicznej obserwacji. Na szczęście lekarze nie wykryli innych obrażeń ciała, oprócz rany głowy.

Dziennikarze medium „zasięgnęli języka” w dowództwie, dowiedzieli się, że wczoraj podjęto decyzję o zawieszeniu wszystkich patroli. Dziś żołnierze wyjechali w teren.

Wczorajsza sytuacja podlega obecnie analizie.

xyz/RMF FM

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

