Świat reaguje na skandal w Jerozolimie. Prezydent Izraela zadzwonił do kard. Pizzaballi: "Wielki smutek"; "Niefortunny incydent"

  • Świat
  • opublikowano:
Kardynał Pizzaballa / autor: PAP/EPA
Kardynał Pizzaballa / autor: PAP/EPA

Prezydent Izraela w rozmowie telefonicznej z łacińskim patriarchą Jerozolimy kardynałem Pizzaballim wyraził ubolewanie z powodu - jak to określił - „niefortunnego incydentu” w Jerozolimie, gdy izraelska policja nie dopuściła w niedzielę hierarchy do Bazyliki Grobu Pańskiego.

Właśnie zadzwoniłem do łacińskiego Patriarchy Jerozolimy(…), aby wyrazić mój wielki smutek z powodu dzisiejszego niefortunnego incydentu na Starym Mieście w Jerozolimie

– poinformował prezydent Icchak Hercog we wpisie na portalu X.

Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi oraz kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo. Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni - przekazał łaciński patriarchat w komunikacie - podał patriarchat Jerozolimy.

Czytaj także

Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee ocenił, że interwencja izraelskiej policji to „niefortunna przesada, która już wywołuje poważne reperkusje w świecie”.

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas uznała incydent za „naruszenie wolności religijnej”. Działania izraelskiej policji potępili m.in. prezydent Francji oraz premier Hiszpanii.

Potwierdziłem niezachwiane zaangażowanie państwa Izrael w wolność wyznania dla wszystkich konfesji oraz utrzymanie status quo w świętych miejscach Jerozolimy

— zapewnił prezydent Hercog.

Wcześniej biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu zadeklarowało, że przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać msze w Bazylice Grobu Pańskiego.

mly/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych